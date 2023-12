LithiumBank Resources Corp. - Einzigartige Lithiumprojekte in Kanada

Im Rahmen von Forum ONE präsentierte Gianni Kovacevic, Director, LithiumBank Resources Corp. (TSX: LBNK, WKN: A3DH2K) am 10. November 2023 im Sofitel Bayerpost in München.Gianni Kovacevic ist der Gründer von LithiumBank und Investor in den Bereichen Energie und Rohstoffe. Als Absolvent des British Columbia Institute of Technology im Bereich Elektrotechnik ist er Experte für die Analyse der globalen Energiematrix und der Auswirkungen von Technologie und erneuerbaren Energien auf alle Aspekte der Gesellschaft. Er spricht fließend Englisch, Deutsch, Italienisch und Kroatisch und wohnt in Vancouver.LithiumBank Resources Corp. (TSX.V: LBNK, OTCQX: LBNKF, WKN: A3DH2K) ist ein börsennotiertes Lithiumunternehmen, das sich auf die Erschließung seiner beiden Vorzeigeprojekte Boardwalk und Park Place in Westkanada konzentriert. Das Unternehmen besitzt 2.480.196 Morgen an Lithium-Sole-Konzessionen, die sich über drei Distrikte in Alberta und Saskatchewan erstrecken.Im Mai 2023 schloss die LithiumBank eine erste solide vorläufige wirtschaftliche Bewertung seines Boardwalk-Projekts ab, die auf einen Betrieb mit 31.350 t/Jahr mit einem Kapitalwert von 2,7 Mrd. USD und einer IRR von 21,6% abzielt, mit dem Potenzial für eine Reihe von kurzfristigen Erweiterungen. Das Unternehmen wird das Risiko seiner Anlagen durch detaillierte geologische Modellierung und fortschrittliche Technik weiter verringern.Das Begleitmagazin zu Forum ONE können Sie hier bestellen.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)Dieser Beitrag stellt keine Kauf oder Verkaufsempfehlung des besprochenen Unternehmens dar und es wird darauf hingewiesen, daß der Interviewer keinerlei Haftung für mögliche Vermögensschäden übernimmt. Jedes Aktieninvestment ist risikobehaftet bis hin zu einem möglichen Totalverlust und jeder Zuschauer/Zuhörer ist für seine Anlageentscheidungen selber verantwortlich. Konsultieren Sie Ihren Anlageberater.Alle Informationsquellen des Interviewers (neben der interviewten Person) sind öffentlich zugänglich.Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Herr Kneist / die M & M Consult UG (hb) und / oder mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten bzw. verbundenen Parteien des Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.