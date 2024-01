Kollidierende Krisen

***

***

"Zwei sind besser als einer" ist ein schönes Sprichwort, aber es kommt wirklich darauf an, was man beschreibt. Zwei Wirbelstürme oder Erdbeben sind nicht besser als eines. Eine Katastrophe reicht völlig aus, vielen Dank. Das Gleiche gilt für von Menschen verursachte Krisen wie das Schuldenfiasko, über das wir gerade gesprochen haben. Letzte Woche habe ich in meinem Artikel geschrieben, dass wir unsere Chance, es zu vermeiden, verpasst haben. Wir werden einfach nicht das tun, was nötig wäre, um die Staatsverschuldung in den Griff zu bekommen, wie es noch im Jahr 2001 der Fall war, bis wir keine andere Wahl mehr haben. Ich habe es schon einmal gesagt, und ich glaube es wirklich: Es wird eine Krise nötig sein, um uns zu zwingen, etwas gegen das Defizit und die Schulden zu unternehmen.Wenn Sie wissen, dass ein Problem auf Sie zukommt, sollten Sie es am besten sofort angehen. Zögern lässt das Problem nur wachsen und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass man mit mehreren Problemen gleichzeitig konfrontiert wird. Und genau das befürchte ich leider auch. Die Staatsschuldenkrise wird schlimm genug sein, aber sie wird sich wahrscheinlich noch verschärfen, wenn wir mit sozialen, geopolitischen und demografischen Krisen konfrontiert werden. Letzten Herbst habe ich in zehn Artikeln die historischen Zyklen beschrieben, die alle im nächsten Jahrzehnt ihren Höhepunkt erreichen dürften. Das ist auch der Zeitpunkt, an dem ich erwarte, dass die Verschuldung ihre Grenzen erreichen wird. Hier gilt: Zwei sind definitiv nicht besser als einer. Und in diesem Fall geht es um mehr als zwei. In relativ kurzer Zeit wird eine Reihe von schlimmen Dingen passieren.Jetzt ist es an der Zeit, sich auf das vorzubereiten, was kommen wird. Dazu müssen Sie aber zumindest eine Vorstellung davon haben, was Sie erwartet. Hier können die Zyklustheorien von Neil Howe, George Friedman, Peter Turchin und Ray Dalio helfen. Es ist eine Menge, was man im Kopf jonglieren muss, deshalb möchte ich diese Ideen heute kurz zusammenfassen. Sie werden Ihnen bei der Entwicklung Ihrer eigenen Strategie für das nächste Jahrzehnt als Denkanstoß dienen. Die Ansichten sind unterschiedlich, aber sie widersprechen sich nicht. Vielmehr handelt es sich lediglich um verschiedene Möglichkeiten, die Geschichte nach Mustern und Ursachen zu durchforsten. Und wie Sie vielleicht erwarten, überschneiden sich ihre Erkenntnisse oft erheblich.Langjährige Leser wissen, dass ich ein guter Freund von Neil Howe bin, der für sein Buch "Fourth Turning" bekannt ist. Sein neuestes Buch "The Fourth Turning Is Here" ist ein Muss für Anleger, vor allem, wenn Sie mit seiner Idee der Generationswechsel nicht vertraut sind.(Für diejenigen, die es nicht wissen: Neil und sein Kollege, der verstorbene William Strauss, beschreiben einen sich wiederholenden Zyklus von vier Generationen. Jeder Generationenarchetyp - den sie als Held, Künstler, Prophet und Nomade bezeichnen - hat besondere Eigenschaften, die sich aus seiner Stellung im Zyklus ergeben. Turnings treten auf, wenn jede Generation ausscheidet und eine neue geboren wird, etwa 20 Jahre für eine Generation und 80 Jahre für einen kompletten Zyklus. Wie die Archetypen haben auch die Wandlungen unterschiedliche Eigenschaften. Die vierte Zeitenwende ist eine Zeit der Krise, und wir befinden uns gerade in einer solchen).Letztes Jahr habe ich Neils neues Buch rezensiert und meine eigenen Gedanken in mehreren Artikeln