Eine bunte Mischung der SIC

Die Wirtschaftsmedien sind bekannt dafür, Schlagworte und Phrasen zu verbreiten, vor allem wenn sie mehr Klicks bringen. Das neueste ist künstliche Intelligenz. Sie ist allgegenwärtig und mittlerweile auch ein fester Bestandteil von Gewinnmitteilungen. Jeder CEO wird gefragt, wie KI in sein Unternehmen passt oder es beeinflusst. Es ist nicht ganz so schlimm wie bei jedem CEO, der 1998-1999 versuchte, herauszufinden, wie er sein Unternehmen zu einem "Dotcom" machen kann, aber fast.KI ist in der Tat wichtig, genau wie damals das Internet. Diese Woche wurde uns vor Augen geführt, dass der "künstliche" Teil vielleicht mehr Aufmerksamkeit braucht. KI-generierte Bilder einer großen Explosion im Pentagon verbreiteten sich im Internet und sorgten für einen kurzen Einbruch der Aktienkurse. In Wirklichkeit gab es keine Explosion. Aber die Bilder sahen völlig echt aus. Hat jemand den Markt aus Profitgründen manipuliert? Ich weiß es nicht, aber neue Technologien haben immer unbeabsichtigte Nebeneffekte. Sie sind dann erfolgreich, wenn der Nutzen die Kosten überwiegt.Darüber habe ich mit dem KI-Pionier Stephen Wolfram auf der SIC gesprochen, und einiges davon habe ich letzte Woche erzählt. Heute werde ich die SIC-Transkripte weiter nach weiteren Konferenzhöhepunkten durchsuchen. In diesem Jahr gab es einfach so viel Stoff, dass ich in diesen Artikeln bei weitem nicht alles wiedergeben kann. Nächste Woche werden wir die Konferenz mit dem abschließen, was zumindest für mich ein "Glühbirnen"-Moment über die Zukunft der Weltwirtschaft war, wenn wir über das letzte Panel und die letzten Sitzungen berichten.Der Schweizer Vermögensverwalter Felix Zulauf ist ein Publikumsliebling bei der SIC. Seine Präsentation für das Jahr 2022 war genau auf den Punkt. Deshalb habe ich ihn gebeten, uns noch einmal zu sagen, was er für den Rest des Jahres 2023 und darüber hinaus erwartet. Leider ist er der Meinung, dass eine Abschwächung bevorsteht, die die Märkte hart treffen wird. Hier ist ein (zu kurzer) Auszug aus dem 14-seitigen Transkript von Felix' Interview mit Ed D'Agostino:"Wir wissen nur im Nachhinein, wann die Rezession begonnen hat, aber es gibt einen Indikator, den man beobachten kann und der einen Hinweis darauf gibt, wann der Beginn der Rezession gekommen ist, ohne dass man es mit Sicherheit weiß. Und das ist der Zeitpunkt, an dem die inverse Renditekurve beginnt, sich abzuflachen.Und tatsächlich haben wir in den letzten Tagen oder zwei Wochen eine Abflachung der Renditekurve gesehen, und das könnte ein Hinweis darauf sein, dass wir kurz vor dem Beginn einer Rezession stehen. Ich glaube, dass eine solche Rezession kurz sein wird, nicht lang. Sie könnte tief sein, weil ich glaube, dass die Fed und andere Zentralbanken zu stark an der Zinsschraube drehen. Sie fahren vorwärts, indem sie in den Rückspiegel schauen, denn die Inflation ist ein nachlaufender Indikator, während die Geldpolitik ein vorlaufender Indikator ist.Ich denke also, dass sie zu stark anziehen, und es könnte eine scharfe oder tiefere Rezession sein, aber viel kürzer, denn sobald sie da ist und erkannt wird, werden die Fed und andere Zentralbanken eingreifen und relativ schnell von der Straffung zur Lockerung übergehen.Ich denke, dass wir im dritten Quartal sehen werden, dass die Fed ihre QT-Politik, die quantitative Straffung, aufgeben wird, und wenn der Markt so fällt, wie ich es erwarte, und das könnte zu niedrigeren Tiefstständen führen, habe ich immer noch ein Ziel, das ich meinen Abonnenten Ende '21 gesagt habe, etwa 30% nach unten, das sind die niedrigen 3.000 im S&P und vielleicht 9.000 im Nasdaq oder so ähnlich. Das bedeutet, dass wir irgendwann in der zweiten