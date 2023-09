Vortex Energy reicht Antrag auf Diamantbohrungen zur Explorationsgenehmigung für Robinsons River-Salzprojekt ein

- Insgesamt werden zwei (2) Kernbohrungen vorgeschlagen, um die Tiefe der Salzstrukturen zu bestätigen und die geologischen Eigenschaften des salz-und nicht salzhaltigen Gesteins zu bestimmen.Vancouver, 12. September 2023 - Vortex Energy Corp. (CSE: VRTX | OTC: VTECF | FRA: AA3) ("Vortex" oder das "Unternehmen") freut sich, bekannt zu geben, dass es einen "Antrag auf Explorationsgenehmigung" bei der Mineral Lands Division, Department of Industry, Energy, & Technology, Newfoundland and Labrador, für das 23.500 Hektar große Robinsons River-Salzprojekt gestellt hat. Der Genehmigungsantrag wurde am 24. August2023 von RESPEC Consulting Inc. ("RESPEC") eingereicht, das damit beauftragt ist, die geplanten Arbeiten im Auftrag von Vortex durchzuführen.Beim relevanten Rohstoff auf dem Grundstück handelt es sich um Halit (Salz). Insgesamt werden zwei (2) Bohrstellen mit einer maximalen Bohrlänge von 2.500 Metern im Jahr 2023 vorgeschlagen. Von den gebohrten Metern werden maximal 1.100 Meter mit geophysikalischen Instrumenten im Bohrloch ausgewertet. Das Unternehmen nutzt bereits bestehende Schotterwege innerhalb der Grundstücksgrenze mit <4 Meter Abstand für Fahrzeuge. Diese Wege brauchen wenig bis gar keine Vorarbeiten zur Verbesserung der Wegbedingungen. Zusätzliche neue Zufahrtswege von <2 Kilometer Länge müssen gebürstet werden; "Bürsten" besteht darin, dass der Weg von Material befreit wird, damit eine auf einem Schlitten montierte Bohranlage durchfahren werden kann, und erfordert keinen Streckenschnitt. Die zu nutzenden bereits vorhandenen Wege und die neu vorgeschlagenen neuen Zugangswege, die für den Betrieb erforderlich sind, finden Sie in Abbildung 1 und Abbildung 2.Es werden zwei Diamantkernbohrungen durchgeführt, um die Tiefe der Salzstrukturen zu bestätigen und die geologischen Eigenschaften des salz- und nicht salzhaltigen Gesteins zu bestimmen. Als integriertes Unternehmen wird RESPEC alle erforderlichen Verantwortlichkeiten übernehmen, um den Leistungsumfang zu erfüllen, einschließlich Projektleitung, Schachtkonstruktion, Kostenschätzungen, Beschaffung, aktiver Bohrleitung, Datenerfassung, Tests und technisches Berichtswesen.Der CEO Paul Sparkes gab dazu folgenden Kommentar ab: "Wir sind froh, als nächsten Schritt im Verlauf des Robinsons River-Salzprojekts unseren Antrag auf Bohrgenehmigung eingereicht zu haben, und freuen uns darauf, unseren Bohrpartner auszuwählen, sobald wir die erforderlichen Genehmigungen erhalten haben. In Anbetracht der früheren Arbeiten, die auf dem Grundstück durchgeführt wurden, werden wir den Vorteil haben, die vorhandene Infrastruktur zu nutzen, um potenzielle Störungen des Standorts zu minimieren."Abbildung 1: Informationen zum Vortex-GrundstückAbbildung 2: Robinson River-Bohrstelle AAbbildung 3: Robinson River-Bohrstelle BDie in dieser Pressemeldung enthaltenen Fachinformationen wurden von Piotr Kulkialka, P.Geo, der als Berater des Unternehmens fungiert und eine "qualifizierte Person" im Sinne von National Instrument 43-101 ist, geprüft und freigegeben.RESPEC ist weltweit in verschiedenen Technologien führend und kann auf ein umfassendes Spektrum an Know-how, Produkten und Dienstleistungen zurückgreifen, um erstklassige Lösungen für Geschäftsaktivitäten, Bergbau, Energie, Wasser, Rohstoffe, Städtebau, Infrastruktur und Unternehmensdienste anzubieten. Die Fachleute von RESPEC für unterirdische Strukturen haben mehr als 1.000 Kavernen in fast jeder größeren Region für Kavernenspeicherung weltweit bewertet. Die Erfahrung des Unternehmens bei der Untersuchung des Untergrunds von mehr als 50 Jahren floss in die Entwicklung einer firmeneigenen Spezialsoftware und spezieller Labortests für Gesteinsproben ein, die sich auf den Entwurf von durch Solungs- und herkömmliche Bergbauverfahren angelegten Speicherkavernen konzentrieren. RESPEC ist in vergleichbarer Weise am ACES Delta-Projekt in Utah beteiligt, dem weltweit größten Projekt für grünen Wasserstoff, das sich derzeit in der Aufbauphase befindet. Vortex Energy Corp. ist ein Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Mineralkonzessionsgebieten in Nordamerika gerichtet ist. Das Unternehmen entwickelt derzeit sein Salzprojekt Robinson River, das aus insgesamt 942 Claims besteht, die sich über ein Gebiet von 23.500 Hektar etwa 35 km Luftlinie südlich der Stadt Stephenville in der Provinz Neufundland und Labrador erstrecken, weiter. Das Robinson River-Salzprojekt weist ein großes Potenzial für Salzvorkommen und die Möglichkeit zur Wasserstoffspeicherung in Salzkavernen auf. Das Unternehmen untersucht aktiv Technologien zur effizienten Speicherung von grünem Wasserstoff oder Energie in Salzkavernen. Vortex Energy Corp. ist auch im Besitz des Fire Eye Project, das sich in der Wollaston Domain im Norden der kanadischen Provinz Saskatchewan befindet.Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen: Bestimmte Aussagen in dieser Pressemeldung stellen zukunftsgerichtete Aussagen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf künftige Ereignisse oder künftige Leistungen. Die Verwendung eines der folgenden Wörter wie "könnte, "beabsichtigt, "erwartet", "glaubt", "wird", "plant", "schätzt" und vergleichbarer Ausdrücke und Erklärungen in Zusammenhang mit Angelegenheiten, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, dienen zur Identifizierung von zukunftsgerichteten Aussagen und basieren auf den derzeitigen Überzeugungen bzw. Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Resultats und des zeitlichen Ablaufs solcher künftigen Ereignisse. Die vorliegende Pressemeldung enthält insbesondere zukunftsgerichtete Aussagen, die sich u.a. auf die Explorationspläne des Unternehmens für das Projekt beziehen - einschließlich der Art und des Typs der Explorationsaktivitäten, des Zeitplans derartiger Explorationsaktivitäten, der Fähigkeit des Unternehmens, die Explorationsanstrengungen zu nutzen, um einen Bohrplan für das Projekt zu entwickeln, und des Ziels der Explorationsanstrengungen des Unternehmens - und auf die erwarteten Vorteile der Partnerschaft des Unternehmens mit RESPEC, einschließlich dessen, dass RESPEC das Unternehmen dabei unterstützen wird, das Projekt voranzutreiben.Üblicherweise werden verschiedene Annahmen und Faktoren beim Ziehen von Schlussfolgerungen oder bei der Erstellung von Prognosen oder Vorhersagen in zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde gelegt. In Bezug auf die zukunftsgerichteten Aussagen dieser Pressemeldung zählen dazu die in der Meldung dargelegten Annahmen bezüglich der Fähigkeit des Unternehmens, seine Explorationspläne für das Projekt umzusetzen, einschließlich der Annahme, dass es alle notwendigen Genehmigungen für die Durchführung derartiger Explorationsaktivitäten erhalten wird, dass es bei der Durchführung solcher Explorationsaktivitäten erfolgreich sein und die gewünschten Ergebnisse dieser Explorationsaktivitäten erzielen wird; und dass die Partnerschaft des Unternehmens mit RESPEC im Einklang mit der Vereinbarung durchgeführt wird und die erwarteten Vorteile für das Unternehmen und das Projekt mit sich bringt.Obwohl zukunftsgerichtete Aussagen auf angemessenen Annahmen der Geschäftsleitung des Unternehmens beruhen, kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als richtig herausstellen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unwägbarkeiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den künftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die durch die zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Diese Faktoren beinhalten unter anderem das Risiko, dass die Exploration beim Projekt nicht in der derzeit beabsichtigten Weise oder überhaupt nicht vonstattengeht; bei der Exploration und Entwicklung von Bergbauprojekten bestehende inhärente Risiken, einschließlich der Risiken in Zusammenhang mit dem Erhalt der erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen, Änderungen bei den Projektparametern oder Verzögerungen infolge von Planänderungen, inhärente Unwägbarkeiten beim Bergbau und das Risiko, dass die Ergebnisse der Exploration nicht der tatsächlichen geologischen Beschaffenheit oder Mineralisierung eines Projekts entsprechen; dass die geologische Beschaffenheit oder Mineralisierung von nahegelegenen Projekten nicht der geologischen Beschaffenheit oder Mineralisierung beim Projekt entspricht; dass die Mineralexploration eventuell nicht erfolgreich ist oder nicht die vom Unternehmen erwarteten Ergebnisse erzielt, einschließlich dessen, dass das Unternehmen keinen Bohrplan für das Projekt entwickeln kann; und dass die Partnerschaft des Unternehmens mit RESPEC eventuell nicht die erwarteten Vorteile für das Unternehmen oder das Projekt mit sich bringt, einschließlich dessen, dass die Partnerschaft des Unternehmens mit RESPEC eventuell nicht gemäß der Vereinbarung oder überhaupt nicht durchgeführt wird und eventuell nicht dazu beiträgt, das Projekt voranzutreiben. Die in der vorliegenden Presserklärung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden zum Datum derselben vorgenommen, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen infolge von neuen Informationen, künftigen Ereignissen oder anderen Faktoren zu aktualisieren oder zu ändern, sofern dies nicht durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben wird. Aufgrund der in der vorliegenden Presserklärung enthaltenen Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen sollten sich Anleger nicht über Gebühr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Die obigen Ausführungen gelten ausdrücklich für alle in dieser Erklärung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen.Die kanadische Wertpapierbörse (Canadian Securities Exchange, CSE) hat die Inhalte dieser Pressemitteilung weder geprüft, genehmigt noch zurückgewiesen.