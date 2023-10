Reale Zinssätze und Gold

Seit Menschengedenken ist die Inflation nicht mehr der wichtigste Treiber des Goldpreises. Das ist nur die Hälfte des Bildes. Die eigentliche Triebkraft waren die inflationsbereinigten oder "realen" Zinssätze. Zumindest war es früher so. Plötzlich, Anfang 2022, brach die Korrelation zwischen Realzinsen und Goldpreisen zusammen. Und zwar nicht nur ein wenig. Sie brach bei weitem ein. Auf meiner Website TF Metals Report haben wir diese "Fehlkorrelation" seit Monaten diskutiert, aber in letzter Zeit haben einige Mainstream-Medien und Analysten begonnen, sie zur Kenntnis zu nehmen.Beginnen wir mit einigen Charts. Der einfachste Weg, die inflationsbereinigten US-Zinssätze in Echtzeit zu verfolgen, ist die Beobachtung des Anteilspreises des "TIP"-ETF. Dieser börsengehandelte Fonds ist mit inflationsgeschützten Staatsanleihen (TIPS) ausgestattet, und sein Kurs entwickelt sich umgekehrt zu den realen Zinssätzen. Wenn die realen Zinssätze fallen und negativ werden, steigt der Aktienkurs. Umgekehrt fällt der Aktienkurs, wenn die realen Zinssätze steigen und sich positiv entwickeln.Nachstehend sehen Sie einen 20-Jahres-Monatschart des TIP-ETF. Beachten Sie, dass der Anteilspreis seit der großen Finanzkrise von 2008-2009 größtenteils gestiegen ist, als die realen Zinssätze fielen. Er erreichte im Jahr 2022 seinen Höchststand und ist seitdem stark gefallen, da die rasch steigenden Nominalzinsen die inflationsbereinigten Realzinsen stark ansteigen ließen.Wenn wir nun den TIP-ETF mit den COMEX-Goldpreisen vergleichen, können Sie die extrem enge Korrelation erkennen, die bis Anfang 2022 bestand. (Der COMEX-Goldpreis ist als Kerzenständer und der TIP-Preis als blaue Linie dargestellt).Aber sehen Sie sich an, was passiert, wenn wir die Preise von Anfang 2022 bis heute hinzurechnen. Beachten Sie die starke Divergenz und "Fehlkorrelation" unten.Wenn man sich diesen Chart ansieht, könnte man meinen, dass COMEX-Gold im Verhältnis zu den realen Zinssätzen massiv überbewertet ist. Da sich die Realzinsen, gemessen am TIP, auf einem 13-Jahres-Hoch befinden (Tiefststand des TIP-Preises), hätte man erwarten können, dass der Goldpreis an der COMEX in der Nähe von 1.000 Dollar je Unze liegen würde. Aber das ist nicht der Fall. Stattdessen habe ich einen letzten Stand von etwa 1.935 Dollar je Unze, der nur etwa 6% von seinem Allzeithoch entfernt ist. Was ist da los? Und das ist die Frage, die sich die Bloomberg-Autoren und viele Analysten im Internet stellen, um eine Antwort zu finden! Warum sollte diese seit langem bestehende und zuverlässige Korrelation plötzlich wegbrechen?Ich habe eine andere und leicht verständliche Antwort, die Sie wahrscheinlich nicht von "Mainstream"-Quellen hören werden, und sie beginnt mit einer Geschichtsstunde. Sind Sie mit dem Londoner Goldpool vertraut? Damals war der Goldpreis im Verhältnis von 35 Dollar zu einer Unze Gold an den US-Dollar gekoppelt. Um die Bindung aufrechtzuerhalten, verkauften die acht Länder physisches Gold auf dem Markt, wenn der Preis über 35 Dollar lag, und kauften es zurück, wenn der Preis unter 35 Dollar fiel. Dieses System funktionierte hervorragend... bis es nicht mehr funktionierte.1968 begannen die Gläubigernationen, die über immer mehr Dollar verfügten, Dollar in Gold umzutauschen, und zwar schneller, als die acht Nationen das physische Metall liefern konnten. Die Bindung brach, der Londoner Goldpool brach zusammen, die Goldpreise stiegen in die Höhe und 1971 sah sich US-Präsident Richard Nixon gezwungen, die Konvertierbarkeit des Dollar in Gold "vorübergehend auszusetzen", indem er das "Goldfenster" schloss. Der Rest ist, wie man so schön sagt, Geschichte.Aber das Problem der Goldnachfrage war damit nicht gelöst. Es gab einfach nicht genug physisches Gold für einen Preis unter 100 Dollar je Unze, und angesichts der Ausgaben der Great Society und des zu finanzierenden Krieges wurde das Drucken des Dollar in den USA immer weiter ausgeweitet. Was war also die Lösung? Alchemie.