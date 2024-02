Palladium - Die Zeichen stehen auf Trendwende

Am vergangenen Mittwoch gelang es der Käuferseite bei Palladium, die Bodenbildung im Bereich von 850 USD dynamisch nach oben aufzulösen und eine steile Erholung zu starten. Diese konnte über die Hürden bei 920 und 946 USD führen und hat damit bereits den Kursrückgang seit dem 31. Januar neutralisiert. Aktuell setzt der Kurs von seinem Verlaufshoch bei 976 USD etwas zurück und erreicht den Unterstützungsbereich um 946 USD.Der massive Anstieg legt nahe, dass bei Palladium eine Trendwende erfolgte, die sich positiv auf die nächsten Wochen auswirken sollte. Für das nächste Kaufsignal müsste jetzt der Widerstand bei 993 USD gebrochen werden. In der Folge könnte der Kurs nahezu ungebremst bis 1.083 USD steigen. Bei einer nachhaltigen Trendwende dürfte aber auch dieser Bereich bald überwunden und 1.192 USD, sowie das Hoch aus dem Dezember bei 1.234 USD angelaufen werden.Korrekturen bis 900 USD wären dagegen unproblematisch. Darunter ist damit zu rechnen, dass der Abwärtstrend doch noch für eine kurze Strecke Bestand hat. Ausgehend von 837 – 850 USD sollten die Bullen aber wieder aktiv werden. Derzeit wäre erst ein Bruch der Kurszielmarke bei 805 USD ein Zeichen dafür, dass die Erholung doch nur ein Strohfeuer war. In diesem Fall stünden weitere Verluste bis 775 und 735 USD an.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)