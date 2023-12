MTB Metals Corp. - Exploration in einem der rohstoffreichsten Gebiete der Welt

Deutsche Untertitel stehen im YT-Player zur Verfügung!

Die Spannung steigt bei MTB Metals Corp. (TSX: MTB, OTCQB: MBYMF, WKN: A3D84Z). Das Unternehmen mit seinem strategischen Projektportfolio im "Goldenen Dreieck" in British Columbia hat auf seinem Flaggschiff-Projekt Telegraph, das von bedeutende Lagerstätten umgeben ist, mehrere Bohrungen niedergebracht und alle Bohrkerne enthielten Kupfersulfid.Die Probenauswertungen sollen ab Dezember eintreffen. Großunternehmen wie Barrick und Newmont arbeiten in der Gegend und beobachten den Nachrichtenfluss genau. Ein Treffer kann zu extremen Kursbewegungen führen wie das Beispiel Hercules Silver Corp. zeigt. MTB hat viele Pfeile im Köcher und besitzt nicht nur Kupfer, sondern auch hochgradiges Silber mit Kilogehalten beim Theia Projekt und in der historischen Mountain Boy Mine. Chancen bieten sich dann, wenn sie von der Masse verkannt werden.Das Begleitmagazin zu Forum ONE können Sie hier bestellen.Engagement für den Aufbau von Aktionärswert durch Exploration und Erschließung im "Goldenen Dreieck" mit dem Ziel einer großen Entdeckung. Das Explorationspotential von sechs Projekten, die Silber, Gold und Kupfer aufweisen, bietet den Aktionären mehrere Wege zu einer erheblichen Wertsteigerung. Diese Region hat Investoren enorme Gewinne beschert, die von Explorationserfolgen in Verbindung mit der wachsenden Beteiligung der großen Bergbauunternehmen in dieser außergewöhnlich gut ausgestatteten Region profitiert haben.Alle Projekte von MTB Metal wurden bereits zuvor exploriert, aber diese früheren Explorer hatten einen engen Fokus: Sie betrachteten nur ein Teil eines Puzzles. Das sehr erfahrene Team von MTB Metal konsolidiert die Liegenschaften und stellt die Ergebnisse zusammen: Sie setzen die Teile des Puzzles zusammen und sehen das große Ganze. Eine arbeitsintensive Explorationssaison ist in vollem Gange. (Quelle: MTB Metals Webseite)© Jan KneistM & M Consult UG (hb)Dieser Beitrag stellt keine Kauf oder Verkaufsempfehlung des besprochenen Unternehmens dar und es wird darauf hingewiesen, daß der Interviewer keinerlei Haftung für mögliche Vermögensschäden übernimmt. Jedes Aktieninvestment ist risikobehaftet bis hin zu einem möglichen Totalverlust und jeder Zuschauer/Zuhörer ist für seine Anlageentscheidungen selber verantwortlich. Konsultieren Sie Ihren Anlageberater.Alle Informationsquellen des Interviewers (neben der interviewten Person) sind öffentlich zugänglich.Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Herr Kneist / die M & M Consult UG (hb) und / oder mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten bzw. verbundenen Parteien des Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.