Grüne völlig von der Rolle, Cum-Ex & Blackrock gegen PSLV?

Sind die Grünen in Bayern nach den Verlusten bei der Landtagswahl eine "Regierungsfraktion im Wartestand", so die Abgeordnete Schulze, oder ist das nur eine völlig irreale Einschätzung? Für Aufmerksamkeit sorgt auch eine Äußerung (Versprecher?) von Wirtschaftsminister Habeck, man müsse die Wirtschaft vor einer Situation schützen, die man selber herbeigeführt hat.Der Cum-Ex-Skandal tritt in eine neue Phase ein. Zwei Laptops mit 700.000 E-Mails sind verschwunden, der SPD Chef-Ermittler soll sie entwendet haben.Im Nahen Osten reißen die Katastrophennachrichten nicht ab. Algerien scheint auch vor einer Kriegserklärung an Israel zu stehen, weitere westliche Kriegsschifft sind auf dem Weg in die Region, die gegenseitigen Drohungen nehmen immer weiter zu.Der PSLV Silber Trust von Sproll notiert unter dem inneren Wert. Laut Michael Lynch nutzt Blackrock die Situation, um günstig an Silber zu kommen.