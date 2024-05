Rock Tech Lithium erhält vollständige Genehmigung für Lithium Konverter in Guben

TORONTO, 17. Mai 2024 - Rock Tech Lithium Inc. (TSXV: RCK) (OTCQX: RCKTF) (FWB: RJIB) (WKN: A1XF0V) (Rock Tech oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass es die vollständigen Genehmigungen für seine geplante Lithiumraffinerie in Guben, Deutschland, erhalten hat.Das Brandenburgische Landesamt für Umwelt hat heute den Genehmigungsbescheid für die Lithium-Raffinerie von Rock Tech erteilt. Der Genehmigung war eine umfangreiche Prüfung nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) durch das Landesamt für Umwelt (LfU) vorausgegangen. Das Unternehmen plant, jährlich 24.000 Tonnen Lithiumhydroxid in Batteriequalität zu produzieren.Dies ist ein bedeutender Tag für Rock Tech. Wir haben nicht nur die vollständigen Genehmigungen für den Bau und Betrieb unseres Konverters in Deutschland erhalten, sondern sind auch das erste Unternehmen in Europa, das die Genehmigung für eine Lithiumraffinerie in vollem Umfang erhalten hat - ohne Einsprüche gegen das Projekt. Dies ist ein Beleg für die großartige Arbeit unseres Teams. Ich möchte mich auch bei den Brandenburger Behörden für ihre Unterstützung bedanken", sagte Dirk Harbecke, Chairman und CEO von Rock Tech.Rock Tech ist ein Cleantech-Unternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Lithiumhydroxid für Elektroauto-Batterien herzustellen. Das Unternehmen plant, Lithiumkonverter direkt dort zu bauen, wo es seine Kunden benötigen, um Transparenz in der Lieferkette und eine Just-in-Time-Lieferung zu gewährleisten. Um die drängendste Lücke hin zu einer sauberen Mobilität zu schließen, hat Rock Tech eines der stärksten Teams der Branche zusammengestellt. Das Unternehmen hat sich strenge ESG-Standards auferlegt und entwickelt einen eigenen Aufbereitungsprozess, der effizienter und nachhaltiger sein wird als konventionelle Aufbereitungsprozesse. Rock Tech plant, das nötige Rohmaterial aus seinem eigenen Mineralienprojekt in Kanada (Georgia Lake) zu beziehen, aber auch von anderen verantwortungsvoll produzierenden Minen. In den kommenden Jahren wird das Unternehmen voraussichtlich auch Material aus dem Batterierecycling beziehen. Das Ziel von Rock Tech ist es, einen Kreislaufwirtschaft für Lithium zu schaffen.2400-333 Bay Street Toronto ON M5H 2T6, CANCharlotte Holzum, Press Contactcharlotte.holzum@navos.euNeither the TSX Venture Exchange nor its Regulation Services Provider (as that term is defined in policies of the TSX Venture Exchange) accepts responsibility for the adequacy or accuracy of this release.CAUTIONARY NOTE CONCERNING FORWARD-LOOKING INFORMATION: Certain statements contained in this news release constitute "forward-looking information" under applicable securities laws and are referred to herein as "forward-looking statements". All statements, other than statements of historical fact, which address events, results, outcomes or developments that the Company expects to occur are forward-looking statements. When used in this news release, words such as "expects", "anticipates", "plans", "predicts", "believes", "estimates", "intends", "targets", "projects", "forecasts", "may", "will", "should", "would", "could" or negative versions thereof and other similar expressions are intended to identify forward-looking statements.Forward-looking statements by their nature are based on assumptions and involve known and unknown risks, uncertainties and other factors which may cause the actual results to differ materially from the forward-looking statements, including the risks, uncertainties and other factors discussed in the Company's most recent management's discussion and analysis and annual information form filed with the applicable securities regulators.No assurances can be given that any of the events anticipated by the forward-looking statements will transpire or occur, and the Company cautions the reader not to place undue reliance upon any such forward-looking statements. The Company does not intend, nor does it assume any obligation to update or revise any of the forward-looking statements, whether as a result of new information, changes in assumptions, future events or otherwise, except to the extent required by applicable law.