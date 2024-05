Sovereign Metals Ltd.: Exzellente Grafit-Resultate!

Sovereign heute erneut mit Neuigkeiten: Link Sovereign Metals hat bei der ProGraphite GmbH, einer unabhängigen deutschen Beratungsfirma für Grafit, weitere Testarbeiten durchführen lassen.Es wurde Grafit-Konzentrat vom Kasiya Projekt an ProGraphite geliefert, um beschichtetes veredeltes sphärisches Graphit (CSPG)-Material für aktive Anoden für Lithium-Ionen-Batterien herzustellen und zu charakterisieren.Das Gesamtprogramm umfasst die Formung und Veredelung zur Herstellung von SPG, die Beschichtung des Materials zur Herstellung von CSPG und die Bewertung der elektrochemischen Leistung von Kasiya-CSPG in einer Batterie.Die Ergebnisse zeigen ein hervorragendes Endergebnis mit einer Reinheit von 99,99% und sehr geringen Verschmutzungen. Der Eisenanteil, der sehr wichtig ist, lag bei 3,3 bis 4,4 ppm (parts per million) und der chinesische Standard fordert weniger als 30 ppm:Das sind die nächsten sehr guten Resultate für die Grafit-Tests. Das Material von Kasiya, das eigentlich nur ein Zusatzprodukt sein wird, scheint sich sehr gut für die Batterie-Industrie zu eigenen und die Möglichkeiten, die dem Unternehmen damit offen stehen, werden unterschätzt. Wir haben eingangs über die neuen Zölle der Amerikaner berichtet und gerade im Grafit-Sektor sind die westlichen Staaten zu über 80% von China abhängig.Wenn Sovereign eine langlebige und hochwertige Quelle für Grafit bereitstellen kann und die Aufbereitung relativ einfach und ohne besondere Hürden funktioniert, dann erwarte ich, dass das Interesse an dem Material hoch sein wird.Ob Rio Tinto direkt am Grafit interessiert ist oder ob man es über das eigene Netzwerk vertreiben möchte, werden wir sehen.Gut möglich, dass die Japaner mit oder über Rio Tinto an dem Grafit interessiert sind, da man sich in diesem Sektor weiter ausbreiten möchte und da man in Malawi bereits groß investiert und vertreten ist.Sehr gute News von Sovereign und der Wert des Grafits erscheint langfristig sehr hoch!© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.