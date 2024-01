Eilmeldung* Thüringer Landrätin flippt in Brief an Scholz aus!

Die von SPD und Linken unterstützte Landrätin von Schmalkalden-Meiningen schreibt einen Brandbrief an Kanzler Scholz, in dem Sie mit der Asylpolitik der Regierung hart ins Gericht geht. Die Unterbringungsmöglichkeiten seien erschöpft, abgelehnte Asylbewerber würden kaum abgeschoben, zahlreiche Einrichtungen verfolgten "aufenthaltsverlängernde" Strategien etc. Fehlanreize hätten eine "unglaubliche Sogwirkung". In der aktuellen Lage stellt sie das Asylrecht grundsätzlich in Frage. Im Kreistag soll eine Resolution zur Abstimmung gestellt werden, die eine "Wende in der Migrationspolitik des Bundes, aber auch des Landes" verlangt. Kanzler Scholz schweigt bisher.Spekulanten wetten auf Deutschlands Absturz. Der Hedgefonds Qube hat Wetten gegen VW, Reinmetall, Siemens Energy und die Deutsche Bank plaziert.Eigenanbau von Gemüse ist "klimaschädlicher" als konventioneller Anbau? Diese Behauptung wird von der Uni Michigan vorgebracht.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)