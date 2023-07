Silver Lake Resources Ltd.: Vorabzahlen signalisieren Rekordproduktion

Silver Lake gab heute vorab einen Teil der Produktionsdaten für das abgeschlossene Juni-Quartal bekannt, was gleichzeitig das Jahresabschluss-Quartal für den australischen Goldproduzenten war: Link Was zu lesen war, ist sehr erfreulich für uns, zumal wir die Aktie erst vor einigen Tagen aufgestockt haben. Silver Lake Resources konnte in den vergangenen drei Monaten 83.540 Unzen Gold verkaufen, was die Jahresproduktion auf 260.370 Unzen gebracht hat und man somit sogar eine 3% Steigerung gegenüber dem vorangegangenen Jahr erreichen konnte. Aufgrund der Produktionsunterbrechung in der kanadischen Mine in Ontario ist dieser Erfolg umso beachtlicher.Interessant wird es auch, wenn wir auf die Kosten- und Finanzseite schauen. Die AISC wurden noch nicht final deklariert, doch das Management geht davon aus, dass sie im Bereich der Vorhersagen von 1.950 bis 2.050 AUD liegen, was 1.300 bis 1.367 USD wären.Dass die Firma Geld verdient hat, sehen wir an der Cash-Position. Diese wurde nämlich schon genannt und sie ist von 268 Millionen AUD auf nun 331 Millionen AUD gestiegen. Ein satter Zuwachs von 63 Millionen AUD in drei Monaten.Silver Lake hatte in den ersten drei Quartalen durchschnittlich rund 60.000 Unzen Gold produziert und konnte nun im letzten Quartal des Geschäftsjahres 83.540 Unzen produzieren. Dies entspricht einem Sprung von fast 40%!Mit diesem starken Endspurt konnte man dann auch die Prognosen noch erreichen und sogar etwas mehr Gold produzieren als im vergangenen Geschäftsjahr.Das klingt alles sehr erfreulich und dass wir die Aktie am 22.06. bei 0,945 AUD noch aufgestockt haben, war kein schlechtes Timing.Ein Kommentar des australischen Brokers Argonaut zu den heutigen Zahlen: "Silver Lake ist für dünne Margen und kein Wachstum seiner Erzreserven gepreist, nachdem es alle Breitseiten der St. Barbara-Kampagne abbekommen hat"."Wir erwarten, dass der Markt hier seinen Fehler erkennt und Silver Lake wieder nach oben korrigiert.Wer ebenfalls gekauft hat, liegt nun gut 16% im Gewinn. Ein schöner Trading-Gewinn für kurzfristig orientierte Anleger. Ich werde die Position aber zunächst noch behalten.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.