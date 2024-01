Karora Resources übertrifft das obere Ende der Goldproduktionsprognose für 2023 mit einer Rekordjahresproduktion und einem Rekordgoldabsatz

TORONTO, 15. Januar 2024 - Karora Resources Inc. (TSX: KRR) ("Karora" oder das "Unternehmen") freut sich, für das Jahr 2023 eine konsolidierte Rekord-Goldproduktion von 160.492 Unzen aus seinen Minen Beta Hunt und Higginsville in Westaustralien bekannt zu geben. Auch die Goldverkäufe erreichten mit 157.034 Unzen im Jahr 2023 einen Rekord. Im vierten Quartal 2023 lag die Goldproduktion bei 40.295 Unzen und der Verkauf bei 37.439 Unzen.Paul Andre Huet, Chairman und CEO, kommentierte: "Ich freue mich sehr, das siebte Jahr in Folge ein Produktionswachstum bei Karora bekannt geben zu können. Wir haben im Jahr 2023 eine Rekordproduktion von 160.492 Unzen Gold erzielt und damit die Produktion des Jahres 2022 um über 26.000 Unzen übertroffen und das obere Ende unserer Jahresprognose für 2023 von 145.000 bis 160.000 Unzen übertroffen. Die Goldproduktion im vierten Quartal war mit 40.295 Unzen sehr hoch und stellte das zweithöchste Quartalsergebnis in der Geschichte des Unternehmens dar. Aufgrund der zeitlichen Planung der Verkäufe war der Goldverkauf im vierten Quartal um 2.856 Unzen niedriger als die Produktion, was zu einem leichten Rückgang unseres Barguthabens im Quartalsvergleich beitrug, der im ersten Quartal 2024 durch Verkäufe wieder ausgeglichen werden wird.Unser Barmittelbestand ist mit 82,5 Mio. $ nach wie vor solide und steht im Einklang mit unserem geplanten Kapitaleinsatzprogramm für unsere Betriebe. Nach den bedeutenden Investitionen im Jahr 2023 wird sich das Kapitalprogramm 2024 auf die Infrastruktur und die Erschließung der Abbaugebiete konzentrieren, die erforderlich sind, um den Betrieb von Beta Hunt bis zum Ende des Jahres auf 2 Mio. Tonnen p.a. hochzufahren.Ich bin stolz auf unser Team, das unseren operativen Plan wieder einmal erfüllt und unser Produktionsziel für 2023 übertroffen hat. Insgesamt bin ich mit unserer Leistung im Jahr 2023 sehr zufrieden und ich freue mich auf weiteres Wachstum im Jahr 2024 und darüber hinaus, da wir das letzte Jahr unseres dreijährigen Wachstumsplans umsetzen. Die geprüften Finanzergebnisse für das Gesamtjahr 2023 werden voraussichtlich Mitte März 2024 veröffentlicht."Der ungeprüfte konsolidierte Kassenbestand von Karora belief sich zum 31. Dezember 2023 auf 82,5 Mio. $, was einem leichten Rückgang von 1,7 Mio. $ im Vergleich zum 30. September 2023 entspricht und im Einklang mit dem Kapitalplan für 2023 steht.Karora konzentriert sich auf die Steigerung der Goldproduktion in der integrierten Beta Hunt Goldmine und dem Higginsville Goldbetrieb in Westaustralien. Das Erz wird in zwei zentralen Anlagen verarbeitet: der 1,6-Mtpa-Mühle in Higginsville und der 1,0-Mtpa-Mühle in Lakewood, die sich beide in der Nähe unserer Minenbetriebe befinden. Bei Beta Hunt befindet sich eine robuste Goldmineralressource und -reserve in mehreren Goldscharen, wobei die Goldabschnitte entlang einer Streichlänge von 5 km in mehreren Richtungen offen sind. Higginsville verfügt über eine beträchtliche mineralische Goldressource und -reserve sowie ein aussichtsreiches Landpaket von insgesamt etwa 1.900 Quadratkilometern. Karora verfügt über ein starkes Board- und Managementteam, das sich auf die Schaffung von Aktionärswert und einen verantwortungsvollen Bergbau konzentriert, wie Karoras Verpflichtung zur Verringerung der Emissionen im gesamten Betrieb zeigt. Die Stammaktien von Karora werden an der TSX unter dem Symbol KRR und am OTCQX-Markt unter dem Symbol KRRGF gehandelt.Rob Buchanan, Direktor, Investor RelationsT: (416) 363-0649www.karoraresources.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staiger & Marc Ollingerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.ch 