Gold - Hat sich der Wind gedreht?

Mit dem Erreichen des Kursziels bei 2.415 USD und der Ausbildung eines neuen Allzeithochs bei 2.431 USD endete die steile Kaufwelle vorerst, die den Goldpreis seit Mitte Februar dominiert hatte. Seither läuft eine Korrektur dieses Anstiegs, die zunächst an die zentrale Aufwärtstrendlinie auf Höhe von 2.300 USD zurückreichte, dort aber von den Bullen aufgefangen wurde. Aktuell steigt der Kurs in einer schmalen Seitwärtsspanne entlang der Trendlinie, ohne dass aber besonders hoher Kaufdruck zu verzeichnen wäre.Die Käuferseite wirkt aktuell mindestens zurückhaltend, wenn nicht erschöpft und so könnte der Goldpreis in Kürze die zweite Korrekturphase einleiten. Solange der Widerstand bei 2.355 USD nicht überwunden wurde, wäre jetzt der Bruch von 2.300 USD und damit eine zweite Abwärtsphase bis 2.267 und 2.222 USD zu erwarten. Dort könnte der nächste übergeordnete Anstieg folgen. Unter 2.222 USD dürfte Gold dagegen bis 2.145 USD einbrechen.Ein Sprung über die Hürde bei 2.355 USD könnte dagegen zu einem Anstieg bis 2.415 USD führen. Oberhalb des Kursziels und des neuen Rekordhochs könnte der Kurs bis 2.460 USD ansteigen.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)