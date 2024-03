Außergewöhnliche Intervention

Als ich im Mai 1977 als Auszubildender bei dem altehrwürdigen "Bond House" McLeod Young & Weir Limited in die Wertpapierbranche eintrat, ahnte ich noch nicht, dass sich das Geschäft, das auch als "Random Walk" bezeichnet wird, zu einem Tauschmittel entwickeln würde, das von Millionen von Codezeilen gesteuert wird, die von Mathematikern geschrieben werden, die sich als Videospiel-Designer ausgeben.Ausgebildet von altgedienten Händlern, die der Meinung waren, dass man nur dann ein guter Händler sein kann, wenn man die menschlichen Emotionen genau kennt, vermittelten sie mir, dass es der Konflikt zwischen Angst und Gier ist, der für die Volatilität der Aktienmärkte sorgt, und dass ein Master-Abschluss in Finanzwesen nur dann nützlich ist, wenn die Märkte geschlossen sind.Irgendwann gegen Ende des Dotcom-Crashs im Oktober 2002, als der Dow bei 7.181 stand, begannen die menschlichen Händler von der NYSE auf die ruhigeren Weiden kleinerer OTC-Märkte abzuwandern, nachdem sie durch massive Großrechner ersetzt worden waren, die von Unternehmen wie IBM und Digital Equipment entwickelt worden waren und die 2,5 Milliarden Aktienhandelstage bewältigen konnten, ohne auch nur eine Schweißperle zu vergießen, verglichen mit ihren menschlichen Gegenspielern, die nach einem kapitalistischen Schlagabtausch von 250 Millionen Aktien vor Erschöpfung zusammenbrechen würden.Als die Softwareprogrammierung in den nächsten zwei Jahrzehnten immer ausgefeilter wurde, dämmerte mir allmählich, dass der Handel durch verzögerte oder fehlgeleitete Ausfüllungen oder durch rasche Eingriffe der Hochgeschwindigkeitshandelsmaschinen, die fehlerhafte Angebote aufspüren und überbieten konnten, bevor man "Vorbereitung H" sagen konnte, deutlich schwieriger geworden war. Nach dem Subprime-Crash im Jahr 2008 wurden Late-Session-Stick-Saves, bei denen die Märkte innerhalb von dreißig Minuten von starken Verlusten zu kräftigen Gewinnen übergingen, alltäglich.Im Jahrzehnt nach dem GFC-Crash von 2009 bis 2020 stellte ich dann fest, dass die Gold- und Silbermärkte begannen, sich irrational zu verhalten. Technische Setups, bei denen Widerstands- und Unterstützungsniveaus wirksam gewesen waren, begannen allmählich kläglich zu versagen. Trades, die ich im GDX oder GDXJ mit geschlossenen Augen tätigte, kehrten plötzlich, wie aus dem Nichts, aus bewährten Ausbruchs- oder Abbruchsformationen um und verpufften völlig.Wenn die Kohlenstoffeinheiten für die Ausführung von Kundenaufträgen verantwortlich waren, wurden sie für das "Front-Running" eines Kundenauftrags verwarnt oder mit einer Geldstrafe belegt. Hochfrequenzhandelssysteme, die von Softwareprogrammen betrieben werden, die Algorithmen zur Mustererkennung einsetzen, um Kauf- und Verkaufsprogramme auszulösen, bezahlen die Banken und Makler dafür, dass sie Zugang zu ihrem Auftragsstrom erhalten, und zwar zu dem einzigen, unverschämten Zweck des "Front-Running".Der Grund, warum sie nicht gemaßregelt werden, liegt im Geld - den obszönen Gebühren, die die Banken und Makler dafür erhalten, dass sie diesen untermenschlichen Aasfressern gestatten, Ihre Aufträge im Voraus zu erledigen und so mit dem vollen Wissen und Einverständnis Ihrer Bank oder Ihres Maklers Geld zu stehlen.Am Mittwochabend (20. März) und in den frühen Morgenstunden des Donnerstags (21. März), während der elektronischen Handelszeiten, die auch die asiatischen und europäischen Sitzungen umfassten, sah ich, wie der Goldpreis über Nacht auf einen Höchststand von 2.225,30 Dollar anstieg. Auf normalen Märkten ist dies nach allen Maßstäben eine "Ausbruchsbewegung", bei der die Bewegung zu Allzeithochs bedeutet, dass es keine vorherigen Spitzen oder Täler gibt, die irgendeine Form von Widerstand darstellen.Es dürfte keine Staubereiche gegeben haben, in denen Volumen und Preis eine Mauer bildeten, in der frühere Käufer in einer verlustreichen Long-Position gefangen waren. Zwischen 9:00 Uhr und 9:30 Uhr handelten die Goldfutures weiterhin über der Marke von 2.200 Dollar und lagen damit zwar unter den früheren Höchstständen, aber immer noch deutlich im Plus.Erst nach der Eröffnung der NYSE um 9:30 Uhr begann der Markt wirklich zu