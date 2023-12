Keith Neumeyer: Silber ist nicht das Gold des kleinen Mannes

Niedrige Silberpreise machen keinen Sinn, wenn man bedenkt, dass das Metall ein Defizit aufweist, so Keith Neumeyer, Präsident und CEO von First Majestic Silver. Mitte November sprach Neumeyer mit Kitco auf der Deutschen Goldmesse. Die weltweite Silberminenproduktion soll in diesem Jahr um 2% auf etwa 820 Mio. Unzen sinken, verglichen mit einer prognostizierten Nachfrage von 1,2 Mrd. Unzen. Im Jahr 2021 werden die Minenbetreiber etwa 830 Mio. Unzen produzieren, während der Verbrauch bei einer Milliarde Unzen liegt."Wir haben jetzt zwei Industrien: die Solarzellenindustrie und die Elektroautoindustrie. Sie verbrauchen 30% des geförderten Silbers", sagte er. Eine große primäre Silbermine produziert etwa 10 Millionen Unzen im Jahr, so dass das Defizit der Produktion mehrerer Silberminen entspricht. "Wenn eine Mine mit einer Produktion von 10 Millionen Unzen in Betrieb geht, hat das keinerlei Auswirkungen, und es gibt ohnehin keine großen Minen, die in Produktion gehen", meinte Neumeyer und fügte hinzu, dass die Produktion bei allen großen Silberproduzenten zurückgeht."Viele Leute betrachten Silber als das Gold des armen Mannes", erklärte Neumeyer, "was eine völlig unsinnige Sichtweise ist. All diese Lampen, dieser Computer, an dem Sie arbeiten, alles, was wir als menschliche Rasse tun, erfordert Silber, und es wird einfach nicht verstanden. Ich glaube, es ist das am meisten missverstandene Metall, das es auf diesem Planeten gibt."© Redaktion GoldSeiten.de