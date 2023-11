iMetal Resources erhält vielversprechende Ergebnisse der magnetischen Vermessungen bei Pear Lake

VANCOUVER, British Columbia - 9. November 2023 / IRW-Press / - iMetal Resources Inc. (TSXV: IMR) (OTCQB: IMRFF) (FRANKFURT: A7V) (iMetal oder das Unternehmen) hat die Ergebnisse einer kürzlich durchgeführten luftgestützten magnetischen Vermessung des unternehmenseigenen Block Pear Lake erhalten. Pear Lake befindet sich am nordwestlichen Ende des Projekts Gowganda West innerhalb des ertragreichen Grünstein-Goldgürtels Abitibi. Die Ergebnisse der magnetischen Flugmessungen zeigen zwei Zielgebiete für eine Goldmineralisierung auf, die Teil eines interpretierten Verwerfungs-/Gangsystems sind, das in diesem Gebiet großes Potenzial für die Auffindung von Gold aufweist.Chief Executive Officer Saf Dhillon erklärt: Im Zuge unserer jüngsten Explorationen gelang es uns, aussichtsreiche neue Gebiete mit bisher unentdeckten Goldvorkommen abzugrenzen, zuerst in der Konzession Shining Tree und nun im Block Pear Lake. Damit ergänzen wir unsere Entdeckung von 48,5 Metern mit 0,85 g/t Gold am 6. Juni bei Gowganda West. Pear Lake ist ein kleines Satellitengebiet in der Nähe der nahe gelegenen Lagerstätte Juby. Ebenso ermutigend ist es, dass die geologischen Gegebenheiten hier so günstig sind. Dieses in der Vergangenheit nur unzureichend erkundete Konzessionsgebiet liefert uns weiterhin vielversprechende Ergebnisse.Die Firma Waring Minerals Inc. führte die magnetischen Vermessungen mithilfe einer Drohne durch und GeoFizX Geophysical Consulting übernahm anschließend die Auswertung des Datenmaterials. Die Vermessungen wurden an einem Tag durchgeführt und bestanden aus zwei Flügen, die insgesamt 13,887 Profilkilometer abdeckten. Der nominale Abstand der Messlinien betrug 40 m im gesamten Vermessungsgebiet. Die Ergebnisse wurden als qualitativ hochwertig eingestuft und boten eine wesentlich bessere Auflösung als frühere von Regierungsseite absolvierte Untersuchungen in diesem Gebiet. Anhand der Ergebnisse der Messungen konnten eine hochauflösende Magnetikkarte mit zahlreichen fortschrittlichen Verarbeitungsvarianten, eine 3D-Inversion für die Ermittlung von Bohrzielen sowie eine neue geologische Interpretation als Grundlage für weitere Explorationen angefertigt werden.Gowganda West ist ein Goldprojekt in der Explorationsphase. Es liegt rund 100 km südsüdöstlich von Timmins, Ontario, und grenzt an Aris Minings Projekt Juby im Shining Tree Camp im südlichen Teil des Grünstein-Goldgürtels Abitibi sowie an das Projekt Knight, das zur strategischen Partnerschaft zwischen Orecap Invest Corp. und Agnico Eagle Mines Ltd. gehört. Kürzlich schloss iMetal im Herbst 2022 ein Bohrprogramm von 2.611 Metern ab, das einen neuen Goldtrend durchteufte und dazu führte, dass das Unternehmen seine erste Entdeckungsbohrung bekannt gab (siehe Pressemeldung vom 6. Juni 2023). Außerdem gibt es auf dem Konzessionsgebiet mehrere Unzen umfassende Stichproben aus Trends, die noch keinen Testbohrungen unterzogen wurden. iMetal weist ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei Stichproben um ausgewählte Probenahmen handelt, die nicht zwingend Aufschluss über eine ähnliche Mineralisierung auf dem Konzessionsgebiet geben.Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Scott Zelligan, P. Geo (Ontario), VP Exploration von iMetal und einem qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101, überprüft und genehmigt.Abbildung 1 - Lageplan von Pear Lake mit der anhand der magnetischen Vermessungen interpretierten geologischen Gegebenheitenhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72564/iMetal_091123_DEPRCOM.001.pngAbbildung 2 - 3D-Darstellung (Blickrichtung Nordosten) des TMI-Oberflächenbilds über den Isoflächen der magnetischen Suszeptibilität der 3D-Inversionhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72564/iMetal_091123_DEPRCOM.002.pngiMetal ist ein in Kanada ansässiges Junior-Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Erkundung und Erschließung seines Portfolios an Ressourcenkonzessionsgebieten in Ontario und Quebec gerichtet ist. Das Vorzeigekonzessionsgebiet - Gowganda West - ist ein Goldprojekt im Explorationsstadium mit einem kürzlich entdeckten Bohrloch von 48,5 m mit 0,85 g/t Gold, das an die Lagerstätte Juby grenzt und sich im Gebiet Shining Tree im südlichen Teil des Abitibi-Grünsteingürtels, etwa 100 Kilometer südsüdöstlich der Goldregion Timmins, befindet. Die 837 Hektar große Goldlagerstätte Kerrs umfasst eine Reihe von goldhaltigen pyritisierten Quarzgangverdrängungsbrekzien mit einer historischen Ressource aus dem Jahr 2011, 90 Kilometer ostnordöstlich von Timmins. Das 131 Hektar große Konzessionsgebiet Ghost Mountain, 42 Kilometer nordöstlich von Kirkland Lake, liegt 5 Kilometer westlich von Agnico Eagles Mine Holt and Holloway.FÜR DAS BOARD OF DIRECTORSSaf DhillonPresident & CEOinfo@imetalresources.caTel. FÜR DAS BOARD OF DIRECTORSSaf DhillonPresident & CEOinfo@imetalresources.caTel. (604-484-3031)Suite 550, 800 West Pender Street, Vancouver, British Columbia, V6C 2V6.https://imetalresources.ca 