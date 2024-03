Karora Resources: Konsolidierte Goldproduktionsprognose für 2024

PRODUKTION & KOSTEN

Goldproduktion koz 170 - 185

Zahlbare Nickelproduktion2 Tonnen 200 - 300

All-in sustaining costs (AISC) 1 US$/oz 1,250 - 1,375

Nachhaltiges Kapital A$M 11 - 16

Wachstumsplan Kapital (einschließlich Minenentwicklung) A$M 80 - 90

Exploration und Ressourcenentwicklung Kapital A$M 18 - 23

TORONTO, 11. März 2024 - Karora Resources Inc. (TSX: KRR) ("Karora" oder das "Unternehmen") freut sich, eine aktualisierte Prognose für die Goldproduktion im Jahr 2024 von 170.000 bis 185.000 Unzen und eine Kostenprognose für die All-in Sustaining Costs (AISC)1 von 1.250 bis 1.375 US$ pro verkaufter Unze bekannt zu geben.1. Non-IFRS: Die Definition und Überleitung dieser Kennzahlen sind im Abschnitt Non-IFRS-Kennzahlen in Karoras MD&A vom 10. November 2023 enthalten.2. Die zu zahlende Nickelproduktionsprognose wird als Nebenproduktionsgutschrift behandelt, die sich in den AISC niederschlägt.3. Weitere Informationen finden Sie unter "Anmerkungen zu Tabelle 1".Die aktualisierte Prognose von Karora beinhaltet optimierte Minen- und Erschließungspläne für das Jahr 2024 für alle Betriebe. Bei Beta Hunt umfasst dies die geplante Minenerschließung, die erforderlich ist, um die Mine auf 2,0 Mio. Tonnen pro Jahr zu bringen und die neue Fletcher-Zone bis Ende des Jahres zu erschließen. Die Prognose umfasst auch weitere Ausrüstungserweiterungen, Upgrades der Aufbereitungsanlagen sowohl in Higginsville als auch in Lakewood, Erweiterungen der Haldenlager und andere wachstumsbezogene Ausgaben. Bis Ende 2024 wird der Dreijahres-Wachstumsplan von Karora umgesetzt sein, um einen Betrieb von 2,0 Mio. Tonnen pro Jahr bei Beta Hunt zu erreichen, der zwei aufgerüstete Mühlen sowie Beiträge von Higginsville Gold Operations speist.Paul Andre Huet, Chairman und CEO, kommentierte: "Nach unserer Rekord-Goldproduktion von 160.492 Unzen im Jahr 2023 wird die Goldproduktion im Jahr 2024 voraussichtlich erneut deutlich auf 170.000 bis 185.000 Unzen ansteigen. Unsere aktualisierte Prognose berücksichtigt unseren Anstieg auf eine jährliche Produktionsrate von 2,0 Mio. Tonnen pro Jahr bei Beta Hunt bis Ende des Jahres sowie die Beiträge von Pioneer, Two Boys und den Lagerbeständen. Die geringfügige Kürzung (5 %) des oberen Endes unserer Goldproduktionsprognose spiegelt den Fokus auf die Priorisierung von Beta Hunt-Unzen mit höherer Gewinnspanne gegenüber kleineren Tagebauoptionen mit etwas geringerer Gewinnspanne bei Higginsville wider.Angesichts des erhöhten Kostendrucks in der gesamten Branche seit unserer letzten Aktualisierung im März 2023 haben wir unsere AISC-Prognose für 2024 angepasst, um das aktuelle Betriebsumfeld und die niedrigeren geplanten Nickel-Nebenproduktgutschriften zu berücksichtigen.Beta Hunt verfügt über eine einzigartige betriebliche Flexibilität in Bezug auf den Nickelabbau. Die Mine nutzt eine gemeinsame Infrastruktur sowohl für den Gold- als auch für den Nickelabbau, was eine sehr wettbewerbsfähige Kostenstruktur pro Tonne Nickel ermöglicht. Angesichts des weltweiten Drucks auf die Nickelspotpreise haben wir jedoch beschlossen, den kostspieligeren handgeführten Nickelabbau zu reduzieren und uns auf den mechanisierten Abbau in unseren derzeit erschlossenen