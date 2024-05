Heraeus: Gold in Korrektur, Silberproduktion könnte zurückgehen

In seinem wöchentlichen Bericht "Precious Appraisal", schreibt Heraeus , dass die fundamentalen Triebkräfte des Goldpreises sich mit der Zeit ändern, und dass derzeit der Dollar und die US-Renditen in den Hintergrund getreten sind. Die starke physische Nachfrage von chinesischen Anlegern und der People's Bank of China trage zur Unruhe auf dem Goldmarkt bei. China ist der größte Markt für die Goldnachfrage von Privatanlegern, und die Schwierigkeiten im Immobiliensektor sowie der lange Abwärtstrend am chinesischen Aktienmarkt könnten dazu geführt haben, dass mehr Anleger in Gold investieren. Dies spiegele sich in einem starken Anstieg des Goldhandelsvolumens an der Shanghai Gold Exchange und ihrer Schwesterbörse, der Shanghai Futures Exchange, wider.Der Goldpreis fiel am Freitag auf 2.337 $ pro Unze zurück, nachdem er zu Wochenbeginn den stärksten Einbruch innerhalb eines Tages seit zwei Jahren verzeichnet hatte. Zwei gescheiterte Versuche, über der Marke von 2.400 $ pro Unze Fuß zu fassen, signalisierten den Beginn der Korrektur, obwohl es auch bullishe Faktoren gibt, die den Preis wieder nach oben treiben könnten, heißt es im Bericht.Theoretisch sollte ein schwächeres Wirtschaftswachstum, wie das US-BIP es letzte Woche zeigte, die Fed zu einem schnelleren Handeln veranlassen, doch die höhere Inflation und der stabile Arbeitsmarkt überlagerten das schwächere Wachstum, und als Reaktion darauf reduzierte der Optionsmarkt Ende letzter Woche seine Zinssenkungserwartungen. Es wird erwartet, dass die Fed die Zinsen in dieser Woche unverändert lässt, wobei eine Zinssenkung nun erst für Dezember eingepreist ist. Händler erwarten nur noch Zinssenkungen um 33 Basispunkte bis zum Jahresende, ein deutlicher Rückgang gegenüber den mehr als sechs Zinssenkungen um 25 Basispunkte, die Anfang 2024 erwartet wurden.Für Silber sehen die Experten von Heraeus einen Rückgang der Produktion, obwohl die Leistung Mexikos einem Aufschwung entgegensieht. Das käme daher, dass ein potenzieller Produktionsrückgang in Peru, dem drittgrößten Silberproduzenten, dem gegenüber stehe. Einige der größten Minen Perus haben mit Genehmigungsproblemen zu kämpfen, was sich negativ auf die Produktion des Landes auswirken dürfte, heißt es. Es wird auch erwähnt, dass die US Mint im ersten Quartal seine Verkaufszahlen um 44% erhöhen konnte, was wiederum teilweise durch die schlechten Verkaufszahlen der australischen Perth Mint ausgeglichen wurde.© Redaktion GoldSeiten.de