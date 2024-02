Element79 Gold: Mehrere hochgradige Ergebnisse von Gebiet Pillune

Proben- Au Au Ag Ag Cu Pb Zn Erzgang

Nummer g/T oz/T g/T oz/T % % % Mächtigkeit (m)

LUC2023-22 1,0 0,03 30 0,9 0,02 0,05 0,30 0,10

LUC2023-23 2,8 0,08 9 0,3 0,01 0,26 0,18 0,05

LUC2023-24 0,2 0,01 23 0,7 0,09 0,88 0,23 0,05

LUC2023-25 1,3 0,04 6 0,2 0,03 0,17 0,23 0,30

LUC2023-26 8,0 0,23 205 6,0 0,02 0,12 0,18 0,10

LUC2023-27 24,2 0,71 37 1,1 0,14 1,60 2,33 0,10

LUC2023-28 10,8 0,32 24 0,7 0,15 0,31 0,46 0,10

LUC2023-29 24,5 0,71 33 1,0 0,14 1,06 1,35 0,30

LUC2023-30 36,0 1,05 48 1,4 0,18 1,41 0,54 0,30

LUC2023-31 38,0 1,11 83 2,4 0,25 1,50 0,87 0,30

LUC2023-32 34,9 1,02 193 5,6 0,17 1,47 1,51 0,10

LUC2023-33 359,0 10,47 >1000* >29,2* 0,08 1,31 0,07 0,10

LUC2023-34 160,0 4,67 >1000* >29,2* 0,04 0,60 0,82 0,05

LUC2023-35 28,0 0,82 179 5,2 0,02 0,27 0,30 0,30

LUC2023-36 8,8 0,26 304 8,9 0,09 0,57 0,73 0,10

LUC2023-37 12,6 0,37 271 7,9 0,06 0,57 0,91 0,10

LUC2023-38 6,2 0,18 33 0,9 0,03 1,04 1,60 0,10

LUC2023-39 51,8 1,51 670 19,5 0,01 1,14 1,30 0,10

LUC2023-40 75,7 2,21 246 7,2 0,10 4,21 3,16 0,05

LUC2023-41 28,5 0,83 75 2,2 0,10 2,06 2,21 0,05

LUC2023-42 25,6 0,75 268 7,8 0,01 0,08 0,10 0,05

LUC2023-43 22,8 0,67 56 1,6 0,05 1,70 2,21 0,10

LUC2023-44 54,9 1,60 >1000* >29,2* 0,02 0,65 0,92 0,10

LUC2023-45 47,5 1,38 >1000* >29,2* 0,06 0,38 0,54 0,10

Vancouver, 6. Februar 2024 - Element79 Gold Corp. (CSE: ELEM) (OTC: ELMGF) (FWB: 7YS0) (Element79 Gold, das Unternehmen) freut sich, weitere Analyseergebnisse von Untertage-Splitterproben des Arbeitsprogramms 2023 im Gebiet Pillune des Minenprojekts Lucero in Arequipa in Peru bekannt zu geben.- Die Ergebnisse der im Jahr 2023 von der SLM Resource Group im Gebiet Pillune des vormals produzierenden Minenprojekts Lucero entnommenen Untertage-Schürf- und -Schlitzproben sind eingetroffen, wurden geprüft und werden hierin gemeldet.- Mehrere Unzen Gold und mehrere Unzen Silber verdeutlichen das beträchtliche Potenzial, das die Wiederinbetriebnahme dieser vormals produzierenden Mine aufweist.o 10,5 oz/t Gold und > 29 oz/t Silber in Probe LUC2023-33o 4,7 oz/t Gold und > 29 oz/t Silber in Probe LUC2023-34- Weitere Laborergebnisse der restlichen Arbeitsprogramme 2023 werden in Kürze eintreffen und veröffentlicht, sobald sie verfügbar sind.Dieser Satz von 24 Analyseergebnissen des Untertage-Probennahmeprogramms 2023, das vom Vertragspartner SLM Resource Group im Gebiet Pillune des Projekts Lucero durchgeführt wurde, ergab eine beeindruckend hochgradige Gold- und Silbermineralisierung mit bis zu 10,5 oz/t Gold und über 29 oz/t Silber - zusätzlich zu einigen großartigen Basismetallergebnissen. Dies ist für uns äußerst vielversprechend, da es das Potenzial für einen bedeutsamen hochgradigen zukünftigen Betrieb bestätigt, sagte James Tworek, CEO und Direktor von Element79 Gold.Die Analyseergebnisse wurden im Rahmen des Programms 2023 entnommen und beinhalten Untertage-Splitterproben von mehreren Erzgängen der Zone Apacheta, die bis zu 11,7 oz/t Gold und 247 oz/t Silber ergaben (siehe Pressemitteilung vom 27. April 2024), dem Gebiet Pillune (dem Schwerpunkt dieser Pressemitteilung) und dem Gebiet Sando Alcalde, wo lokale inoffizielle Schürfer in den letzten Jahren sporadisch gearbeitet haben.Das von der SLM Resource Group durchgeführte Arbeitsprogramm 2023 ergab eine hochgradige Gold-Silber-Mineralisierung, die zwei Ausrichtungen der mineralisierten Strukturen bestätigt. Diese bestehen aus einer im Wesentlichen Ost-West-Ausrichtung, die mit höheren Edelmetallgehalten in Zusammenhang steht, und einer eher nordwestlichen Ausrichtung, die mit höheren Basismetallgehalten in Zusammenhang steht - beide mit wirtschaftlichen Gehalten (Tabelle 1).