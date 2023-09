Goldmarkt: Wie er sich bei einem Börsencrash verhalten wird...

Das Jahr 2023 war ein Jahr der Unterbrechung (oder Pause) bei der Umsetzung des Great Reset, zumindest aus der Sicht der Massen, die (vorübergehend) zu ihren gewohnten Beschäftigungen zurückkehren konnten, wie z.B. zu Sportveranstaltungen gehen, Bars und Restaurants besuchen und reisen, und das alles ohne ihre "Sklavenmasken" tragen zu müssen.In der Zwischenzeit hat die NWO (Neue Weltordnung) jedoch im Hintergrund ihre Agenda vorangetrieben, deren Kernelement die Einführung des CBDC-Systems (digitale Zentralbankwährung) ist, das die Abschaffung des Bargelds und damit aller persönlichen Freiheiten mit sich bringen wird, da das Kontrollnetz, das jetzt in China in Betrieb ist, dann weltweit ausgerollt wird.Sie haben uns auch auf dramatische Weise gezeigt, wie sie die Menschen dazu bringen wollen, ihre Häuser auf dem Land zu verlassen und in die neuen "Smart Cities" zu strömen. Sie brauchen sich nicht die Mühe zu machen, die Menschen aufzukaufen oder andere kostspielige Anreize zu bieten, sie brennen ihre Häuser einfach mitten in der Nacht gezielt nieder, wie es in Lahaina, Hawaii, und in großen Teilen Kanadas geschehen ist. Obwohl dieses Vorgehen technisch gesehen natürlich illegal ist, wird es nicht aufhören, weil sie das Justizsystem kontrollieren und alle Richter in ihren Taschen haben - es gibt kein Gesetz, außer dem, das ihnen dient.Wir können das Jahr 2023 also als eine Ruhephase zwischen zwei großen Wellen des Großen Reset betrachten. Die erste Welle war COVID, bei der es um Lockdowns und darum ging, einen großen Teil der Bevölkerung zu überlisten oder zu zwingen, die Ärmel hochzukrempeln, um sich lebensverkürzende Gifte injizieren zu lassen.Die nächste Welle, die unmittelbar bevorsteht, wird mehr vom Gleichen sein, mit dem Unterschied, dass dieses Mal die Rechtfertigung eine Kombination aus COVID und der hochgespielten Klimakrise sein wird, wobei wie in der jüngsten Vergangenheit Wetterwaffen eingesetzt werden, um Dürren, Überschwemmungen und manipulierte Wirbelstürme usw. zu erzeugen, um die Bevölkerung davon zu überzeugen, dass sie real ist.Ein Hauptziel der nächsten Welle von Lockdowns, die für die nächsten Monate weltweit geplant sind, wird es sein, den Job der Zerstörung kleiner unabhängiger Geschäfte zu beenden, wobei die Plünderung der unteren und mittleren Klassen die Pyramide hinauf zur Spitze fließt, wie es während der ersten Schließungen geschah, als großen Geschäften im Besitz der NWO erlaubt wurde, geöffnet zu bleiben, um das Geld, das sonst in kleinen Geschäften ausgegeben worden wäre, in die NWO-Kassen zu leiten.Der Zweck von all dem ist, abgesehen vom einfachen Vermögenstransfer, die Verarmung der breiten Bevölkerung, um einen Zustand der Abhängigkeit zu schaffen, der die Opfer dazu zwingen wird, das Universelle Grundeinkommen (UBI) zu akzeptieren, um zu überleben und auch das CBDC-System.Da das Bargeld abgeschafft wird, werden diejenigen, die sich dem nicht fügen, indem sie die Verwendung eines digitalen Ausweises nicht akzeptieren und sich nicht der Injektion von Giften in ihren Körper unterwerfen, von Finanztransaktionen ausgeschlossen, vom Zutritt zu Supermärkten ausgeschlossen und dem Hungertod überlassen. Dies wird geschehen, wenn sich die Bevölkerung nicht auf breiter Basis und mit Nachdruck weigert, die