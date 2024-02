Brent-OIL erneut am Widerstand

Quelle Chart: stock3

Das Öl der Nordseeorte Brent setzte, im Hinblick zur vergangenen Analyse vom 31. Januar , nochmals in Richtung der Aufwärtstrendlinie seit Dezember 2023 zurück. Der Widerstand bei 83,03 USD behielt demnach, was er versprach, und doch notiert das schwarze Gold seit einigen Tagen wieder unmittelbar vor exakt diesem.Sollte diesmal der Ausbruch über 83,03 USD gelingen, erlaubt sich weiteres Aufwärtspotenzial bis zum Kreuzwiderstandslevel rund um 87,00 USD je Barrel. Dort sollte sich nachfolgend der weitere mittelfristige Verlauf entscheiden.Je länger Brent jedoch am/unter dem Widerstand verharrt, desto wahrscheinlich wird eine abermalige Abweisung. Sollte es daher zu einem Rückgang mit Preisen unter das Level von 79,95 USD kommen, wären weitere Verluste bis mindestens 76,86 USD zu berücksichtigen.© Christian KämmererFreier FinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.