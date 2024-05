Goldpreis wieder unter 2.400 Dollar aufgrund Zinsängste

Der Goldpreis verzeichnete am Donnerstag im asiatischen Handel ausgedehnte Verluste und entfernte sich weiter von seinen Rekordhöhen, da erneute Sorgen über hohe Zinsen und eine nachlassende Nachfrage nach sicheren Häfen das gelbe Metall belasteten, berichtet Investing.com . Auch die Industriemetalle schlossen sich den Verlusten an: Der Kupferpreis fiel aufgrund von Gewinnmitnahmen und des Drucks durch den Dollar deutlich von seinem Rekordhoch. Im asiatischen Handel konnten sich die Preise für das rote Metall jedoch stabilisieren.Die Metallpreise gerieten unter Druck, als der Euro über Nacht einen Aufschwung erlebte und ein Wochenhoch erreichte, nachdem aus dem Protokoll der Sitzung der Federal Reserve von Ende April hervorging, dass die politischen Entscheidungsträger zunehmend besorgt über die hartnäckige Inflation sind. Einige Entscheidungsträger waren auch offen für eine weitere Anhebung der Zinssätze, um die Inflation zu senken, obwohl ein solches Szenario unwahrscheinlich erschien.Hohe langfristige Zinsen sind ein schlechtes Zeichen für Gold und andere Edelmetalle, da sie die Opportunitätskosten von Investitionen in diese Metalle erhöhen. Dieser Gedanke hat dafür gesorgt, dass der Goldpreis in diesem Jahr bisher nur kurzzeitig Rekordhöhen erreicht hat. Das Ausbleiben einer größeren Verschärfung der geopolitischen Spannungen im Nahen Osten nach dem Tod des iranischen Präsidenten ließ die Nachfrage nach Gold als sicherem Hafen ebenfalls sinken.© Redaktion GoldSeiten.de