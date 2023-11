Hecla Mining vor neuen Tiefs?

Quelle Chart: stock3

Das nordamerikanische Minenunternehmen Hecla Mining Company verfiel, im Hinblick zur vergangenen Analyse vom 20. Juli und der möglicherweise einschlagbaren positiven Entwicklung, vielmehr dem kompletten Verkaufssog. Mehr als -40% verlor der Titel in der Spitze von den damaligen Niveaus und zeigt sich charttechnische unverändert in einer wenig erfreulichen Situation. Widmen wir uns daher den Details im Nachgang.Die Kursschwäche der jüngsten Zeit spiegelt sich, wenig überraschend, auch in einer ähnlichen schwachen Entwicklung vom Silberpreis selbst wider. Siehe dazu hier das erst heute Morgen dazu kreierte Video rund um Silber. In Abhängigkeit von Silber und dabei temporär weiterer Preisschwäche, erscheint die Möglichkeit weiterer Tiefs bei der Aktie wenig überraschend. Insbesondere das erst gestern frisch markierte neue Mehrwochentief stützt diese These eines weiteren Kursverfalls in Richtung des Jahrestiefs von Anfang Oktober.Konkret wurde hier am 5. Oktober bei 3,55 USD der diesjährige Tiefststand ausgebildet. Die seither erfolgte Erholungsbewegung darf als rein korrektiv interpretiert werden, sodass die derzeit bereits erfolgte Kursschwäche nicht überraschend ihren Einzug fand. Sollte es daher zu neuen Tiefstständen kommen, wäre direkt unter dem frisch markierten Jahrestief vom Oktober eine nahende Unterstützung bei 3,45 USD vorzufinden.Im Gleichklang eines nicht auszuschließenden positiven Jahresabschlusses am Edelmetallmarkt, könnte praktisch betrachtet von dort eine erneute, zunächst wieder korrektive, Erholungsbewegung starten. Ob daraus mehr werden kann, bleibt in der Folge engmaschig zu beobachten. Auszumachende Widerstandslevel befindet sich nunmehr bei 4,10 USD und darüber bei 4,66 USD.Sollte es hingegen zu einer Korrekturausdehnung kommen, wäre unterhalb von 3,45 USD mit weiter fallenden Notierungen bis zur Marke von 3,00 USD sowie darunter bis 2,75 USD zu kalkulieren.Gegenwärtig sprechen viele Argumente gegen eine zeitnahe Erholungsbewegung. Allerdings diese in Kürze, nach Ausbildung eines neuen Jahrestiefs, durchaus starten könnte. Stabilisiert sich die Aktie daher zwischen 3,45 und 3,55 USD, bestehen realistische Chancen eines Anstiegs über 4,10 USD. Oberhalb davon wäre 4,66 USD bzw. das Level bei 5,12 USD zu nennen.Die Ausbildung neuer Jahrestiefs könnte den Verkaufsdruck weiter anheizen. Sollte nämlich das unmittelbar darunter befindliche Unterstützungsniveau von 3,45 USD fallen, besteht die Gefahr oder Chance für Leerverkäufer und Short-Seller, dass die Aktie weiter hinab rauscht. Die nächsten Ziele lassen sich bei rund 3,00 USD und darunter 2,75 USD definieren.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.