Indigo schließt Probenahme auf dem Lithium-Sole-Projekt Leduc-Legal ab

Vancouver, 12. September 2023 - Indigo Exploration Inc. (TSXV: IXI) (OTCQB: IXIXF) (FSE: INEN) (das "Unternehmen") freut sich, ein Update zu seiner aktuellen Lithium-Sole-Probenahme in Alberta, Kanada, bekannt zu geben. Das Geländeteam hat Soleproben aus 9 Bohrlöchern im Leduc-Legal-Projekt entnommen. Alle Proben wurden an die AGAT Laboratories zur chemischen Analyse gesendet. Die Ergebnisse werden binnen zwei bis drei Wochen erwartet. Die aktuelle Lithium-Sole-Probenahme des Unternehmens in den verschiedenen Projekten schreitet jede Woche weiter voran und wird voraussichtlich in den nächsten drei Wochen abgeschlossen sein.Das Leduc-Projekt umfasst eine Fläche von 23.488 ha, bestehend aus den Gebieten Leduc (5.440 ha) und Legal (17.935 ha). Diese Gebiete zielen auf dieselben Nisku und Leduc-Karbonate aus dem devonischen Zeitalter ab, auf die auch das laufende Pilotprojekt von E3 Lithium abzielt. Die Konzession des Leduc-Projekts von Indigo grenzt an die Projekte von E3 Lithium und Highwood Asset Management an.Indigo Exploration ist ein aufstrebendes Petro-Lithium-Sole-Explorationsunternehmen. Es ist im Besitz von 147.904 ha an Metall- und Industriemineralkonzessionen in Zentral-Alberta, Kanada. Die drei wichtigsten Lithiumprojekte des Unternehmens sind Fox Creek (114.522 ha), Leduc-Legal (23.488 ha) und Peace River (10.048 ha). Sie befinden sich im Kerngebiet der Lithiumexploration und -erschließung in Westkanada.Im Namen des Vorstandes"Paul Cowley",Präsident und CEOPaul Cowley: (604) 340-7711Website: www.indigoexploration.comBradley Parkes, P.Geo, VP für Exploration und Direktor von Indigo Exploration Inc., hat als Qualifizierte Person gemäß der Definition laut National Instrument 43-101 den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung gelesen und genehmigt.Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen sowie Aussagen über die Ziele, Strategien, Überzeugungen und Absichten der Geschäftsführung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig an Wörtern wie "können", "werden", "planen", "erwarten", "voraussehen", "schätzen", "beabsichtigen" und ähnlichen Begriffen zu erkennen, die sich auf zukünftige Ereignisse und Ergebnisse beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den aktuellen Meinungen und Erwartungen der Geschäftsleitung. Alle zukunftsgerichteten Informationen sind von Natur aus ungewiss und unterliegen einer Reihe von Annahmen, Risiken und Ungewissheiten, einschließlich des spekulativen Charakters der Mineralexploration und -erschließung, der schwankenden Rohstoffpreise, der Wettbewerbsrisiken und der Verfügbarkeit von Finanzmitteln, wie in unseren jüngsten Einreichungen bei der Wertpapieraufsichtsbehörde unter www.sedar.com näher beschrieben. Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse können erheblich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert wurden, und wir warnen davor, sich in unangemessener Weise auf diese Aussagen zu verlassen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu revidieren oder zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (entsprechend der Definition in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/180425