Saxo Bank: Gold-Selloff ändert nichts an langfristig positiven Aussichten

Der Goldmarkt kann noch weiter fallen und sogar die Unterstützung bei 1.800 Dollar testen, nachdem er zum ersten Mal seit März unter 1.900 Dollar gefallen ist; nach Ansicht eines Marktanalysten ändert jedoch jede kurzfristige Schwäche nichts an den langfristigen fundamentalen Aufwärtsaussichten für das Edelmetall. In einem Interview mit Kitco News erklärte Ole Hansen, Leiter der Rohstoffstrategie bei der Saxo Bank, dass der Selloff angesichts der Tatsache, dass sich die Anleiherenditen und der US-Dollar den größten Teil des Monats auf einem hohen Niveau befunden haben, schon früher hätte stattfinden müssen. Er fügte hinzu, dass die Goldpreise auch nach dem Ausverkauf vom Mittwoch relativ stark bleiben.Hansen fügte hinzu, dass die Schwäche des Goldpreises sinnvoll sei, da die US-Notenbank ihre restriktive Haltung beibehalte. Letzte Woche ließ die US-Notenbank die Zinssätze unverändert, signalisierte aber, dass sie bereit sei, die Zinssätze auf absehbare Zeit in einem restriktiven Bereich zu belassen, da sie die Inflation auf ihr 2%-Ziel senken will. Obwohl die US-Notenbank weiterhin optimistisch ist, eine weiche Landung der Wirtschaft zu erreichen, während sie das Wachstum mit restriktiven Zinssätzen abwürgt, gibt der Markt laut Hansen andere Signale aus. Er wies darauf hin, dass die Versteilerung der Renditekurve weiterhin auf eine bevorstehende Rezession hindeutet.Hansen sagte, die Fed befinde sich nun inmitten eines sich verlangsamenden Wirtschaftswachstums und einer anhaltend höheren Inflation aufgrund steigender Energiekosten. "Meiner Meinung nach steht eine Stagflation bevor, und das hat den Goldpreis auf diesem Niveau gehalten", meinte er. "Wir haben schon früher darauf hingewiesen, dass jetzt die Zeit gekommen ist, geduldig auf Gold zu setzen. Obwohl die geldpolitische Haltung der US-Notenbank gegen Gold spricht, vermutet Hansen, dass sich die Stimmung auf dem Markt ändern wird, wenn sich das Wachstum abschwächt. Er fügte hinzu, dass die Anleger immer noch befürchten, dass die aggressive Haltung der Fed die Wirtschaft in eine Rezession stürzen wird.© Redaktion GoldSeiten.de