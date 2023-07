Fury Gold Mines: Ergebnisse der Aktionärsjahreshauptversammlung

Name des Nominierten Anzahl Stimmen dafür Stimmen dafür (%) Anzahl Enthaltungen Enthaltungen Stimmen (%)

Forrester A. Clark 47,755,658 99.51% 236,628 0.49%

Jeffrey R. Mason 47,885,613 99.51% 237,536 0.49%

Steve Cook 46,965,172 97.59% 1,157,977 2.41%

Michael Hoffman 47,886,613 99.51% 236,536 0.49%

Alison Sagateh (Saga) 47,820,145 99.37% 303,004 0.63%

Williams

Brian Christie 47,719,429 99.16% 403,720 0.84%

Anzahl Stimmen dafürStimmen dafür (%) Anzahl Enthaltung (%)

Enthaltungen

Deloitte, Chartered 47,924,179 99.59% 198,970 0.41%

Professional

Accountants

Anzahl Stimmen Stimmen dafür (%) Anzahl Gegenstimmen Gegenstimmen (%)

dafür

Langfristiger Incentive-Plan 46,618,720 96.87% 1,504,429 3.13%

("LTI-Plan")

VANCOUVER, 30. Juni 2023 - Fury Gold Mines Ltd. (TSX und NYSE American: FURY) ("Fury" oder das "Unternehmen") freut sich, die Abstimmungsergebnisse seiner Jahreshauptversammlung (die "Versammlung") der Aktionäre bekannt zu geben, die am 29. Juni 2023 stattfand. Fury freut sich, bestätigen zu können, dass alle nominierten Direktoren, die im Management-Informationsrundschreiben des Unternehmens vom 18. Mai 2023 (das "Rundschreiben") in Verbindung mit der Versammlung und in der auf SEDAR hinterlegten Fassung aufgeführt sind, als Direktoren des Unternehmens gewählt wurden und bis zur nächsten Jahreshauptversammlung oder bis zur Wahl oder Ernennung ihrer Nachfolger im Amt bleiben.Insgesamt waren 48.123.149 Stammaktien des Unternehmens ("Stammaktien") bei der Versammlung anwesend oder durch Bevollmächtigte vertreten, was 32,97 % der ausstehenden Stammaktien entspricht.Durch Beschluss wurde jeder der im Rundschreiben aufgeführten Kandidaten für die Wahl in den Verwaltungsrat in den Verwaltungsrat der Gesellschaft gewählt. Die Abstimmungsergebnisse bei der Wahl des Verwaltungsrats lauteten wie folgt:Durch Beschluss wurde Deloitte LLP, Chartered Professional Accountants zum Abschlussprüfer der Gesellschaft bestellt. Das Ergebnis der Abstimmung über die Bestellung des Abschlussprüfers war wie folgt:Durch Beschluss wurde der vorgeschlagene langfristige Incentive-Plan ("LTI-Plan") des Unternehmens genehmigt. Das Ergebnis der Abstimmung über die Genehmigung des LTI-Plans war wie folgt:Die Abstimmungsergebnisse wurden auf www.sedar.com veröffentlicht.Fury Gold Mines Ltd. ist ein gut finanziertes kanadisches Explorationsunternehmen, das in zwei produktiven Bergbauregionen in Kanada positioniert ist und eine Position von 59,5 Millionen Stammaktien an Dolly Varden Silver Corp. (23,4 %) hält. Unter der Leitung eines Managementteams und eines Board of Directors, die nachweislich erfolgreich bei der Finanzierung und Förderung von Explorationsanlagen sind, beabsichtigt Fury, seine Goldplattform mit mehreren Millionen Unzen durch rigorose Projektevaluierung und hervorragende Exploration zu erweitern. Fury hat sich verpflichtet, die höchsten Industriestandards für Unternehmensführung, Umweltverantwortung, Engagement für die Gemeinschaft und nachhaltigen Bergbau einzuhalten. Für weitere Informationen über Fury Gold Mines besuchen Sie bitte www.furygoldmines.comMargaux Villalpando, Leiterin Investor RelationsTelefon: (844) 601-0841E-Mail: info@furygoldmines.comWebsite: www.furygoldmines.comKeine Aufsichtsbehörde hat den Inhalt dieses Dokuments genehmigt.In Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.ch1630 - 1177 West Hastings StreetVancouver, BC, Kanada V6E 2K3TSX: FURY NYSE American: FURYwww.furygoldmines.com