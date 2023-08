Polen kauft Gold: 50 Tonnen in 3 Monaten, weitere 50 Tonnen stehen noch aus

Die polnische Zentralbank, Narodowy Bank Polski (NBP), ist offiziell der größte Goldkäufer der Zentralbank im zweiten Quartal 2023 und hat zwischen April, Mai und Juni dieses Jahres gewaltige 48,52 Tonnen Währungsgold angehäuft. Dies ist das erste Mal seit fast vier Jahren, seit die polnische Zentralbank das letzte Mal Gold für ihre Reserven gekauft hat.Mit diesen umfangreichen, konzentrierten Käufen der NBP im zweiten Quartal liegt die polnische Zentralbank bei den Goldkäufen in der ersten Hälfte des Jahres 2023 weltweit an dritter Stelle hinter China und Singapur. Zur Erinnerung: China gibt an, im ersten Quartal 2023 57,85 Tonnen und im zweiten Quartal 45,1 Tonnen Gold gekauft zu haben, insgesamt also 102,95 Tonnen im ersten Halbjahr 2023. Singapur gibt an, im ersten Quartal 2023 68,74 Tonnen Gold und im zweiten Quartal 3 Tonnen netto gekauft zu haben, was einem Gesamtbetrag von 71,71 Tonnen im ersten Halbjahr 2023 entspricht.Dies bedeutet, dass Singapur im 3-Monats-Zeitraum Q1 2023 der größte Zentralbank-Goldkäufer war, mit China an zweiter Stelle, und dass Polen im 3-Monats-Zeitraum Q2 2023 der größte Zentralbank-Goldkäufer war, mit China an zweiter Stelle. Das bedeutet auch, dass China im 6-Monats-Zeitraum H1 2023 der größte Goldkäufer war, mit Singapur an zweiter Stelle und Polen an dritter Stelle. Was die Daten angeht (unter Verwendung von Abfragen der International Financial Statistics (IFS) Datenbank des IWF), so hielt die polnische Zentralbank Ende März 2023 7,35 Mio. Unzen Gold (228,62 Tonnen).Die Polen kauften dann im April 14,93 Tonnen, im Mai 19,91 Tonnen und im Juni weitere 13,69 Tonnen, so dass sich die Käufe über drei Monate auf insgesamt 48,52 Tonnen (1,56 Mio. Unzen) beliefen. Damit stiegen die monetären Goldreserven Polens auf 277,14 Tonnen, was nun 9,4% der gesamten polnischen Währungsreserven (Devisen, Gold und SZR des IWF) entspricht.Während auf diesen Seiten und in den Finanzmedien viel über die Goldkäufe Chinas und Singapurs und die Affinität der asiatischen Zentralbanken zu physischem Gold geschrieben wurde, könnte die Präsenz der polnischen Zentralbank auf den ersten Blick einige Augenbrauen aufwerfen, da Polen fest zum Superstaat Europäische Union gehört.Wenn man jedoch bedenkt, dass Polen eine eigene Währung (den Zloty) hat und nicht an die Eurozone gebunden ist, und dass die polnische Zentralbank in den Jahren 2018 und 2019 insgesamt 125,7 Tonnen Gold gekauft hat (siehe unten), sollte die Tatsache, dass Polens unabhängig denkende Zentralbank zu umfangreichen Goldkäufen zurückgekehrt ist, nicht überraschen, insbesondere wenn man bedenkt, dass ihr bevorstehender Goldkaufplan (siehe unten) im Voraus angekündigt wurde. Das Einzige, was ein wenig verwundert, ist die Tatsache, dass der Zeitpunkt der neuen Goldkäufe Polens etwas hinter dem angekündigten "Zeitplan" zurückbleibt.In Anbetracht der Pläne der polnischen Zentralbank (siehe unten) sind die neuen Goldkäufe der polnischen NBP im Jahr 2023, die bisher fast 50 Tonnen betragen, möglicherweise erst zur Hälfte abgeschlossen, da in den nächsten Monaten mindestens weitere 50 Tonnen Gold gekauft werden sollen. Zur Erinnerung: Bis 1998 besaß Polen nur 23,2 Tonnen Gold (746.463 Unzen), wovon 721.000 Unzen bei LBMA-Bullionbanken angelegt (verliehen) waren.Im Jahr 1998 beschloss die NBP, weitere 74,5 Tonnen Gold (2,396 Mio. Unzen) über die Bank of England in London zu kaufen, um die Möglichkeiten der Goldleihe auf dem Londoner Goldleihmarkt zu nutzen. Mit diesem Kauf stiegen die Goldbestände der NBP auf 97,75 Tonnen. Etwa zur gleichen Zeit kauft die NBP weitere 5,17 Tonnen Gold, wodurch sich ihr Gesamtbestand auf 102,9 Tonnen erhöht (fast der gesamte Goldbestand wurde von der Bank of England gehalten, aber an Goldbullionbanken verliehen).Weitere 20 Jahre vergingen, und dann begann die NBP im Jahr 2018 plötzlich wieder Gold zu kaufen. Im Viermonatszeitraum von Juli bis Oktober 2018 kaufte die polnische Zentralbank 25,7 Tonnen Gold und erhöhte damit ihre Gesamtmenge auf 128,6 Tonnen. In den drei Monaten von Mai bis Juli 2019 kehrte die NBP auf den Markt zurück und kaufte weitere 100 Tonnen Gold, wobei sie die Goldankaufsdienste des Londoner Interbankenmarktes und der Bank of England in Anspruch nahm.Zufällig oder nicht, war 2019 auch der 100. Jahrestag der polnischen Währung Zloty, so dass das hundertjährige Jubiläum ein passendes Jahr war, um 100 Tonnen Gold zu kaufen und zu repatriieren. Die NBP gab sogar eine Goldmünze in Form eines Goldbarrens heraus, um die Rückführung von 100 Tonnen Gold nach Polen zu feiern.Diese kombinierten Goldkäufe von 125,7 Tonnen im Zeitraum 2018-2019 wurden von der NBP erst am 5. Juli 2019 in einer Pressemitteilung offiziell bekannt gegeben. Gleichzeitig kündigte die NBP an, dass sie die 100 Tonnen Gold, die sie von der Bank of England gekauft hatte, im Laufe des Jahres 2019 wieder nach Polen zurückführen würde.Einige Leser werden sich vielleicht daran erinnern, dass der Präsident der polnischen Zentralbank, Adam Glapiński, im Jahr 2021 bekannt gab, dass die NBP plane, im Jahr 2022 100 Tonnen Gold zu kaufen. Dies wurde in dem am 8. Oktober 2021 veröffentlichten BullionStar-Artikel erklärt, in dem Glapiński in einem Interview mit der polnischen Zeitschrift "Strefa Biznesu" vom 5. Oktober 2021 sagte: "Ich gehe zunächst davon aus, dass ich vorschlagen werde, im Jahr 2022 weitere 100 Tonnen zu kaufen." Der vollständige Wortwechsel zwischen dem Interviewer und Glapiński lautete wie folgt:Interviewer: "Bedeutet das, dass wir mehr Goldkäufe erwarten können, wenn Sie Ihre Aufgabe bei der Polnischen Nationalbank im Rahmen Ihrer zweiten Amtszeit als Präsident der NBP fortsetzen können?"