*Die obere Nachweisgrenze der Silberanalyse lag bei 1.000 g/Tonne.Die jüngsten Analyseergebnisse bestätigen die hochgradige Beschaffenheit des Projekts Lucero, die mit der sichtbaren Mineralisierung übereinstimmt, die bei den Standortbesichtigungen unseres Teams und von früheren Betreibern beobachtet wurde, sagte James Tworek, CEO von Element79 Gold. Wir haben den Vorteil eines fliegenden Starts, da das Projekt Lucero bereits in der Vergangenheit in Produktion war, lokale Schürfer heute aktiv in der Region arbeiten und - abgesehen von der jährlichen Regenzeit - zahlreiche Untertageanlagen weiterhin zugänglich sind. Diese neuen Ergebnisse liefern hochgradige Ergebnisse des Programms 2023 von SLM im Gebiet Pillune von Lucero und bestärken uns weiterhin in unserer Überzeugung, dass das Projekt bedeutsame, kommerziell abbaubare Erzgänge beherbergt, zumal bis dato nur wenige moderne Explorationen durchgeführt wurden. Wir warten auf eine weitere Reihe von Analyseergebnissen des Programms von SLM sowie auf die Ergebnisse des Kartierungs- und umfassenden Schlitzprobennahmeprogramms, das vom Team von Ore Discovery durchgeführt und am 31. Dezember abgeschlossen wurde. Wir freuen uns darauf, in Kürze weitere Ergebnisse bekannt zu geben, sobald die Laborergebnisse eingetroffen sind.Tworek fügte hinzu: Diese positiven Ergebnisse werden zusammen mit historischen Daten modelliert und analysiert werden, um Untertage- und Oberflächen-Bohrziele für unser bevorstehendes Bohrprogramm zu ermitteln. Wir freuen uns darauf, unsere Investoren über weitere Ergebnisse der Arbeitsprogramme 2023 zu informieren, sobald wir diese erhalten und analysiert haben.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73506/Element79Gold060224_DEPRCOM.001.pngAbbildung 1: Projekt Lucero mit wichtigsten historischen Abbaugebieten, einschließlich des Gebiets Pillunehttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73506/Element79Gold060224_DEPRCOM.002.pngAbbildung 2: Satellitenbild mit dem Gebiet Pillune des Projekts Lucero, den Grubenbauen und den Erzgängen, die während des Arbeitsprogramms 2023 erprobt wurdenhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73506/Element79Gold060224_DEPRCOM.003.pngAbbbildung 3: Fotos ausgewählter Standorte von Untertage-Splitterproben: A LUC2023-33 (10,5 oz/t Gold, > 29 oz/t Silber), B LUC2023-34 (4,7 oz/t Gold, > 29 oz/t Silber), C LUC2023-40, 41 & 42 (2,2 oz/t Gold, 7 oz/t Silber, 0,8 oz/t Gold, 2 oz/t Silber bzw. 0,8 oz/t Gold, 8 oz/t Silber), D LUC2023-45 (1,4 oz/t Gold, > 29 oz/t Silber.Lucero, das zwischen 1989 und 2005 von Buenaventura (NASDAQ: BVN) als Mine Shila betrieben wurde, umfasst 10.813 ha im Gebiet Shila im Süden von Peru, in dem sich mehrere historische hochgradige Gold-Silber-Minen befinden. Lucero lieferte in den 16 Betriebsjahren kontinuierlich hohe Gehalte und meldete zwischen 1998 und 2004 eine durchschnittliche Produktion von etwa 18.800 oz Gold und 435.000 oz Silber pro Jahr bei Gehalten von 14,0 g/t Gold und 373 g/t Silber, wobei sich die Gewinnungsraten in der Erzaufbereitungsanlage auf durchschnittlich 94,5 % Gold und 85,5 % Silber beliefen.Alle Proben wurden von Helmut Herrera von SLM Mining Services S.A.C in Peru (Lima) entnommen und an Certimin S.A. in Peru (Lima) geschickt. Die Proben wurden durch Zerkleinern auf