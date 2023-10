Die tägliche Volatilität des Dow Jones zur Bestimmung von Einstiegs- und Ausstiegspunkten

Freitag, 23. September: H-L Net von -1106,

Montag, 26. September: H-L Net von -1083.

In der letzten Woche schloss der Dow Jones mit seinem BEV-Wert näher an der -10%-Linie als an der -5%-Linie in seinem BEV-Chart unten. Was ist hiervon zu halten? Nun, seit dem 1. Juni hat der Dow Jones keinen zweistelligen BEV-Wert mehr erreicht, und seit dem 4. Januar 2022 hat der Dow Jones keinen BEV-Nullpunkt (neues Allzeithoch) mehr erreicht. Sollte der Dow Jones in den kommenden Wochen unter seine BEV-10%-Linie fallen, wird er meiner Meinung nach die Tiefststände vom letzten Herbst testen, also unter seine BEV-20%-Linie.Das Marktgeschehen in diesem Sommer muss für die Bullen enttäuschend sein. Am 1. August schloss der Dow Jones mit einem BEV von -3,18%. Der Dow Jones war nur 3,18% von einem neuen Allzeithoch entfernt, und die Bullen konnten diese Lücke nicht schließen und es nicht schaffen. Das ist sehr schwach. Gibt es irgendeinen Grund zu glauben, dass die Bullen an der Wall Street endlich Rückgrat zeigen und den Dow Jones dazu bringen werden, das zu tun, was sie im letzten Sommer nicht geschafft haben: den Dow Jones auf ein neues Allzeithoch zu bringen? Nicht, dass ich wüsste.Die letzten zwei Wochen für den Dow Jones in seinem Tagesbalkenchart unten sind lahm. Bislang hat die Marke von 33.500 Punkten gehalten. Beim Schlusskurs am Freitag hielt sich diese wichtige Marke um 7 Punkte, und zwar mit den Fingernägeln. Ich denke, 33.500 ist Geschichte, also gehe ich weiter. Die Frage ist nun, ob der Dow Jones diese Woche über oder unter der 33.000er-Marke schließen wird, und was dann?Mit Ausnahme des Dow Jones und des NASDAQ Insurance Index sind die BEV-Werte für alle anderen Indices, die ich verfolge, zweistellig und tendieren nach unten. Wie weit der breite Markt noch sinken kann, ist ein Rätsel. Wahrscheinlich wird er noch weiter fallen, als die meisten Menschen derzeit erwarten. Ein guter Zeitpunkt für Käufe in einem solchen Markt ist nach einem Verkaufshöhepunkt, wie wir ihn schon lange nicht mehr erlebt haben.Was genau ist ein Verkaufshöhepunkt? Wenn die NYSE ihr tägliches 52Wk High - 52Wk Low Nets für mehrere Tage unter -1.000 oder besser noch unter -1.500 sieht, ist es normalerweise sicher, wieder in den Markt einzusteigen. Dies ist vielleicht nicht der Tiefpunkt eines Bärenmarktrückgangs, aber ein kluger Händler könnte dies als eine gute Gelegenheit für einen kurzfristigen Handel nach oben betrachten.Das letzte Mal, dass der Markt einen Verkaufs-Höhepunkt erlebte, ist genau ein Jahr her. Als der Dow Jones Ende September 2022 endlich unter seine BEV -20%-Linie fiel, verzeichnete die NYSE zwei Tage, an denen ihre 52Wk H-L Nets unter -1000 fielen;Der Verkaufs-Höhepunkt des letzten Jahres erwies sich als profitables kurzfristiges Kaufsignal. Aber das hätte nicht sein müssen. In einem Abschwung der großen Bärenmärkte kann es vorkommen, dass die NYSE viele neue 52-Wochen-Tiefs generiert, und zwar länger, als man es für möglich halten würde.