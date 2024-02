Zijin Mining Group Co. Ltd. volatil aufwärts

Quelle Chart: stock3

Das chinesische Minenunternehmen Zijin Mining Group Co. Ltd. bewegte sich mit größeren Schwankungen als zur letzten Analyse vom 13. November erwartet. Dennoch tendierte die Aktie genereller Natur gen Norden, sodass das Ziellevel von 1,60 EUR je Anteil im Fokus bleibt. Im Zuge der jüngsten Konsolidierung in Verbindung des Tests der frischen Unterstützung bei 1,48 EUR könnte es nunmehr wieder in Richtung 1,60 EUR aufwärtsgehen. Oberhalb von 1,60 EUR wäre dabei ein größeres Kaufsignal aktiv.Rutschen die Notierungen hingegen unter das Level von 1,45 EUR zurück, müsste man mit einer Ausdehnung der Kursschwäche bis 1,41 EUR und tiefer bis hin zur Unterstützung von 1,32 EUR rechnen.© Christian KämmererFreier FinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.