fallen, was die Vermutung nahelegt, dass es nicht die Bullionbank-Crimex-Riesen waren, die den Goldpreis niederschlugen, sondern die Algobots, die den GLD betreiben. Um 11:30 Uhr am Donnerstagmorgen (21. März) war der Goldpreis auf 2.167 Dollar zurückgefallen, und der GLD:US rutschte von seinem Eröffnungswert von 203,90 Dollar auf unter 200 Dollar je Aktie.Da es oberhalb von 201 Dollar keinen Widerstand gab, woher kam die Verkaufswelle? Handelte es sich dabei um "normale Gewinnmitnahmen" oder einfach um die "Auflösung von Long-Positionen" durch Börsianer? Was auch immer es in den Augen der Bloomberg- und CNBC-Kommentatoren war, es war ganz sicher nicht normal. Als der S&P 500 vor einigen Wochen zu neuen Höchstständen über 4.796 Punkten ausbrach, gab es oberhalb dieses Niveaus keinerlei Widerstand, und der Kurs schwebte bei geringem Volumen einfach weiter, als stünde ihm nichts im Weg.So verhalten sich die Märkte, wenn sie in Ruhe gelassen werden. In der Goldarena kann nichts passieren, wenn die Algobots nicht angewiesen werden, Abstand zu halten. Das neue Allzeithoch des Goldes, das in Shanghai und Moskau mit offenen Armen und jubelnden Massen begrüßt wurde, wurde von den Preismanagern in London und New York missbilligt, was zu einem Totalangriff auf die Gold- und Silberpreise zum Wochenschluss führte, der am Freitag mit einer Fortsetzungsbewegung bei beiden Metallen endete, die die beiden wichtigen äußeren Umkehrtage am Donnerstag noch verstärkte.Wo auf dem Wochenchart eine große, schöne grüne Kerze hätte sein sollen, ist nun eine große und sehr hässliche rote Kerze zu sehen, was darauf hindeutet, dass noch einige Sitzungen, wenn nicht Wochen, der Konsolidierung vergehen werden, bevor ein neuer Anlauf auf die Höchststände unternommen wird. Ich weiß, dass wir dieses Thema seit Jahren wie ein gemietetes Maultier behandelt haben, aber wenn es nicht um die Absurdität der Aktienmärkte ginge, die über längere Zeiträume überkaufte Werte und nicht gefüllte Lücken aufweisen, könnte ich den Status quo akzeptieren, aber da dieses ständige Massieren der Preise überall, um die gewünschte Erzählung zu dulden und zu verlängern, außer Kontrolle geraten ist, bin ich aufgeregt.Nun bin ich nicht gerade ein Anhänger der Unantastbarkeit des Kapitalismus der freien Marktwirtschaft hier im Jahr 2024, aber ich stehe hier und schwöre auf einen Stapel von Gideons Bibeln, dass die US-Märkte total und vollständig manipuliert sind.Wenn starke Aktienmärkte für die Aufrechterhaltung einer positiven Stimmung bei den amerikanischen Wählern entscheidend sind und wenn starke Aktien als Vorzeichen für ein starkes Wirtschaftswachstum zu sehen sind, dann kann der berühmte Satz, mit dem George H.W. Bush seine Wahlniederlage gegen Bill Clinton erklärte - "Es ist die Wirtschaft, Dummkopf." - in umgekehrter Weise auf die Bedeutung der Aufrechterhaltung der Aktienkurse bis November angewendet werden.Alles, was aus den Datenräumen in Washington kommt, ob es sich nun um Arbeitslosenzahlen oder Einzelhandelsumsätze handelt, wird heutzutage als "Blowout" bezeichnet, nur um einen Monat später auf "Non-Blowout" nach unten korrigiert zu werden, aber da niemand die Korrekturen liest, ist alles, was sie fühlen, das warme, flauschige Glühen einer pulsierenden Wirtschaft. Es ist sehr schwierig, an Märkten zu handeln, an denen keine menschlichen Entscheidungen getroffen werden und an denen die Algobots niemals einen Margin Call fürchten müssen.Mit einem Buffett-Indikator, der derzeit bei über 190% liegt, werden Aktien absolut perfekt bewertet, was bedeutet, dass selbst das kleinste Stolpern zu einem unangenehmen Ergebnis führt. Das Einzige, was die Händler heutzutage antreibt, sind Liquidität und Dynamik, ohne die geringste Sorge oder Rücksicht auf den Wert.Da die Woche mit einer hässlichen roten Kerze für den DJIA zu Ende ging, schließt er sich sowohl Gold als auch Silber an, die ein schwieriges Wochenende hatten. Da die nächste Woche im Wesentlichen das Monatsende und das Ende der "besten sechs Monate" für den Aktienmarkt ist, sollten Händler, die ihre unrechtmäßig erworbenen Gewinne schützen wollen, vielleicht im Mai verkaufen und verschwinden, was sich perfekt mit der Theorie "Kaufen, wenn es schneit; verkaufen, wenn er schmilzt"-Theorie der analytischen Zauberei.