30-jährige Hypotheken; ich hasse sie

Seit dem Börsenschluss am Dienstag schloss der Dow Jones unter der BEV-Linie von -10%. Ist dies der Beginn eines größeren Einbruchs der Bewertung? Höchstwahrscheinlich nicht, aber der Dow Jones hat sich die ganze Woche über in die falsche Richtung bewegt und ist Stück für Stück gesunken. Andererseits war er am Freitag um über 300 Punkte gestiegen. Trotz dieses schönen Anstiegs konnte der Dow Jones zum Wochenschluss seine untere BEV-Linie von -10% nicht überwinden.Und was nun? Wir warten noch ein wenig ab, um zu sehen, was das nächste große Ereignis sein wird; ob das nächste große Ereignis den Dow Jones über seine BEV -5%-Linie (in die Torschützenposition) oder unter seine BEV -15%-Linie bringt. Bis dahin heißt es abwarten und beobachten, was Marktbeobachter häufig tun. Eine Sache, die für diesen Markt spricht, ist der alles verzehrende Hass des politischen und wirtschaftlichen Establishments auf Trump.The Donald kandidiert wieder, und 2024 ist ein Jahr der Präsidentschaftswahlen. Das Letzte, was die Nomenklatura und die Apparatschiks, die derzeit an der Macht sind und dem Rest von uns die "Politik" diktieren, brauchen, ist ein weiterer Rückgang des Dow Jones um 40% irgendwann in den nächsten achtzehn Monaten vor dem Wahltag im November 2024.Sollte der Dow Jones in Anbetracht dieser Marktrealität beginnen, tief unter seine Tiefststände vom letzten September zu fallen, unter seine BEV -20%-Linie, dann muss im Finanzsystem, in der Wirtschaft oder in beidem etwas wirklich, ich meine wirklich falsch sein. Denn in unserem "regulierten Finanzsystem" wird der Wall Street alles erlaubt sein, um die Bewertungen hoch und die Anleiherenditen niedrig zu halten, um zu verhindern, dass ein Tsunami von MAGA die Hallen der Macht in Washington überflutet.Lassen Sie uns tiefer in meine Bear's Eye View (BEV) Daten auf dem Markt der wichtigsten Aktienindices unten schauen. Nachfolgend finden Sie eine Tabelle mit den Daten, die ich für die Schlusskurse der 20 von mir beobachteten Indices am Freitag heruntergeladen habe. Der Wilshire 5000 schloss bei 41.437, der XAU bei 121, und die anderen Indices liegen irgendwo dazwischen. Wie lässt sich dieses verworrene Geflecht von Bewertungen, die sich um zwei ganze Größenordnungen unterscheiden, in gemeinsamen Begriffen darstellen?Wie Sie vielleicht schon erraten haben, durch die Verwendung meines Bear's-Eye-View-Formats. Vergessen Sie die Bewertung für die Indices oben. Betrachten wir die Allzeithochs, für die wir 0,0% / BEV Zero verwenden, und die prozentualen Rückschläge von diesen Allzeithochs. Anschließend können wir die 20 oben genannten großen Marktindices auf gleicher Basis miteinander vergleichen. Zum Wochenschluss war der Dow Jones der beste Marktindex und schloss nur 10,07% von seinem letzten Allzeithoch entfernt.Der XAU belegte am Ende der Woche Platz 21. Der NASDAQ-Bankenindex (Platz 20) schloss die Woche jedoch 46,11% unter seinem letzten Allzeithoch. Ein Bankenindex, der seit seinem letzten Allzeithoch im November 2021, also vor nur anderthalb Jahren, fast die Hälfte seiner Marktbewertung verloren hat, ist kein Zeichen für einen gesunden Markt.Es würde mich nicht überraschen, wenn es viele Problembanken gäbe, die eigentlich von ihren "Marktaufsichtsbehörden" übernommen werden sollten, dies aber nicht getan haben, um die Wall Street ruhig zu halten. Während der Subprime-Hypothekenkrise hat die Federal Reserve hinter den Kulissen viele Billionen Dollar an in- und ausländische Banken "injiziert", um die Ruhe im Finanzsystem zu fördern. Ist das legal? Wen kümmert das?Das nennt man "Politikgestaltung", und niemand kann das besser als die Idioten im FOMC. Erwarten Sie also keine Neuigkeiten über diese oder jene gescheiterte Bank, bis die Dinge so schlimm geworden sind, dass die "politischen Entscheidungsträger" ihr Versagen nicht länger vor der Öffentlichkeit verbergen können. Sollte der NASDAQ-Bankenindex (#20 unten) tief unter seine BEV-50%-Linie fallen, wäre das wirklich schlimm.