Jahreshälfte oder später in diesem Jahr unter die Tiefststände vom Oktober fallen werden. Wenn all das eintritt, beginnen wir einen weiteren Mini-Zyklus, der der letzte in diesem langfristigen Zyklus sein wird, der 2009 begann und den ich irgendwann im Jahr '25 für beendet halte.Danach wird es zu einer Rezession kommen, denn wenn das Szenario so abläuft, wie ich es erklärt habe, wird das Geld, das dem System zugeführt wird, nicht sofort von der Realwirtschaft verbraucht. Es wird in all jene Vermögenswerte fließen, die knapp sind. Ich denke, es gibt eine strukturelle Knappheit im Rohstoffsegment, wo wir seit vielen Jahren eine Unterinvestition haben und wo die beiden politischen Situationen der gestörten Lieferketten und der unterbrochenen Lieferketten eine Rolle spielen werden.Und dann denke ich, dass wir einen starken Anstieg der Rohstoffpreise erleben werden. Rohöl könnte in den nächsten Monaten zunächst 50 Dollar erreichen, aber ich denke, wir werden wahrscheinlich 150 bis 200 Dollar in den Jahren '25, '26 sehen, und das wird uns viel höhere Inflationsraten bringen.Wir werden also einen zweiten Zyklus steigender Inflation bis '26, vielleicht sogar '27 erleben, und das wird zu höheren Zinsen, höheren Anleiherenditen und einer weiteren Straffung durch die Zentralbanken ab '24, '25 führen. Und das dürfte zu einer Rezession führen. Und ich denke, dass die nächste Rezession sehr tief sein wird, weil ich die Situation so einschätze, dass der lange Zyklus, der Wirtschaftszyklus, dann endet, dass wir bei weitem die höchste Verschuldung der Welt haben, und die Verschuldung wirkt in beide Richtungen, nach oben und nach unten, und deshalb denke ich, dass es danach ein hässlicher Bärenmarkt bei Aktien sein wird.Ein hässlicher Bärenmarkt oder ein Großvater-Bär würde ich als 50% oder mehr bezeichnen. Es könnte auch deutlich mehr sein, aber sagen wir 50% oder mehr."Ein Rückgang um 50% wäre sicherlich extrem, könnte aber notwendig sein, um die extremen Überbewertungen des Marktes zu beseitigen.Immobilien und Wohnungsbau sind große Wirtschaftssektoren mit bedeutenden makroökonomischen Auswirkungen. Außerdem sind viele SIC-Teilnehmer aktive Immobilieninvestoren. Deshalb habe ich zwei Top-Experten für den Wohnungsbau, John Burns und Barry Habib, eingeladen, um uns ein Update aus beiden Perspektiven zu geben. Sie kennen diese Märkte genau und liefern uns immer wieder überraschende Fakten. Ihre Sitzung umfasst eine 19-seitige Abschrift, so dass ich Ihnen nur ein paar Highlights nennen kann. John Burns hatte eine interessante Statistik über die zunehmende Korporatisierung des Wohnungsmietmarktes."Ein großer Prozentsatz unserer Kunden sind die großen Akteure im Mietwohnungsgeschäft, das sich zu einem institutionellen Geschäft entwickelt. 16 Millionen Menschen leben in einem großen Wohnkomplex. Weitere 12,8 Millionen leben in einem kleinen Apartmentkomplex (man denke an Reihenhäuser), 12 Millionen Menschen mieten ein Einfamilienhaus und weitere 3 Millionen mieten eine Eigentumswohnung, die jemandem gehört. Vor 10 Jahren war keine dieser Wohnungen im Besitz von Großunternehmen. Ja, vor 10 Jahren. Es war wirklich 2012, als das alles anfing. Heute sind 3% aller Wohnungen im Besitz von 12 Konzernen, die 5.000 oder mehr Wohnungen besitzen, also den großen Konzernen.Ich werde Ihnen zeigen, wer das ist und was sie tun. Und es gibt Möglichkeiten, mit ihnen auf den privaten und öffentlichen Märkten zu investieren. Und dann eine weitere Million in Wohnmobile. Hier sind also die 12 Gruppen, die 5.000 oder mehr Wohnungen besitzen. Auf der Y-Achse steht die Anzahl der Wohnungen, die sie besitzen, auf der X-Achse die Miete... Das sind die großen Akteure, aber es sind nur 12 von ihnen."