K92 Mining stellt Ergebnisse von Q4 und Gesamtjahr 2023 vor

Kürzlich veröffentlichte K92 Mining Inc. die Ergebnisse des letzten Quartals und des Jahres 2023. Daraus geht hervor, dass sich die Produktion im vierten Quartal 2023 auf 33.309 Unzen Gold, 1237,69 Tonnen Kupfer und 56.502 Unzen Silber belief. Für die zwölf Monate des Jahres meldete K92 Mining eine Produktion von 100.533 Unzen Gold, 3488,34 Tonnen Kupfer und 160.628 Unzen Silber. Der Umsatz aus dem Verkauf belief sich auf 200,3 Millionen Dollar im Jahr, davon 75,3 Millionen im letzten Quartal. Jährlich stellt dies einen Anstieg von 6% dar, während im Vergleich Q4 2022 und 2023 ein Anstieg von 22% zu verzeichnen ist.Das Unternehmen meldet außerdem einen Nettogewinn von 33,2 Millionen US-Dollar für das gesamte Jahr 2023. Im vierten Quartal verzeichnete es einen Gewinn von 20 Millionen Dollar, 51% mehr als in Q4 2022. Es verfügte über einen operativen Cashflow von 38,6 Millionen im vierten Quartal und 82,1 Millionen Dollar im gesamten Jahr, vor Anpassungen des Betriebskapitals.Zum Jahreswechsel verfügt das Unternehmen über 79,1 Millionen Dollar in liquiden und liquidierbaren Mitteln bei gleichzeitiger Schuldenfreiheit.© Redaktion MinenPortal.de