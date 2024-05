Wahlbeben in Thüringen & verrückte Sprüche von Habeck & Kiesewetter

In Thüringen fanden Kommunalwahlen statt und obwohl die AfD nicht überall antrat und eine beispiellose Kampagne gegen sie gefahren wurde, können sich die Ergebnisse sehen lassen. Die Ampelparteien hingegen spielen, von drei Großstädten abgesehen, kaum noch eine Rolle.Robert Habeck hat ein brisantes Geständnis gemacht. Beim Heizgesetz ging es darum, zu testen, wie weit man gehen können. "Grüne" Politik.Roderich Kiesewetter, CDU "Verteidigungsexperte" spricht sich für den Einsatz westlicher Luftabwehr im Westen der Ukraine aus. Außerdem müssen man "all in" gehen und sämtliche Kräfte, einschließlich neuer Riesenschulden, einsetzen, damit die Ukraine gewinnt. Gefährlicher Wahn, der zum 3. Weltkrieg führen kann und vermutlich führen wird!© Jan KneistM & M Consult UG (hb)