Gebieten zu konzentrieren, wodurch die prognostizierte zahlbare Nickelproduktion im Jahr 2024 auf eine Spanne von 200-300 Nickeltonnen gesenkt wird. Da wir über eine beträchtliche Doppelnutzungsinfrastruktur verfügen, ist es ein beneidenswertes Merkmal unserer Betriebe, dass wir in der Lage sind, die neuen 50C/Gamma-Nickelblöcke erheblich zu steigern, wenn die Marktbedingungen dies rechtfertigen.Die Kapitalprognose für das letzte Jahr unseres Wachstumsplans Beta Hunt 2,0 Mio. Tonnen pro Jahr umfasst die Minenerschließung, die Erweiterung der Ausrüstung und den Ausbau der Belegschaft, um die höheren Produktionsraten zu bewältigen. Die Erhöhung der mittleren Kapitalprognose um 10 % spiegelt unter anderem die Entscheidung wider, die überzeugende Fletcher-Zone aggressiver voranzutreiben, ein beeindruckendes neues Gebiet in der Nähe unserer Bergbaugebiete Western Flanks und Larkin.Wir freuen uns darauf, unseren Plan weiterhin zu erfüllen und die Lebensdauer der Mine Beta Hunt durch Bohrungen zu verlängern. Da die aktuellen Abbaugebiete Western Flanks und A Zone noch wachsen, ist die Fletcher Zone bereit, das nächste aufregende neue Zielgebiet für die Goldproduktion nach Larkin, Mason und Cowcill zu werden. Wie wir bereits erwähnt haben, ist das Explorations- und Ressourcenerweiterungspotenzial bei Beta Hunt noch lange nicht ausgeschöpft, und wir freuen uns darauf, in diesem Jahr mit einem weiteren Explorations- und Ressourcenerschließungsbudget von 18 bis 23 Mio. $ aggressiv zu bohren.Insgesamt sind wir stolz auf die bisherigen Fortschritte bei unserem Wachstumsplan, der einen aggressiven organischen Expansionsplan in einem herausfordernden Kostenumfeld für den gesamten Sektor vorsieht und Karora von einem Produktionsniveau von nur 99.000 Unzen im Jahr 2020 auf die angestrebten 170.000 - 185.000 Unzen im Jahr 2024 bringt."(1) Die Prognose für 2024, die im März 2023 bekannt gegeben wurde (siehe Karora-Pressemitteilung vom 23. März 2023), wird wie oben in Tabelle 1 beschrieben aktualisiert.(2) Die Prognosen des Unternehmens gehen von den angestrebten Abbauraten und -kosten, der Verfügbarkeit von Personal, Auftragnehmern, Ausrüstung und Zubehör, dem rechtzeitigen Erhalt der erforderlichen Genehmigungen und Lizenzen, der Verfügbarkeit von Barmitteln für Kapitalinvestitionen aus dem Kassenbestand, dem Cashflow aus dem Betrieb oder aus einer Fremdfinanzierungsquelle zu für das Unternehmen akzeptablen Bedingungen, dem Ausbleiben bedeutender Ereignisse, die sich auf den Betrieb auswirken, einem Wechselkurs von 0,67 A$ zu US$ und einem Wechselkurs von 0,90 A$ zu C$ aus. Die Annahmen, die für die Erstellung der Prognosen verwendet wurden, können sich als falsch erweisen und die tatsächlichen Ergebnisse können von den erwarteten abweichen. Siehe unten "Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen".(3) Die Explorationsausgaben beinhalten Investitionsausgaben im Zusammenhang mit Infill-Bohrungen für die Umwandlung von Mineralressourcen, Investitionsausgaben für Erweiterungsbohrungen außerhalb bestehender Mineralressourcen und als Aufwand verbuchte Exploration. Die Explorationsausgaben umfassen auch die Investitionsausgaben für die Erschließung von Explorationsstollen.(4) Die Investitionsausgaben schließen aktivierte Abschreibungen und geleaste Anlagen aus.