dargelegt. Diese Artikel jetzt noch einmal zu lesen, da ich gerade die Berichterstattung über die Schuldenkrise beendet habe, war sehr aufschlussreich. Die gegenwärtige Vierte Zeitenwende markiert den Sonnenuntergang der Boomer-Generation. Wir (ich gehöre zu den älteren Boomern) hatten viel mit der Entstehung dieser Schulden zu tun, und auf unserem Weg nach draußen machen wir es unseren Kindern und Enkelkindern leider nicht leichter. Hier ist ein Teil meiner Worte, mit einigen Zitaten von Neil.Jede Vierte Zeitenwende endet in einer dramatischen Krise. Es ist nicht nur ein Moment, in dem man den Atem anhält, um zu sehen, was passiert. Sie entwickelt sich über mehrere Jahrzehnte und erreicht dann in einigen Jahren ihren Höhepunkt. Nichts ist tabu. Alles, was wir als Grundlage der Gesellschaft betrachten, steht auf dem Spiel. Einiges davon wird nicht überleben. Neil Howe vertritt die Ansicht, dass die Werteorientierung der Boomer ihren Höhepunkt erreichen wird. Die "Generation Ich" wird versuchen, der Geschichte ihren Stempel aufzudrücken. Und wie? Das ist der Punkt, an dem es interessant wird."Da die Krise selbst neue Belastungen für die jüngeren Generationen mit sich bringt, werden sich die Boomer dafür entscheiden, ihre moralische Autorität zu bewahren, indem sie - untypischerweise - argumentieren, dass sie sich selbst und anderen älteren Amerikanern zum Wohle ihrer Gemeinschaft Opfer auferlegen. Dies wird im Zusammenhang mit ihren eigenen Familien weniger überraschend erscheinen; die meisten Boomer sorgen bereits heute großzügig für ihre eigenen Kinder und Enkelkinder, manchmal großzügiger als sie es sich leisten können.Es wird jedoch überraschender erscheinen, wenn sie dies im Kontext der nationalen Gemeinschaft tun und Steuer- und Sozialleistungsänderungen unterstützen, die ihre eigenen Reihen am stärksten treffen. Aber die Logik wird unerbittlich sein. Die Jungen, die in einer Zeit der Gefahr im Namen der Gemeinschaft handeln, werden jetzt einen viel besseren Anspruch auf die Ressourcen haben als sie selbst. Also werden die Boomer loslassen.Es wird alles auf den Tisch kommen. Es werden überzeugende Argumente für die Besteuerung von Konsum und Vermögen zusammen mit einer sinnvollen Erbschaftssteuer vorgebracht werden, da diese den wohlhabenden älteren Altersgruppen die meisten Einnahmen entziehen... Strengere Maßnahmen zur Einhaltung der Steuervorschriften werden Vermögen aus den Steuerparadiesen der Boomer-Plutokraten herausspülen. Die Rationierung von Luxusdienstleistungen und -gütern der gehobenen Klasse könnte eingeführt werden, um Ressourcen einzusparen, wenn derartige Opulenz nicht bereits durch die soziale Stigmatisierung in den Schatten gedrängt worden ist.Auch die staatlichen Leistungen werden überarbeitet. Zu Beginn früherer Krisenzeiten waren die staatlichen Ausgaben für Leistungen an nicht Bedürftige minimal. Diesmal sind sie massiv - und sie fließen hauptsächlich an ältere Menschen...Die meisten Boomer werden nicht mit dem Herzen bei der Sache sein. Auch hier werden sie große Zugeständnisse machen und diese sogar als Beteiligung an einer größeren Sache begründen. Das Renteneintrittsalter wird angehoben, und die Leistungen werden möglicherweise voll besteuert oder einer Bedürftigkeitsprüfung unterzogen. Vor allem aber werden die Gesundheitsleistungen radikalen Veränderungen unterworfen werden - möglicherweise wird das heutige extravagante und dysfunktionale Labyrinth der Leistungsvergütung in eine einfache Kopfpauschale umgewandelt. Ärzte und Krankenhäuser werden zum ersten Mal mit festen Budgets arbeiten."