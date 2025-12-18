Goldgedeckte Stablecoins erleben Boom Marktkapitalisierung steigt auf über 4 Mrd. $
08:31 Uhr | Redaktion
Goldgedeckte Stablecoins haben ein deutliches Wachstum verzeichnet: Ihre Marktkapitalisierung ist von 1,3 Milliarden US-Dollar zu Beginn des Jahres 2025 auf über 4 Milliarden US-Dollar gestiegen, berichtet The Block. Dieser Anstieg spiegele einerseits die starke Performance von Gold wider, das seit Jahresbeginn um 66% gestiegen ist, und andererseits das wachsende Interesse von Krypto-Investoren an tokenisierten Edelmetallen.
Der Anstieg des Goldpreises, der durch makroökonomische Unsicherheiten, geopolitische Spannungen und eine stetige Nachfrage angetrieben wird, hat ein günstiges Umfeld für goldgedeckte digitale Vermögenswerte geschaffen, heißt es. Marktführer ist Tether Gold (XAUt) mit einer Marktkapitalisierung von 2,2 Milliarden Dollar, was einem Anteil von 50% an diesem Sektor entspricht. Paxos Gold (PAXG) folgt mit 1,5 Milliarden Dollar. Zusammen machen diese beiden Token fast 90% des tokenisierten Goldmarktes aus. Aufgrund einer aggressiven Angebotsausweitung im Jahr 2025 hat XAUt kürzlich PAXG beim Marktanteil überholt, so der Bericht.
Der Aufstieg von goldgedeckten Stablecoins signalisiert eine wachsende Nachfrage von Krypto-Investoren nach sicheren Anlagen, die weiterhin auf der Blockchain basieren, erklärt The Block. Diese Token ermöglichen Bruchteilsbesitz an physischen Goldbarren, die in sicheren Tresoren gelagert werden.
Tether hat sich zu einem wichtigen institutionellen Akteur auf dem Goldmarkt entwickelt und allein im dritten Quartal 2025 26 Tonnen Gold gekauft mehr als die meisten Zentralbanken. Mit insgesamt 116 Tonnen Gold bis Ende September rangiert Tether unter den 30 größten Goldbesitzern weltweit und liegt damit vor Ländern wie Griechenland, Katar und Australien.