(5) Die AISC-Berechnungen beziehen sich nur auf den australischen Betrieb und schließen nicht zahlungswirksame aktienbasierte Vergütungsaufwendungen, Derivatabrechnungen und Anpassungen des Nettoveräußerungswerts von Lagerbeständen aus früheren Perioden aus. Das Unternehmen erwarb die Mühle Lakewood im Jahr 2022 und begann mit einem Erweiterungsprogramm, um die Goldmine Beta Hunt im Jahr 2024 auf eine Förderrate von 2 Mio. Tonnen pro Jahr zu erweitern. Die Minenerschließung für Projekte mit einer Lebensdauer von mehr als einem Jahr und der Erwerb von Ausrüstung werden in dieser Wachstumsphase dem Wachstumskapital zugerechnet.(6) Siehe "Risikofaktoren" in der MD&A des Unternehmens vom 10. November 2023. Karora konzentriert sich auf die Steigerung der Goldproduktion in seiner integrierten Beta Hunt Goldmine und den Higginsville Goldbetrieben in Westaustralien. Das Erz wird in zwei zentralen Anlagen verarbeitet: der 1,6-Mtpa-Mühle in Higginsville und der 1,0-Mtpa-Mühle in Lakewood, die sich beide in der Nähe unserer Minenbetriebe befinden. Bei Beta Hunt befindet sich eine robuste Goldmineralressource und -reserve in mehreren Goldscharen, wobei die Goldabschnitte entlang einer Streichenlänge von 5 km in mehreren Richtungen offen sind. Higginsville verfügt über eine beträchtliche mineralische Goldressource und -reserve sowie ein aussichtsreiches Landpaket von insgesamt etwa 1.900 Quadratkilometern. Karora verfügt über ein starkes Board- und Managementteam, das sich auf die Schaffung von Aktionärswert und einen verantwortungsvollen Bergbau konzentriert, wie Karoras Verpflichtung zur Verringerung der Emissionen im gesamten Betrieb zeigt. Vorsichtsmaßnahme in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen", einschließlich und ohne Einschränkung Aussagen bezüglich der Liquidität und der Kapitalressourcen von Karora, der Produktionsprognose, der konsolidierten Produktionsprognose für das gesamte Jahr 2024 und des Potenzials der Beta Hunt Mine und der Higginsville Gold Operation, der Upgrades und Erweiterungen in der Lakewood Mill sowie der zukünftigen Pläne von Karora.Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von Karora wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu den Faktoren, die sich auf das Ergebnis auswirken könnten, zählen unter anderem: zukünftige Preise und das Angebot an Metallen; die Ergebnisse von Bohrungen; die Unfähigkeit, das Geld aufzubringen, das notwendig ist, um die Ausgaben zu tätigen, die für den Erhalt und die Weiterentwicklung der Grundstücke erforderlich sind; (bekannte und unbekannte) Umwelthaftungen; allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unwägbarkeiten; Ergebnisse von Explorationsprogrammen; Unfälle, Arbeitskonflikte und andere Risiken der Bergbauindustrie; politische Instabilität, Terrorismus, Aufstände oder Krieg; oder Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen, prognostizierte Cash-Betriebskosten, Versäumnisse bei der Erlangung von behördlichen oder Aktionärsgenehmigungen. Eine detailliertere Erörterung solcher Risiken und anderer Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, finden Sie in den Unterlagen, die Karora bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht hat, einschließlich des jüngsten Jahresberichts, der auf SEDAR unter www.sedarplus.ca verfügbar ist.Obwohl Karora versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen. Karora lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt.