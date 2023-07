Berkeley Energia Ltd.: Wahlwette für Sonntag?

Am Sonntag (23.07.) finden Parlamentswahlen in Spanien statt. Die Chancen, dass die aktuelle Regierung der Sozialistischen Arbeiterpartei und der Unidas Podemos (Linke) nicht mehr ins Amt kommt, soll laut Umfragen recht hoch sein. Jüngsten Umfragen zufolge hat die konservative Opposition weiterhin einen klaren Vorsprung vor dem linken Regierungslager.Sollte die aktuelle Regierung durch die Opposition aus dem konservativen Lager ersetzt werden, dann würden die Spanier auch die Atompolitik ändern und den Weg einschlagen, den die meisten europäischen Länder vernünftigerweise gehen: Ja zur Kernenergie.Die Wette ist Berkeley Energia mit dem Uran-Projekt in Spanien. Die Wahlen in der Region haben die konservativen schon vor Wochen gewonnen, was den ersten Anstieg ausgelöst hat.Das ist eine Idee bzw. Erklärung zum Anstieg der Aktie, die wir ja für lange Zeit im Depot hatten. Das Projekt wurde aber von der aktuellen Regierung immer wieder blockiert. Der Haupthandel findet seit langer Zeit in Madrid statt, wo täglich Millionen von Aktien umgesetzt werden:© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.