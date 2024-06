Goldpreis testet Widerstand bei 2.350 Dollar, ignoriert 5,5%igen Rückgang bei den US-Baubeginnen

Der US-Wohnungsbausektor hat weiterhin zu kämpfen, da die Zahl der neu gebauten Häuser auf den niedrigsten Stand seit neun Monaten fällt. Der Goldmarkt reagiert kaum auf die enttäuschenden Daten, da es dem Preis gelingt, sich über den anfänglichen Widerstand bei 2.350 Dollar zu schieben, so schreibt Neils Christensen bei Kitco News . Wie das US-Handelsministerium am Donnerstag mitteilte, sanken die US-Wohnungsbaubeginne im Mai um 5,5% auf eine saisonbereinigte Jahresrate von 1,277 Millionen Einheiten.Die Daten fielen niedriger aus als erwartet, da Volkswirtschaftler mit einer Rate von 1,37 Millionen Einheiten gerechnet hatten. In der Zwischenzeit sagte der Bericht, dass der Wohnungsbau im Vergleich zum letzten Jahr um fast 20% zurückgegangen ist. Obwohl die jüngsten Daten zum Wohnungsbau weiterhin enttäuschend sind, haben sie viele Wirtschaftsexperten nicht überrascht, da der Sektor mit erheblichem Gegenwind konfrontiert ist.Der aggressive geldpolitische Kurs der Federal Reserve hat die Hypothekenzinsen hoch gehalten. Gleichzeitig hat das mangelnde Angebot die Immobilienpreise in die Höhe getrieben und viele potenzielle Immobilienkäufer aus dem Markt gedrängt. Nach dem Sommer könnte sich der Immobilienmarkt erholen, da die Märkte erwarten, dass die US-Notenbank die Zinsen im September senken wird.Der Goldmarkt setzt seine Konsolidierung fort und schenkt den Wirtschaftsdaten wenig Beachtung. Die Goldfutures für August wurden zuletzt bei 2.350,50 Dollar je Unze gehandelt, was einem Tagesplus von 0,15% entspricht.© Redaktion GoldSeiten.de