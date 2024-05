Osisko Development Corp.: Aktuelle Informationen zum Unternehmen

Montreal, 9. Mai 2024 - Osisko Development Corp. (NYSE: ODV, TSXV: ODV) ("Osisko Development" oder das "Unternehmen") gibt die folgenden Unternehmens-Updates bekannt:Im Rahmen des regulären jährlichen Vergütungsprogramms von Osisko Development hat das Unternehmen seinen unabhängigen Directors gemäß dem DSU-Plan des Unternehmens insgesamt 283.250 Deferred Share Units des Unternehmens (DSUs") gewährt.Die DSUs werden gemäß dem DSU-Plan des Unternehmens übertragen, der auf der Website des Unternehmens unter www.osiskodev.com abrufbar ist.Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass Maggie Layman, Vice President, Exploration, das Unternehmen am 30. Mai 2024 verlassen wird, um eine andere Gelegenheit im Bergbausektor wahrzunehmen."Wir möchten Maggie für die neun Jahre danken, in denen sie die Explorationsarbeiten bei allen Projekten des Unternehmens geleitet hat. Während dieser Zeit war sie ein integraler Bestandteil des Teams, das ein solides und vorhersehbares geologisches und Mineralisierungsmodell für die Lagerstätte Cariboo definierte. Am wichtigsten ist, dass sie dieses Wissen an das Explorationsteam weitergegeben hat. Dank dieser Grundlage wird das Team die wichtigen Explorationsarbeiten auf diesen Grundstücken in den kommenden Jahren fortsetzen", sagte Chris Lodder, President. "Wir wünschen ihr für die nächste Phase ihres beruflichen und persönlichen Lebens alles Gute."Um die Kontinuität zu gewährleisten, wird sich das Unternehmen auf die große Stärke seines Explorationsteams verlassen, wobei Daniel Downton, P.Geo., leitender Ressourcengeologe, die Rolle der qualifizierten Person" des Unternehmens im Sinne des National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects - übernimmt. Osisko Development Corp. ist ein nordamerikanisches Golderschließungsunternehmen, dessen Schwerpunkt auf ehemals produzierenden Bergbaulagern in bergbaufreundlichen Rechtsgebieten mit Potenzial für die Größe eines Bezirks liegt. Das Ziel des Unternehmens ist es, durch die Weiterentwicklung des zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekts Cariboo in Zentral-BC (Kanada), des Projekts Tintic im historischen Bergbaudistrikt East Tintic in Utah (USA) und des Goldprojekts San Antonio in Sonora (Mexiko) zu einem mittleren Goldproduzenten zu werden. Neben dem beträchtlichen Brownfield-Explorationspotenzial dieser Grundstücke, die von bedeutenden historischen Bergbaudaten, einer bestehenden Infrastruktur und dem Zugang zu qualifizierten Arbeitskräften profitieren, wird die Projektpipeline des Unternehmens durch andere aussichtsreiche Explorationsgrundstücke ergänzt. Die Strategie des Unternehmens besteht darin, attraktive, langlebige, sozial und ökologisch nachhaltige Bergbauanlagen zu entwickeln und gleichzeitig das Entwicklungsrisiko zu minimieren und die Mineralressourcen zu vergrößern.Sean Roosen, Vorsitzender und CEOE-Mail: sroosen@osiskodev.comTel: + 1 (514) 940-0685Philipp Rabenok, Direktor, Investor RelationsE-Mail: prabenok@osiskodev.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staiger & Marc Ollingerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chTel: + 1 (437) 423-3644Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemeldung. Keine Börse, Wertpapierkommission oder andere Regulierungsbehörde hat die hierin enthaltenen Informationen genehmigt oder abgelehnt.