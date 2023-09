Crashgefahr & doch BRICS-Währung?

Zensur findet laut Gesetz nicht statt, weshalb Google die Suchergebnisse, die auf alternative Medien verweisen behindern möchte, um so gegen "Desinformation" vorzugehen.Die Crashgefahr steigt weiter an. In den USA erreichen Kreditkarten- und Autokredit-Ausfälle Höhen wie in der Finanzkrise 2008, das Kreditgeschäft der Banken geht zurück.Auch China scheint in großen Schwierigkeiten zu stecken. Die platzende Immobienblase kann noch ganz andere Schwächen bloßstellen, Export und Import sinken um 8,8% bzw. 7,3% gegenüber dem Vorjahr.Deutschland kann seinen Strombedarf nicht mehr alleine decken und greift auf Importe zurück. Funktionierender Binnenmarkt oder verschwenderischer Wahnsinn? Während fast alle wirtschaftlichen Indikatoren nach unten weisen, wird das Heizgesetz beschlossen.Kommt die BRICS-Währung doch schneller als erwartet? Ein Artikel auf Warnews 247 deutet in die Richtung und zeigt einen neuen Geldschein.Gefahr einer militärischen Eskalation droht nicht nur in der Ukraine, sondern auch wieder in Syrien und Aserbaidschan.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)