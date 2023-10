Neuer Film: Idris Elba enthüllt unbekannte Geschichten rund um Gold

Der World Gold Council hat jüngst einen neuen Dokumentarfilm veröffentlicht. Die Produktion trägt den Namen "GOLD: A Journey with Idris Elba" und entstand in Zusammenarbeit mit Pioneer Productions.Der bekannte Schauspieler Idris Elba begibt sich in dem Film auf eine abenteuerliche Reise und erforscht die Geheimnisse, die Geschichten und die menschliche Beziehung zu Gold. Seine Reise führt ihn rund um den Globus, wo er seine Klaustrophobie in kanadischen Minenschächten überwindet, sein Erbe in Ghana erforscht und sich mit dem verantwortungsvollen Bergbau in Südafrika auseinandersetzt.Der Film zeigt wichtige Meilensteine rund um das Edelmetall und erforscht den Wert von Gold in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, sowie seine Wirkung auf Individuen, Gemeinschaften und Volkswirtschaften. Weiterhin befasst er sich mit aktuellen Herausforderungen der Branche.Der Hauptdarsteller wird in der Pressemitteilung wie folgt zitiert: "Ich bin sehr dankbar, dass ich erfahren durfte, was Gold für die Menschen bedeutet, was Gold für die Geschichte und auch für die Tradition bedeutet. Gold hat die Kraft zu verwandeln. Ich habe so viel über Gold gelernt, was nicht offensichtlich war oder erwartet wurde, und jetzt wurden mir die Augen geöffnet, was wunderbar ist."© Redaktion GoldSeiten.de