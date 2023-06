Kiplin Metals Inc. äußert sich zur Entwicklung des Uran-Spotpreises

18. Juni 2023 - Kiplin Metals Inc. (TSX-V: KIP) (das Unternehmen oder Kiplin) möchte den erheblichen Preisanstieg auf dem Uranmarkt aus seiner Perspektive beleuchten. Der Spotpreis für U3O8 (Uran) ist seit Anfang 2020 um mehr als 120 % gestiegen.Das Unternehmen erkennt die positiven Auswirkungen dieses Preisanstiegs an, der ein Zeichen der wachsenden globalen Nachfrage nach sauberen und nachhaltigen Energiequellen ist. Aufgrund des Schwerpunkts der internationalen Gemeinschaft auf den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Zukunft ist die Kernenergie nach wie vor von zentraler Bedeutung für die Deckung des weltweit steigenden Energiebedarfs bei gleichzeitiger Reduzierung der Treibhausgasemissionen. Dieses erneute Interesse an der Kernenergie hat eine starke Nachfrage nach Uran angeregt.Kiplin ist der Ansicht, dass der jüngste Anstieg der Uranpreise auf günstige Marktbedingungen hinweist und das Potenzial und die Bedeutung des Uransektors untermauert. Als Unternehmen, das auf die Uranexploration spezialisiert ist, stärkt dieser Trend unser Vertrauen und unterstreicht die Attraktivität unseres Uranprojekts Cluff Lake Road (CLR) in Saskatchewan.Die Explorationsbemühungen des Unternehmens im Athabasca-Becken werden von dem Verständnis geleitet, dass Uran für die Zukunft der sauberen Energieversorgung der Welt entscheidend ist. Der jüngste Preisanstieg bestärkt uns in unserer Überzeugung hinsichtlich der langfristigen Aussichten des Uranmarktes und bekräftigt unser Engagement, unser Projekt Cluff Lake Road weiterzuentwickeln und für unsere Aktionäre einen Mehrwert zu schaffen.Dr. Peter Born, Director von Kiplin, sagt dazu: Der beträchtliche Anstieg des Uranpreises zeigt die wachsende Anerkennung der Kernenergie als Schlüssellösung zur Erreichung nachhaltiger Energieziele. Wir bei Kiplin sind gut aufgestellt, um von dieser positiven Marktstimmung zu profitieren. Wir werden unsere gewissenhaften Explorationsbemühungen fortsetzen und den steigenden Uranpreis nutzen, um den Wert unserer Aktiva zu maximieren und einen Beitrag zum globalen Übergang zu sauberer Energie zu leisten.Kiplin konzentriert sich nach wie vor auf die Weiterentwicklung des Projekts Cluff Lake Road und verpflichtet sich zu verantwortungsvollen Explorations- und Erschließungspraktiken. Das Unternehmen ist bestrebt, die höchsten Umwelt- und Sozialstandards einzuhalten, während es zum Wachstum und zur Nachhaltigkeit der Uranindustrie beiträgt.Kiplin Metals Inc. ist ein Mineralexplorationsunternehmen. Wir schaffen einen Mehrwert für unsere Aktionäre durch die Identifizierung und Erschließung vielversprechender Mineralexplorationsmöglichkeiten. Unsere Strategie besteht darin, Projekte von der Entdeckung bis zur Produktion voranzutreiben, wodurch Kiplin einen hervorragenden Wert für die Aktionäre über den gesamten Bergbaulebenszyklus hinaus erzielen kann.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71011/KiplinMetals_160623_DEPRCOM.001.pngDas Uranprojekt Cluff Lake Road. Kiplin hat das Recht auf den Erwerb einer hundertprozentigen Beteiligung am Uranprojekt Cluff Lake Road (das CLR-Projekt). Das CLR-Projekt deckt rund 531 Hektar im südwestlichen Athabasca-Becken im Norden von Saskatchewan ab, wo mehrere neue Entdeckungen, darunter auch die Uranlagerstätten Arrow und Triple R, verzeichnet wurden. Das CLR-Projekt liegt 5 km östlich der Cluff Lake Road (Highway 955), die zur historischen Mine Cluff Lake führt, die früher rund 62.000.000 Pfund Yellowcake-Uran produzierte.Nähere Informationen über das Unternehmen erhalten Sie per E-Mail unter info@kiplinmetals.com oder unter der Rufnummer 604-622-1199 oder auf der Website des Unternehmens unter www.kiplinmetals.com.Für das Board of Directors Kiplin Metals Inc. Peter BornDirectorAnsprechpartnerMRKT360 INChttps://mrkt360.comAlex Zertuchealexz@mrkt360.comTel: 1 416-477-0587 (EST)Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten unterworfen sind. Alle hierin enthaltenen Aussagen - ausgenommen Aussagen über historische Fakten - sollten als zukunftsgerichtete Aussagen erachtet werden. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, sind diese Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von jenen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich diese Aussagen als richtig erweisen, und die Leser sind daher angehalten, sich auf ihre eigene Bewertung solcher Unsicherheiten zu verlassen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht durch die geltenden Gesetze vorgeschrieben ist.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov,n www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!