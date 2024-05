Wohlwollender Ausbruch

Während ich hier an den Ufern des Kawarthian-Sumpfes namens Scugog sitze, sehe ich wieder einmal das Bild eines metallischen Pegasus, der mit seinen mächtigen Flügeln zu den Wolken aufsteigt. Ich beziehe mich natürlich auf das eine Metall auf unserem Planeten, das das faszinierendste Narkotikum in sich trägt, das die Menschheit kennt. Ein befreundeter Newsletter-Autor beschrieb einmal die Zuhörer, wenn er Seminare über Gold und Silber gab.Er sagte, wenn es sich um einen Goldvortrag handelte, war das Publikum in der Regel ziemlich normal, in der Regel ziemlich konservativ und mehr "Mainstream" als nicht. Wenn es sich um einen Silbervortrag handelte, war das Publikum ganz anders, mit einer großen Anzahl von NRA-Westen oder -Mützen, älteren Männern, die Kopftücher über grauen Zöpfen trugen, und alle trugen Einkaufstaschen voll mit kostenlosen Schlüsselanhängern, Bändern und/oder Kalendern.Er sagte, dass während des Treffens und der Begrüßung auf den Seminaren die goldenen Besucher intelligente Fragen stellten und dabei Anstand und Manieren an den Tag legten. Im Gegensatz dazu glichen die Silber-"Enthusiasten" "Goldenthusiasten auf Steroiden, Crystal Meth und Mad Dog 2020, die Red Bull aus bald zertrümmerten Dosen schlürfen", und alle verlangten sofortige Antworten auf sehr wütende Fragen.Es besteht kein Zweifel daran, dass der Besitz von Silber schon immer das Domizil eines bestimmten Typs von Einzelanlegern war. Natürlich gibt es den stereotypen Silberfan, der in den Bergen in einer Hütte lebt und in seinen verschiedenen vergrabenen Kammern und Tresoren große Mengen an Überlebensausrüstung lagert. Ein Vorrat an Nicht-Fiatgeld, bestehend aus Silbermünzen und -plättchen, wäre unter den "Preppern" gang und gäbe, damit sie ein handelbares Zahlungsmittel hätten, wenn das System zusammenbricht.Es gibt jedoch noch eine andere Art von Silberanlegern, die sich still und heimlich versteckt, aber auch die Scharade durchschaut, die die Finanzmärkte im Jahr 2024 geworden sind. Dieser Anlegertyp weiß, dass Silber mehr als nur ein Rohstoff ist; es ist neben Gold das wichtigste Geldmetall der Weltgeschichte. Dieser Anleger erkennt, dass nach dem jüngsten Ausbruch des Goldpreises um 500 Dollar auf ein Rekordhoch auch Silber irgendwann dasselbe tun wird, und wenn 2.087 Dollar das alte Goldhoch im März 2022 waren, dann ist das alte Hoch von 50 Dollar je Unze im Jahr 2011 sicherlich erreichbar.Nur wir alten Hasen können uns noch an den atemberaubenden Anstieg des Goldpreises auf 857 Dollar im Jahr 1980 erinnern. Unvorstellbar ist jedoch der Anstieg des Silberpreises auf 50,35 Dollar am 18. Januar 1980, der nur durch eine Kombination aus Wall-Street-Manipulationen und Einschüchterungsversuchen des Justizministeriums zurückgeschlagen wurde.Während es also für die Aktienjunkies ein Leichtes ist, über diese lustigen, Gewehre tragenden und Tabak kauenden Silberkäfer angewidert die Nase zu rümpfen, steht hinter dem Besitz von Silber ein Vermächtnis der Verfechter des gesunden Geldes. In dieser Woche wurde dieses Erbe endlich bestätigt, indem ein Wochenschlusskurs über 30 Dollar je Unze verzeichnet wurde, ein Niveau, das zuletzt im Februar 2011 erreicht wurde, bevor es nur zwei Monate später auf fast 50 Dollar stieg.Wie viele meiner Anhänger wissen, habe ich mich geweigert, mich in die Höhle der finanziellen Ungerechtigkeit des Silbers