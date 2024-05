China verkauft Rekordsumme an US-Schuldtiteln & beginnt Diversifizierung

China verkaufte im ersten Quartal eine Rekordmenge an Staatsanleihen und US-Agenturanleihen, was zeigt, dass die asiatische Nation angesichts der anhaltenden Handelsspannungen eine Diversifizierung weg von amerikanischen Vermögenswerten anstrebt, berichtet Yahoo Finance auf Berufung von Bloomberg. Nach Berechnungen auf der Grundlage der jüngsten Daten des US-Finanzministeriums hat China im ersten Quartal Staatsanleihen und Agenturanleihen im Wert von insgesamt 53,3 Mrd. USD abgestoßen."Da China trotz der Tatsache, dass wir uns einem Zinssenkungszyklus der Fed nähern, beides verkauft, sollte es die klare Absicht haben, sich von den US-Dollar-Beständen zu trennen", meinte Stephen Chiu, leitender Devisen- und Zinsstratege für Asien bei Bloomberg Intelligence. "Chinas Verkauf von US-Wertpapieren könnte sich beschleunigen, wenn der Handelskrieg zwischen den USA und China wieder aufflammt", vor allem, wenn Trump als Präsident zurückkehrt, erklärte er.Chinas Investitionen in den USA werden von den Investoren wieder stärker beachtet, da es Anzeichen dafür gibt, dass sich die Spannungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt verschärfen könnten. Präsident Joe Biden hat umfassende Zollerhöhungen auf eine Reihe von chinesischen Importen angekündigt, während sein Vorgänger Donald Trump erklärte, er könnte im Falle seiner Wahl eine Abgabe von mehr als 60% auf chinesische Waren erheben.Da China Dollar-Anlagen verkauft, sind seine Goldbestände in den offiziellen Reserven des Landes gestiegen. Der Anteil des Edelmetalls an den Reserven kletterte im April auf 4,9%, den höchsten Wert, den die Zentralbank seit 2015 verzeichnete. China und eng mit ihm verbundene Länder haben ihre Goldbestände in den Devisenreserven seit 2015 erhöht, während die Länder des US-Blocks sie weitgehend stabil gehalten haben, so Gita Gopinath, erste stellvertretende geschäftsführende Direktorin des Internationalen Währungsfonds, in einer Rede diesen Monat. "Dies deutet darauf hin, dass die Goldkäufe einiger Zentralbanken von der Sorge um das Sanktionsrisiko getrieben sein könnten", meinte sie.© Redaktion GoldSeiten.de