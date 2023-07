Pleitewelle!, ein peinlicher Versprecher & Silber bald 50 Dollar?!

Die Pleitewelle rollt weiter durch Deutschland. Im Juni beantragten 13,9% mehr Firmen Insolvenz als im Vorjahr. Vom Abschwung scheint die Autoindustrie besonders betroffen zu sein. In den ersten 5 Monaten 2023 sank der Absatz von VW, Audi, BMW und Mercedes um 20%. Noch schlimmer sieht es bei Elektrofahrzeugen aus.Gut ein Viertel der deutschen Mittelständler zieht die Geschäftsaufgabe in Erwägung oder will ins Ausland abwandern.In den USA leistet sich Vizepräsidenten Harris einen Fauxpas, denn sie spricht davon, die Bevölkerung zu reduzieren.In Deutschland erhitzt die Lieferung von Streumunition an die Ukraine die Gemüter. Zumindest indirekt hat sich Bundespräsident Steinmeier trotz Verbot nicht dagegen ausgesprochen und kassiert prompt eine Anzeige.Der Chart vom Silber sieht weiter spannend aus. Wenn 25 $, 28 $ und 30 $ erreicht werden, sollten die 50 $ in Angriff genommen werden.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)