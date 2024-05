Heliostar Metals: Absichtserklärung für eine goldgebundene Kreditfazilität in Höhe von 20 Mio. USD zur Weiterentwicklung von Ana Paula

- Kreditfazilität zur Finanzierung der Fertigstellung des Zugangsstollens, des Testabbaus und der Verarbeitung einer Sammelprobe.- Dieser Weg der Eigenfinanzierung ist ein innovatives Mittel, um die Weiterentwicklung des Projekts Ana Paula zu finanzieren und die Verwässerung des Eigenkapitals zu minimieren.- Die Finanzierung wird voraussichtlich innerhalb von 30 Monaten nach Inanspruchnahme durch den Verkauf des Goldes aus der Sammelprobe zurückgezahlt werden.- Fertigstellung des Zugangsstollens reduziert die zukünftigen Kapitalausgaben und die zukünftigen Bohrkosten.- Ein Teil der Fremdfinanzierung und zusätzliche Cashflows aus dem Testabbau werden für zusätzliche Bohrungen zur Erweiterung der Ressource Ana Paula verwendet.Vancouver, 7. Mai 2024 - Heliostar Metals Ltd. (TSX.V: HSTR, OTCQX: HSTXF, FWB: RGG1) (Heliostar oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine unverbindliche Absichtserklärung für eine vorrangig besicherte Kreditfazilität (die Fazilität) in Höhe von insgesamt 20 Millionen USD (der Kreditbetrag) mit einem erwarteten festen Zinssatz von 10 % mit einem Konsortium von Kreditgebern unter der Leitung eines in New York ansässigen Vermögensverwalters (zusammen die Kreditgeber) abgeschlossen hat.Der Nettoerlös der Fazilität wird dazu verwendet werden, den Bau des Zugangsstollens unter Tage voranzutreiben und den Testabbau abzuschließen, um eine Sammelprobe aus der Lagerstätte Ana Paula in Guerrero, Mexiko, zu aufzubereiten (Testabbau).Die Fazilität wird voraussichtlich eine Laufzeit von 30 Monaten haben und unterliegt einem jährlichen Zinssatz von 10 %, der halbjährlich zu zahlen ist. Es wird erwartet, dass die Fazilität durch übliche Sicherheiten abgesichert wird, einschließlich des Projekts Ana Paula. Die Fazilität ermöglicht die vorzeitige Rückzahlung der Fazilität zu jedem Zeitpunkt und bei Verkauf von Goldunzen. Die Fazilität sieht vor, dass Heliostar Rückzahlungen in Höhe der Anzahl der verkauften Unzen Gold multipliziert mit 1.850 USD pro Unze (der Referenzpreis) nach Abzug der Betriebskosten leistet.Charles Funk, CEO von Heliostar, kommentierte: Die Suche nach einer eigenfinanzierten Lösung, die die Verwässerung des Eigenkapitals verringert, um die Erschließung des Projekts Ana Paula voranzutreiben und ein Testbergbauprogramm durchzuführen, war der Schwerpunkt des Unternehmens im Jahr 2024. Mit der heutigen Ankündigung ist Heliostar in der Lage, das Risiko für das Projekt Ana Paula weiter zu senken und den Weg zur kommerziellen Produktion zu beschleunigen. Die Mittel aus der Finanzierung werden für die Fertigstellung des Zugangsstollens und den Testabbau verwendet. Darüber hinaus wird sie Bohrungen ermöglichen, um den hochgradigen Kern der Lagerstätte Ana Paula um zusätzliche Unzen zu erweitern. Die Mittel aus dem Verkauf des Goldes, das aus der Sammelprobe gewonnen wird, werden voraussichtlich zur Rückzahlung des Kapitals und der Zinsen des Darlehens verwendet. Der Mindestpreis für einen Teil der Unzen aus dem Testabbau wird das Fertigstellungsrisiko minimieren. Wir freuen uns darauf, unserem Ziel näher zu kommen, im Jahr 2025 die ersten Unzen Gold auf dem Projekt Ana Paula abzubauen!Das Unternehmen ist der Ansicht, dass der Testabbau ein überzeugender Ansatz für die Erschließung von Ana Paula ist, da er mehrere Vorteile bietet, darunter:- Erwirtschaftung von Cashflow aus dem Verkauf von Gold, das aus der Sammelprobe gewonnen wird, um den Zugangsstollen und die Infrastruktur des Testbergbaus zu finanzieren und die Verwässerung des Eigenkapitals erheblich zu reduzieren.