locken zu lassen, weil es mich seit einer gefühlten Ewigkeit wie einen gemieteten Esel herumgeschubst hat. Dennoch schrieb ich im April, als es zum ersten Mal die 30-Dollar-Marke testete (und scheiterte): "Gebt mir einen 2-Tages-Schlusskurs über 30,50 Dollar, und ich werde mich gerne dem zinsbullischen Lager anschließen."Am Freitagabend wurde uns ein Schlusskurs von 31,63 Dollar zugestanden. Angesichts des Wochenschlusskurses auf diesem Niveau muss ich am Montag mit einem Durchbruch rechnen, und zwar einem erheblichen. Obwohl es zu spät war, um eine E-Mail-Warnung an die Abonnenten zu senden, kaufte ich einige Wagenladungen Pan-American-Silver-Calls, um mich auf den sichtbarsten Namen im Silbersektor zu stützen, den die Algobots inhalieren würden, wenn das Memo bis Montagmorgen auf ihrem virtuellen Schreibtisch ankäme. Ich tat dies ohne den kritischen "2-Tage-Schluss", der auf der Amplitude der Bewegung über 30,50 Dollar beruht, und nahm damit ein gewisses zusätzliches Risiko in Kauf.Ich möchte nichts über die Fundamentaldaten von Silber hören, indem ich die Nutzung von Solarenergie oder künstlicher Intelligenz oder die große Bewegung bei Kupfer als Katalysator für eine ähnliche Bewegung bei Silber anführe. Da viele der größeren Kupfer-Zink-Minen Silber als vorherrschendes Nebenprodukt haben, werden diese Rekord-Kupferpreise ein großes neues oberirdisches Angebot mobilisieren, wie z. B. die peruanischen Halden im Besitz von Glencore. Silber ist einfach "ein Geschäft", das wenig Spielraum hat, wenn der Kurs umschlägt.Letzte Woche habe ich mich auf die Junior-Bergbauunternehmen konzentriert, die von der 500-Dollar-Bewegung des Goldpreises seit Dezember letzten Jahres größtenteils unberührt geblieben sind. Ich habe nicht weniger als hundert E-Mails von Anhängern und Abonnenten erhalten, in denen sie mich fragten, warum Unternehmen mit nachgewiesenen Ressourcen oder neuen Entdeckungen von den Legionen der Millennials und Gen-Exers, die erst kürzlich den Aktienmarkt entdeckt haben, vernachlässigt wurden.Die Antworten sind vielfältig, aber wenn Sie eine Stichprobe von 100 Kindern fragen würden, ob sie mit Aktien Geld verdient haben, seit Joe Biden im Jahr 2020 ein paar Billionen Dollar aus seinem glänzenden neuen Huey abgeworfen hat, um sich von einer fiesen Grippe zu erholen, würden sie alle kollektiv mit einem schallenden "Zur Hölle ja!" antworten. Wenn man sie dann fragen würde, ob sie die Idee aus einem Finanzbericht oder einem Forschungsbericht haben, wäre die Antwort ein "Zur Hölle nein!" Wenn Sie sie fragen würden, ob sie mit Rohstoffaktien Geld verdienen, könnten Sie sich glücklich schätzen, wenn Sie nur einen verständnislosen Blick ernten würden.Lassen Sie mich Ihnen ein Beispiel dafür geben, warum die Kiddies die Junior Miners meiden. Ich habe einen lieben Freund aus dem Bundesstaat Missouri, den ich seit über 30 Jahren kenne und der mir von Zeit zu Zeit E-Mails mit Aktien-"Tipps" aus Bereichen des Marktes schickt, über die ich absolut nichts weiß. Nada, nil, zilch. Dazu gehören Technologie, künstliche Intelligenz, Kryptowährungen und "Meme"-Aktien.Mit anderen Worten, alle nicht rohstoffbezogenen Wertpapiere, über die zu schreiben ich weder in der Lage bin, noch die Fähigkeit besitze. Mein Kollege aus Missouri verfügt über ein Netzwerk von Hunderten von Schreibtischhändlern, deren einzige Aufgabe darin besteht, die "Pink Sheets" zu überwachen und zu handeln, in denen viele dieser "Groschenroman-Aktien" gezüchtet werden.