einen Durchlässigkeitsgrad von 90 % (<2 mm) vorbereitet, wobei eine 250-Gramm-Splitterprobe auf einen Durchlässigkeitsgrad von 85 % (75 Mikrometer) pulverisiert wurde. Die Analyse erfolgte anhand des Vier-Säuren-Aufschlusses, gefolgt von einem induktiv gekoppelten Plasma mit einem optischen Emissionsspektrophotometer-Detektor (ICP-OES) für 35 Elemente, einschließlich Silber, während Gold mittels Brandprobe mit einer 30-Gramm-Probe mit einem Atomabsorptionsspektrophotometer-Detektor (AAS) für einen Gehalt von bis zu 10 g/t analysiert wurde. Goldwerte über der Grenze wurden mittels Brandprobe mit gravimetrischem Abschluss analysiert. Silberwerte über der Grenze (>100 g/t) wurden anhand des Vier-Säuren-Aufschlusses und AAS-Abschluss analysiert. Blei- und Zinkwerte über der Grenze wurden mittels Erzaufschlussverfahren unter Verwendung des Vier-Säuren-Aufschlusses und ICP-OES-Abschlusses analysiert.Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Neil Pettigrew, M.Sc., P. Geo., Direktor von Element79 Gold und eine sachkundige Person (QP) gemäß National Instrument 43-101, geprüft und verifiziert. Element79 Gold Corp. ist ein Gold- und Silberbergbauunternehmen, das sich der Maximierung des Shareholder-Values durch verantwortungsvolle Bergbaupraktiken und die nachhaltige Entwicklung seiner Projekte verschrieben hat. Der Schwerpunkt von Element79 Gold liegt auf der Entwicklung seiner ehemals produzierenden, hochgradigen Gold- und Silbermine, dem Projekt Lucero in Arequipa, Peru, mit der Absicht, die Produktion in 2024 wieder aufzunehmen. Im Januar 2024 schloss das Unternehmen eine unverbindliche Absichtserklärung (LOI) mit der Compañía de Minas Buenaventura über die mögliche Abnahme von Mineralien aus dem Projekt Lucero ab.Das Unternehmen besitzt auch ein Portfolio von 5 Konzessionsgebieten entlang des Battle Mountain Trend in Nevada, wobei die Projekte Clover und West Whistler ein beträchtliches Potenzial für die kurzfristige Ressourcenentwicklung haben sollen. Drei Konzessionsgebiete des Battle-Mountain-Portfolios sind vertraglich zum Verkauf an Valdo Minerals Ltd. vorgesehen, wobei ein Abschluss in der ersten Hälfte des Jahres 2024 erwartet wird. Das Unternehmen hat außerdem eine Optionsvereinbarung für den Verkauf des Projekts Maverick Springs unterzeichnet, ein Konzessionsgebiet im fortgeschrittenen Explorationsstadium mit einer vermuteten Ressource von 3,71 Mio. Unzen AuÄq (1,37 Mio. Unzen Au und 175 Mio. Unzen Ag). Der Verkaufsabschluss wird am oder vor dem 21. Juli 2024 erwartet.In British Columbia hat Element79 Gold eine Absichtserklärung zum Erwerb eines Privatunternehmens unterzeichnet, das eine Option auf eine 100%ige Beteiligung am hochgradigen Goldprojekt Snowbird hält, das aus 10 Mineral-Claims in Zentral-British Columbia, etwa 20 km westlich von Fort St. James, besteht. Das Unternehmen hat dort auch ein Bohrprogramm finanziert.Das Unternehmen hat eine Option auf den Erwerb einer 100%igen Beteiligung am Konzessionsgebiet Dale, 90 nicht patentierte Bergbau-Claims, die sich etwa 100 km südwestlich von Timmins, Ontario, befinden, und hat vor kurzem bekannt gegeben, dass es dieses Projekt an seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Synergy Metals Corp. übertragen hat und die Ausgliederung mittels eines Arrangementplans durchführt.Ein Rückblick auf das Jahr 2023 und ein Update des Unternehmens können HIER (https://www.thenewswire.com/press-releases?id=1LaPF5Dnm) eingesehen werden.Weiterführende Informationen über Element 79 Gold Corp. erhalten Sie unter www.element79.gold.James C. 