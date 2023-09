Zeit, sich mit Gold und Silber einzudecken

In den letzten 45 Jahren habe ich jeden erdenklichen Marktzyklus mitgemacht, einschließlich der Stagflation der siebziger Jahre, des Crashs von '87, der "Goldenen '90er" (für Bergbau- und Dotcom-Aktien), der "Schrecklichen 2000er" und schließlich der Bizarro-Ära nach dem GFC (2008-2023), die von ungezügeltem Gelddrucken und Währungsentwertung geprägt ist. Auf diesem Weg hat sich der Gold- und Silbersektor, zu dem alles gehört, von den großen Produzenten über die kleinen Entwickler bis hin zu den wild spekulierenden "Penny Dreadful", wie ein manisch-depressives Filmsternchen verhalten, das sich von wildem Hochgefühl bis zu den dunkelsten Funken verwandelt hat.Ich habe beobachtet, wie Aktien von Unternehmen mit großen Goldfunden wie Hemlo und Eskay Creek zur Zielscheibe von Panikkäufern wurden, die in Sekundenschnelle 100.000-Aktien-Blöcke aus dem Markt nahmen und die Marktkapitalisierung um ein Vielfaches ihres früheren Wertes nach Norden trieben. Ich habe auch gesehen, wie dieselben Unternehmen während Marktpaniken, die durch Zusammenbrüche oder enttäuschende Ergebnisse ausgelöst wurden, nicht mehr angeboten wurden und 95% ihres früheren Wertes verloren.Die Explorations- und Entwicklungsgeschäfte der Junioren waren schon immer unbeständig, selten vorhersehbar und nie etwas "für schwache Nerven". Sie brachten lebensverändernde Bereicherung und katastrophale Verzweiflung mit sich. In den letzten drei Jahrzehnten habe ich mich mit ihnen beschäftigt und war an mehr als nur ein paar dieser großen Mineralentdeckungen beteiligt. Im Laufe der Jahre habe ich festgestellt, dass die Menschen, die das Bergbauexplorationsgeschäft beherrschen, ebenfalls ein manisch-depressiver Cocktail aus unvergleichlichem Mut und hinterhältigen Plänen sind.Mark Twain beschrieb eine Goldmine einmal als "ein Loch im Boden mit einem Lügner an der Spitze". Er hatte nicht ganz unrecht, denn es ist die Aussicht auf eine "lebensverändernde Bereicherung", die den ahnungslosen Mann oder die ahnungslose Frau dazu verleitet, "Investor" zu werden, während es in Wirklichkeit nicht viel anders ist, als wenn der Kasinobetreiber ihnen einen Platz am Blackjack-Tisch anbietet.Genauso wie es Menschen auf der ganzen Welt gibt, die ihren Lebensunterhalt als professionelle Glücksspieler verdienen, indem sie ihr Handwerk durch das Studium von Wahrscheinlichkeiten und Statistiken verfeinern, gibt es auch professionelle Bergbauspekulanten, die gerade genug Wissen über Geochemie und Geophysik haben, um "gefährlich" zu werden. Sie haben sich darauf spezialisiert, die Leute zu kennen, die auf der ganzen Welt Minen finden und bauen, und sie verfolgen deren Erfolge, indem sie Wetten auf die Aktiengesellschaften platzieren, die ihre Talente beherbergen.Ähnlich wie ein Buchmacher ein Pferd wettet, verwenden Bergbauspekulanten im Wesentlichen die gleichen Instrumente, um die Wahrscheinlichkeit einer Entdeckung durch einen bestimmten Geologen vorherzusagen, und machen dies zu ihrem Beruf, und zwar zu einem sehr aufregenden Beruf.Diese Woche stieß ich auf einen Tweet eines Teilnehmers des Denver Gold Forums im legendären Broadmoor Hotel in Colorado Springs. Der Poster des Tweets fügte ein Bild der Hauptlobby des Hotels am Montag bei, dem normalerweise geschäftigsten Tag der Konferenz, und eines, auf dem die Lobby voller Teilnehmer zu sehen ist, die sich drängeln und links und rechts "Entschuldigung" murmeln, während sie sich an Leuten vorbeiquetschen, die in Gruppen stehen und Geschichten über Grundstücke, Bohrprogramme und Geschäfte austauschen.Dieses Jahr war die Lobby leer. Wenige Augenblicke später erreichte mich ein weiterer Tweet mit