Zinserhöhungen bis zum Crash & der (un-) wissende Olaf

In den USA geben die Anleihekurse weiter nach und die Renditen steigen auf ein 16-Jahres-Hoch, die Aktienmärkte taumeln und der Dollar zeigt weiter Stärke. Laut FED könnten die Zinsen länger hoch bleiben, um die Inflation gen 2% zu senken. Der Bond-Crash, ausgelöst durch Panikverkäufe und die Anleiheschwemme wegen ausufernden Schulden, scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein.Jamie Dimon, CEO von JP Morgan Chase, warnt außerdem vor unkalkulierbaren geopolitischen Risiken im Zuge des Ukraine-Krieges.Geduld ist bei den Edelmetallen weiter gefragt! In Deutschland fordern die hohen Strompreise Tribut. Die Produktion der Chemieindustrie bricht um 16,5% gegenüber dem Vorjahresmonat ein.Seymour Hersh macht wieder von sich reden. In einem neuen Beitrag behauptet er, CIA-Mitglieder gingen davon aus, daß Bundeskanzler Scholz über die Pläne zur Zerstörung von Nord-Stream informiert war.CBDC sind nicht anonym? Damit hat Christine Lagarde bestätigt, was ohnehin schon die Runde gemacht hatte.