Vorschriften einzuhalten.Wir haben schon lange nicht mehr so oft über die Gefahr eines Börsencrashs gesprochen. Das liegt daran, dass die Märkte durch Manipulationen so verzerrt sind, dass es keinen "fairen Wert" mehr gibt - insbesondere die Fed greift immer wieder ein, um Marktrückgänge zu verhindern, so dass die Bewertung des Aktienmarktes nichts mit der zugrunde liegenden Realität zu tun hat - sie müsste viel niedriger sein, wenn sie den desolaten Zustand der Wirtschaft widerspiegeln würde. Nun kommen aber mehrere Faktoren zusammen, die einen Börsencrash in diesem Herbst sehr viel wahrscheinlicher machen.Einer davon ist, dass ein Tsunami von Banken kurz vor der Pleite steht, was eine Wiederholung von 2008 wahrscheinlicher macht, nur diesmal noch schlimmer. Ein anderer ist, dass die Mächtigen, nachdem sie ihre CBDC- und UBI-Systeme startklar gemacht haben, die Wirtschaft zerstören und die Mehrheit der Bevölkerung ins Elend treiben wollen, damit sie von der Großzügigkeit des Staates abhängig wird, die unendlich ist, weil sie einfach so viel Geld schaffen, wie sie wollen, und sei es nur für ihre eigenen Zwecke.Es sieht so aus, als würde es ähnlich ablaufen wie im Frühjahr 2020, nur viel schlimmer, und wenn das der Fall ist, werden wir eine Crash-Phase erleben, gefolgt von der Fed (und anderen Zentralbanken), die mit Billionen von neu geschaffenen Dollar eingreifen, um den Zusammenbruch zu stoppen und die Dinge wieder in die andere Richtung zu lenken, aber dieses Mal werden die Geldmengen, die auf das Problem geworfen werden müssen, viel größer sein, weil die Schuldenblase viel größer ist, und wenn das der Weg ist, den sie einschlagen, wird es zu einer Hyperinflation führen.Aus diesem Grund ist zu erwarten, dass auf einen anfänglichen Einbruch bei Gold und Rohstoffen im Allgemeinen sowie bei Edelmetallaktien eine außerordentlich starke Erholung folgen wird. Wir werden uns nun eine Reihe langfristiger Charts ansehen, um zu sehen, was die Geschichte uns zeigt, was wahrscheinlich passieren wird.Ausgehend vom langfristigen 13-Jahreschart von Gold sehen wir, dass sich ein potenzielles Triple Top auf einem Niveau gebildet hat, das nicht weit über den Höchstständen von 2011 liegt.Könnte es aus diesem Muster nach oben ausbrechen? - Ja, das könnte es, aber nur, wenn die Fed bald eingreift, um einen Absturz zu verhindern, indem sie Billionen zur Rettung einer ganzen Reihe von scheiternden Banken in den Markt pumpt, was aber aus den oben genannten Gründen eher unwahrscheinlich ist. In diesem Fall dürfte der Goldpreis zunächst auf die erste Unterstützungslinie am unteren Ende der großen Handelsspanne bei ca. 1.600 Dollar - 1.650 Dollar fallen und dann wahrscheinlich diese Unterstützung durchbrechen und in die Nähe der starken Unterstützung im Bereich von 1.350 Dollar - 1.400 Dollar sinken.Dabei sollten wir bedenken, dass der Goldpreis eine dramatische Kehrtwende nach oben vollziehen dürfte, bevor der Aktienmarkt seinen Tiefpunkt erreicht, wie es 2008 der Fall war. Der Absturz wird natürlich durch die neue Runde von Verboten verschärft, die absichtlich darauf abzielen, das zu zerstören, was von kleinen Unternehmen übrig geblieben ist, und die Mittelschicht zu vernichten. An diesem Punkt wird es einen lauten Appell an die Fed und die Regierung geben, "etwas zu tun", und sie werden dem nur zu gerne nachkommen, indem sie weitere Billionen Dollar aus dem Nichts schaffen, mit denen sie zur Rettung eilen können.