- Finanzierung von Bohrungen mit dem Ziel, zusätzliche hochgradige Unzen Gold hinzuzufügen, was einen erheblichen Einfluss auf den Kapitalwert des Projekts haben kann.- Verringerung der prognostizierten Investitionsausgaben für das gesamte Projekt durch die Entwicklung des Zugangsstollens und der ersten Abbaustellen im Voraus.- Bereitstellung wertvoller Informationen zur weiteren Risikominimierung bei der Abstimmung der Gehalte, der Gestaltung der Abbauorte und der metallurgischen Gewinnung vor der endgültigen Planung der Mine.- Senkung der Kosten für Infill- und Erweiterungsbohrungen durch die Bereitstellung von Bohrplattformen unter Tage.Die derzeitige Infrastruktur von Ana Paula, einschließlich der Genehmigung für den Tagebau, des teilweise fertiggestellten Zugangsstollens und des Anschlusses an das Stromnetz, sollte es ermöglichen, dass dieser Sammelprobenplan schnell umgesetzt werden kann. Die im ersten Quartal 2024 durchgeführten technischen Arbeiten wurden abgeschlossen, um sicherzustellen, dass der Entwurf für den Testabbau den langfristigen Minenplan auf Ana Paula maximiert.Zinszahlung: Die Fazilität wird voraussichtlich einen Zinssatz von 10 % pro Jahr haben, der halbjährlich berechnet wird und zahlbar ist. Die Fazilität wird nach einer Laufzeit von 30 Monaten fällig.Goldpreisgebundene Prämie: Es wird erwartet, dass Heliostar bei Abschluss der Finanzierung (der Abschluss) mit den Kreditgebern Gold-Swaps abschließt, die an einen Goldpreis gebunden sind, der dem Referenzpreis von 1.850 USD entspricht (die Goldprämie). Zu bestimmten Terminen in der Zukunft, die an die Heliostars Produktion und den Verkauf von Gold aus dem Testbergbau gebunden sind, wird Heliostar den Kreditgebern die Differenz zwischen dem Spot-Preis und dem Referenzpreis, multipliziert mit den Payment Swap-Unzen, zahlen, wenn der Spot-Preis für Gold höher ist als der Referenzpreis. Payment Swap-Unzen ist der geringere Wert von: (i) den von Heliostar verkauften Unzen, die die obligatorische Umsatzvorauszahlung ausgelöst haben, und (ii) der Differenz zwischen den gesamten Swap-Unzen und der Summe aller zuvor von Heliostar verkauften Payment Swap-Unzen. Liegt der Spot-Preis für Gold unter dem Referenzpreis, zahlen die Kreditgeber Heliostar die Differenz zwischen dem Spot-Preis und dem Referenzpreis, multipliziert mit den Payment Swap-Unzen.Warrants: In Verbindung mit der Fazilität wird das Unternehmen an die Kreditgeber insgesamt 17.239.668 Warrants zum Erwerb von Aktien (die Warrants) ausgeben. Jeder Warrant berechtigt die Kreditgeber zum Erwerb einer Stammaktie innerhalb von 30 Monaten nach Abschluss der Fazilität zu einem Ausübungspreis von (i) 0,40 $ pro Aktie für 8.619.834 der Warrants und (ii) 0,55 $ pro Aktie für 8.619.834 der Warrants.Verwendung des Erlöses: Der Nettoerlös der Fazilität wird voraussichtlich zur Finanzierung (i) der Fertigstellung der Zufahrtsrampe und des Testabbaus für eine Sammelprobe, (ii) der Bohrungen in der Lagerstätte Ana Paula und (ii) der Zinsen der Fazilität bis zum Beginn der Produktion verwendet werden.Abschluss: Der Abschluss unterliegt der Unterzeichnung der endgültigen Dokumente, dem Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen und dem Abschluss der technischen Due-Diligence-Prüfung durch die Kreditgeber. Es gibt keine Garantie, dass die Fazilität zu den oben genannten Bedingungen oder überhaupt abgeschlossen wird. Der Abschluss wird im dritten Quartal 2024 erwartet.Es kann nicht zugesichert werden, dass eine endgültige Vereinbarung in Bezug auf die Fazilität abgeschlossen wird oder, falls sie abgeschlossen wird, ob die Finanzierung vollzogen wird.Das Unternehmen beabsichtigt, einer qualifizierten, nicht mit dem Unternehmen verbundenen Partei eine