einem Bild von der Ausstellungsfläche der Konferenz. Ich war erstaunt, dass keine Aussteller an den Ständen zu sehen waren, die in den Vorjahren voll mit Führungskräften besetzt waren, die ihre Waren feilboten, während eifrige Investoren wie gebannt dastanden.So wie Rekordbesucherzahlen bei Konferenzen wie der PDAC in Toronto oder der 1974 vom legendären James Blanchard gegründeten New Orleans Gold Conference als Anzeichen für ein Markthoch gewertet werden können, haben spärliche Besucherzahlen schon immer Markttiefs signalisiert.Wenn ich nun die Besucherzahlen von Goldkonferenzen als "stark" oder "schwach" bezeichne, als Indikatoren für eine Gegenbewegung, die auf der Stimmung basiert, habe ich nie den Begriff "leer" verwendet, um die Besucherzahlen einer dieser Veranstaltungen zu beschreiben. Tatsächlich fällt es mir schwer zu erklären, warum ein Metall mit einer 5.000 Jahre alten Geschichte als bewährtes Wertaufbewahrungsmittel hier im Jahr 2023 so allgemein verschmäht wird.Vielleicht waren Gold und Silber Werkzeuge früherer Generationen, die keine andere Alternative hatten, um mit ihren Ersparnissen zu fliehen, während die heutige Welt der Finanzialisierung von allem Gold und Silber in den Köpfen der Millennials und Gen-Exers irrelevant gemacht hat. Es ist erst 14 Jahre her, dass ein junger Programmierer Bitcoin als Alternative zu staatlichem Papiergeld erfand. Das Ergebnis war eine Welle von Anlegern der neuen Generation, die sich auf ihre Computer stürzten, anstatt ihre Ersparnisse in einem Tresor zu schützen. Vielleicht hat die kulturelle Kluft in der Demografie etwas mit dem aktuellen Unbehagen der Goldenthusiasten zu tun.Es heißt, die Babyboomer seien Träumer und Philosophen gewesen, die an eine "schöne neue Welt" glaubten und in unerhörte Ideen wie Kernspaltung, Computer und Mobiltelefone investierten, während sie mit dem Aufkommen des Internets eine neue Kultur schufen.Diese Träumer werden nun von einer neuen Generation von Zynikern und Realisten abgelöst, die alle behaupten, nach der "Ich komme aus Missouri"-Philosophie "Zeig's mir" zu leben, im Gegensatz zu den idealistischen Plattitüden, die von den Älteren mit ihren Schlaghosen verehrt werden. Schließlich ist es keine Überraschung, dass eine Generation von Kindern, die mit Videospielen und sozialen Medien aufgewachsen ist, mehr Vertrauen in ein vom Computer gehostetes Sparmedium hat als in ein Metall, das von Regierungen gehasst wird und dessen Preis von der Laune und dem Befehl der elitären Babyboomer abhängt, die es kontrollieren.Wie immer wird es ein bahnbrechendes Ereignis geben, das physisches Gold und Silber wieder auf ihren rechtmäßigen Thron als Beschützer des persönlichen Reichtums zurückbringen wird. Ich habe keine Ahnung, wie dieses Ereignis aussehen wird, aber Sie können sicher sein, dass das Ereignis, das die Wirksamkeit von Aktien, Anleihen und Kryptowährungen als Vermögensschützer zerstört, kein schönes sein wird. Seit Jahrzehnten werde ich gefragt, was meiner Meinung nach passieren müsste, damit Gold die Marke von 5.000 je Unze erreicht, und meine Antwort war immer die gleiche: "Wenn die USS Nimitz zur Überholung in Gibraltar einläuft und die Kreditkarte verweigert wird."Das bedeutet den totalen Verlust des Vertrauens in den US-Dollar als Weltreservewährung, und da elf BRICS-Staaten sich jetzt vom US-basierten "SWIFT"-System abwenden, rückt ein solches Ereignis, das vor zehn Jahren noch als fantastisch galt, in unheimliche Nähe. Jeder Feind des Westens weiß ganz genau, dass die Achillesferse des US-Militärs der Dollar ist, denn wenn sie den Dollar zerstören, können sie die Kriegsmaschinerie nicht mehr finanzieren. Darin liegt der verborgene Wert von Gold und Silber in dieser sich ständig verändernden Welt der Gefahr und des Schleichens.