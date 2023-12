Avalon kündigt nicht vermittelte Privatplatzierung mit einem Bruttoerlös von bis zu 9,3 Mio. C$ an

Im Einklang mit seinem strategischen Ziel, die erste vertikal integrierte Lithium-Lieferkette in Ontario aufzubauen, die den nordamerikanischen Markt für Elektrofahrzeuge beliefert, gab Avalon Advanced Materials Inc. gestern eine nicht vermittelte Privatplatzierung von bis zu 93.000.000 Einheiten des Unternehmens zu einem Preis von 0,10 C$ pro Einheit bekannt, die einen Bruttoerlös von bis zu 9,3 Mio. C$ einbringen soll.Jede Einheit soll aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem halben Optionsschein zum Kauf einer Aktie bestehen. Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Aktie zu einem Preis von 0,15 C$ pro Warrant-Aktie für einen Zeitraum von 36 Monaten nach dem Abschluss des Angebots.Man gehe davon aus, dass Insider des Unternehmens im Rahmen des Angebots bis zu 250.000 C$ an Einheiten zeichnen werden.© Redaktion MinenPortal.de