Vermittlungsprovision (die Vermittlungsprovision) in Höhe von 2 % des Darlehensbetrags zu zahlen. Vorbehaltlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange beabsichtigt das Unternehmen, die Vermittlungsprovision zur Hälfte in bar und zur Hälfte in Stammaktien zu einem angenommenen Preis von 0,30 $ pro Aktie zu zahlen.Stewart Harris, P.Geo., eine qualifizierte Person im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen, die dieser Pressemitteilung zugrunde liegen, geprüft und die darin enthaltenen Angaben genehmigt. Auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen historischen Informationen kann man sich nicht verlassen, da Stewart Harris diese Informationen weder erstellt noch überprüft hat.Heliostar ist ein Junior-Bergbauunternehmen mit einem Portfolio hochgradiger Goldprojekte in Mexiko und Alaska.Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung des zu 100 % unternehmenseigenen Projekts Ana Paula in Guerrero, Mexiko. Darüber hinaus arbeitet Heliostar mit der mexikanischen Regierung an der Genehmigung des Goldprojekts San Antonio in Baja Sur, Mexiko. Das Unternehmen setzt seine Explorationsarbeiten auf dem Goldprojekt Unga in Alaska, Vereinigte Staaten von Amerika, fort.Ana Paula beherbergt nachgewiesene und angedeutete Ressourcen von 710.920 Unzen Gold (320.204 Unzen in der Kategorie nachgewiesen und 390.716 Unzen in der Kategorie angedeutet) bei 6,60 g/t Gold sowie eine vermutete Ressource von 447.512 Unzen Gold bei 4,24 g/t Gold. Das Projekt ist für den Tagebau zugelassen und verfügt über eine beträchtliche Infrastruktur, einschließlich eines Stolleneingangs und eines 412 Meter langen Zugangsstollens.1. Eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung mit dem Titel Ana Paula Project NI 43-101 Technical Report Mineral Resource Estimate Update wurde am 12. Januar 2024 mit Stichtag 27. November 2023 auf SEDAR eingereicht. Sie wurde von Andrew Kelly, P.Eng., Lewis Teal, CPG und Rita Teal, CPG für das Unternehmen erstellt.Charles Funk, Chief Executive OfficerE-Mail: charles.funk@heliostarmetals.comTel.: +1 844-753-0045Rob Grey, Investor Relations ManagerE-Mail: rob.grey@heliostarmetals.comTel.: +1 844-753-0045In Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staiger & Marc Ollingerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chWeder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und "zukunftsgerichtete Informationen" gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Wenn in dieser Pressemitteilung die Worte "antizipieren", "glauben", "schätzen", "erwarten", "anvisieren", "planen", "prognostizieren", "können", "würden", "könnten", "planen" und ähnliche Worte oder Ausdrücke verwendet werden, kennzeichnen sie zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen beziehen sich unter anderem auf die beabsichtigte Verwendung des Nettoerlöses der Fazilität, die erwarteten Bedingungen der Fazilität, den Abschluss des Testbergbauprogramms, die Bohraktivitäten zur Erweiterung der Ressourcenbasis auf dem Projekt Ana Paula, die erwarteten Vorteile des Testbergbaus sowie die Exploration, Erschließung und Produktion auf den Liegenschaften des Unternehmens.Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen in Bezug auf die Bedingungen und den Abschluss der Fazilität, die zukünftige Mineralproduktion, die Liquidität und die zukünftigen Explorationspläne beruhen auf den begründeten Annahmen, Schätzungen, Erwartungen, Analysen und Meinungen des Managements, die auf der Erfahrung des Managements und der Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie anderen Faktoren beruhen, die das Management unter den gegebenen Umständen für relevant und angemessen hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Es wurden Annahmen getroffen, unter anderem in Bezug auf die Aushandlung der endgültigen Dokumentation und den Erhalt der erforderlichen Genehmigungen, den Preis der Metalle, die Nicht-Eskalation von Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit oder von anhaltenden militärischen Konflikten, die Explorations- und Erschließungskosten, die geschätzten Kosten für die Erschließung von Explorationsprojekten und die Fähigkeit des Unternehmens, auf sichere und effektive Weise zu operieren und eine Finanzierung zu angemessenen Bedingungen zu erhalten.Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Ansichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und beruhen notwendigerweise auf einer Reihe anderer Annahmen und Schätzungen, die zwar von der Geschäftsleitung als vernünftig erachtet werden, jedoch von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, und das Unternehmen hat Annahmen und Schätzungen vorgenommen, die auf vielen dieser Faktoren beruhen oder mit ihnen zusammenhängen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Volatilität der Edelmetallpreise; Risiken im Zusammenhang mit der Durchführung der Bergbauaktivitäten des Unternehmens in ausländischen Gerichtsbarkeiten; Verzögerungen bei Regulierungen, Genehmigungen oder Zulassungen; Risiken im Zusammenhang mit der Abhängigkeit vom Managementteam des Unternehmens und externen Auftragnehmern; Risiken im Zusammenhang mit Explorations- und Bergbauaktivitäten; die Unfähigkeit des Unternehmens, eine Versicherung zur Deckung aller Risiken auf einer wirtschaftlich angemessenen Basis oder überhaupt abzuschließen; Währungsschwankungen; Risiken in Bezug auf das Versäumnis, einen ausreichenden Cashflow aus dem operativen Geschäft zu generieren; Risiken in Bezug auf Projektfinanzierungen und Aktienemissionen; Risiken und Unbekannte, die allen Bergbauprojekten innewohnen, einschließlich der Ungenauigkeit von Reserven und Ressourcen, metallurgischen Erträgen und Kapital- und Betriebskosten solcher Projekte; Rechtsstreitigkeiten über die Eigentumsrechte an Liegenschaften, insbesondere an unerschlossenen Liegenschaften; Gesetze und Vorschriften in Bezug auf Umwelt, Gesundheit und Sicherheit; die Fähigkeit der Gemeinden, in denen das Unternehmen tätig ist, mit den Auswirkungen von Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit umzugehen und diese zu bewältigen; die wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen von Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, von anhaltenden militärischen Konflikten und von allgemeinen wirtschaftlichen Faktoren auf das Unternehmen; betriebliche oder technische Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Bergbau- oder Erschließungsaktivitäten; die Beziehungen zwischen Mitarbeitern, Arbeitsunruhen oder Nichtverfügbarkeit; die Interaktionen des Unternehmens mit den umliegenden Gemeinden; die Fähigkeit des Unternehmens, erworbene Vermögenswerte erfolgreich zu integrieren; der spekulative Charakter von Exploration und Erschließung, einschließlich des Risikos abnehmender Mengen oder Gehalte der Reserven; die Volatilität der Aktienmärkte; Interessenkonflikte bei bestimmten Direktoren und leitenden Angestellten; mangelnde Liquidität für die Aktionäre des Unternehmens; das Risiko von Rechtsstreitigkeiten; und die Faktoren, die in den öffentlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens unter der Überschrift "Risikofaktoren" aufgeführt sind. Die Leser werden davor gewarnt, zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen eine unangemessene Sicherheit beizumessen. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren, um Änderungen der Annahmen oder Änderungen der Umstände oder andere Ereignisse, die sich auf solche Aussagen oder Informationen auswirken, widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!