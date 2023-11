KI-Welle wird die Nachfrage nach Edelmetallen 2024 ankurbeln

Der Boom der künstlichen Intelligenz könnte im Jahr 2024 einen Boom der industriellen Nachfrage nach Edelmetallen bedeuten, berichtet Yahoo Finance . Metals Focus, ein unabhängiges Beratungsunternehmen für Edelmetallforschung, hat kürzlich eine Notiz veröffentlicht, in der es heißt, dass es davon ausgeht, dass die steigende Nachfrage nach Chips, die die KI-Technologie antreiben, "eine breite Unterstützung für eine Reihe von edelmetallhaltigen Komponenten" nach sich ziehen wird.Nach Ansicht von Metals Focus könnte die gestiegene Nachfrage aufgrund der Entwicklung der künstlichen Intelligenz diesen Trend im kommenden Jahr umkehren, nicht nur bei Gold, sondern auch bei Silber, Platin und Palladium. Der erwartete Aufschwung bei mehreren Anwendungen, die allmählich ausgereift sind, dürfte die Erholung der industriellen Abnahme im nächsten Jahr unterstützen." Metals Focus geht davon aus, dass der Versand von KI-Servern und -Switches in den nächsten Jahren zweistellig zunehmen wird, um mit der Entwicklung der KI-Algorithmen Schritt zu halten. Dies wird die Nachfrage nach Edelmetallen ankurbeln.Die KI-getriebene Nachfrage wird sich wahrscheinlich am stärksten auf den Silbermarkt auswirken. Silber besitzt bei Standardtemperaturen den geringsten elektrischen Widerstand aller Metalle und ist ein wichtiger Bestandteil vieler elektronischer Anwendungen. Mehr als die Hälfte der weltweiten Silbernachfrage entfällt auf technische und industrielle Anwendungen. Der Silbermarkt sieht sich bereits jetzt mit dem Potenzial für erhebliche Angebotsengpässe aufgrund der wachsenden Nachfrage im Bereich der grünen Energie konfrontiert. Die Silbernachfrage erreichte im Jahr 2022 ein Rekordniveau und wird wahrscheinlich auch in den nächsten Jahrzehnten weiter steigen.© Redaktion GoldSeiten.de