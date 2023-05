Meridian Mining UK Societas: Mehr Gold & Kupfer als erwartet

Meridian gestern mit einem Update zu den laufenden Bohrarbeiten auf dem Cabacal Gold- und Kupferprojekt in Brasilien: Link Der Vorbesitzer (BP Minerals) hat viele Zonen auf dem Cabacal Projekt vertikal gebohrt. Meridian Mining hatte bereits einige Zonen mit den entsprechenden Winkeln gebohrt und dies tut man nun nochmals verstärkt im laufenden Infill-Bohrprogramm, wo bislang nur die vertikalen Bohrungen des Vorbesitzers in der Ressource einkalkuliert sind.Die erste ausgewertete Testlinie mit den angewinkelten Bohrungen weist im Durchschnitt einen um 31 % höheren Metallgehalt auf als die vertikalen Bohrungen von BP-Minerals.Ab einer Tiefe von 10,8 Metern traf man auf insgesamt 61,3 Meter mit 1,2 g/t Goldäquivalent, inkl. 15,6 Meter mit 3 g/t Goldäquivalent in Bohrung 228 und auf 56,7 Meter mit 0,9 g/t Goldäquivalent inkl. 18,5 Metern mit 2 g/t:Neben den höher als kalkulierten Gehalten geht es auch darum, Zonen in Ressourcen umzuwandeln, die bislang als wertloser Abfall (waste) in der Ressourcen-Kalkulation enthalten sind. Auch hier gibt es beachtenswerte Erfolge, wie die beiden nächsten Grafiken zeigen:In Randzonen an der schematischen Übertagegrube schöne Treffer wie 12,7 Meter mit 1,2 g/t AuEq oder 15,1 Meter mit 2,5 g/t AuEq. Material, das bislang als wertlos eingestuft wurde, wird zu Erz und dies wird die Ressource im Gehalt und der Größe weiter verbessern.Aktuell wartet die Firma auf das dritte Bohrgerät für das laufende Programm und wie ich gehört habe, soll evtl. noch ein viertes Bohrgerät folgen.Das waren gestern solide Neuigkeiten für Meridian. Nicht spektakulär, aber eben grundsolide.Die Firma wird über die nächsten Monate hinweg weiter bohren und ich rechne mit einem Update für die vorhandene Ressource Ende des 3. Quartals/Anfang des 4. Quartals.Warum die Aktie auf diese Meldung gefallen ist, wissen die Götter.In der zuletzt abgeschlossenen Kapitalerhöhung bei 0,50 CAD sind sehr gute und große Fonds eingestiegen. Wer einen guten Kupfer-Gold-Explorer sucht, der bekommt bei Meridian auf diesem Niveau viel Wert für wenig Geld.Als Anhaltspunkt: Fortuna Silver zahlt gut 100 AUD für eine Unze Gold im Senegal. Bei Meridian bekommt man aktuell eine Unzen Gold-Äquivalent im Boden für weniger als 60 CAD und das in einer sicherer Bergbauregion in Brasilien! Da muss ich nicht lange überlegen, wo ich zuschlagen würde.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.