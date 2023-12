David Morgan: Gold-Breakout oder Fakeout?

Der Goldpreis hat am Montag ein neues Allzeithoch erreicht, berichtet Investing News . Kurz vor dem Meilenstein des gelben Metalls äußerte sich David Morgan, Herausgeber des Morgan Report, zu der Frage, ob es sich seiner Meinung nach um einen echten Ausbruch oder nur um einen weiteren Fakeout handelt. "Wir haben eine Linie festgelegt, und Gold muss über diesen Preis steigen und ihn drei Tage hintereinander halten. Und es muss auch ein überdurchschnittliches Volumen aufweisen. Wenn das der Fall ist, sind wir zu 80% sicher, dass es sich um einen Ausbruch handelt und nicht um einen Fakeout. Wir werden sehen - ich neige leider dazu, dass ich glaube, dass es wieder nach unten geht, aber ich könnte mich irren", meinte er.Morgan ist besorgt über die wirtschaftliche Entwicklung bis zum Jahr 2024 und meint, dass eine Rezession in den USA bereits eingetreten ist. "Ich sage es nur ungern, aber 2024 könnte es eine Depression geben ... der Trend geht nicht zu einer sanften Landung oder einer Erholung. Der Trend geht weiterhin zu einer Schrumpfung der Wirtschaft in allen Bereichen, einschließlich China", erklärte er. Bei der Frage, wie das aussehen könnte, sagte Morgan, er glaube, dass die US-Notenbank die Zinsen senken werde."Ich denke, das könnte ein schlimmeres Szenario sein als hohe Zinssätze, ob Sie es glauben oder nicht. Denn ... ich würde sagen, wenn wir die Wirtschaft hart anpacken und all diese Fehlinvestitionen herausspülen und den Schmerz nehmen, dann könnten wir herauskommen und auf einem guten Fundament wieder aufbauen", meinte er. "Ich glaube nicht, dass die Fed bereit ist, das zu tun, und das ist für alle hart. Aber wenn man den umgekehrten Weg einschlägt und den Fehler wieder gut macht, dann geht die Währung im Grunde genommen den Bach runter und man kann ihr nicht mehr vertrauen."© Redaktion GoldSeiten.deHinweis: Sein Brief "Der Morgan Report" kann in deutscher Sprache unter www.morgan-report.de abonniert werden.[/i]